La Filmoteca d’Estiu proyecta ‘Mulholland Drive’ de David Lynch

La Filmoteca d’Estiu proyecta el jueves 21 y el viernes 22 de agosto, a las 22.30 horas, ‘Mulholland Drive’ (2001) de David Lynch. Con una duración de 147 minutos, la película se proyecta en versión original con subtítulos en valenciano, dentro del ciclo de cuatro largometrajes con el que la Filmoteca d’Estiu recuerda al director norteamericano fallecido en Los Ángeles el 15 de enero de 2025.

David Lynch (Montana, 1946-Los Ángeles 2025) fue una de las figuras fundamentales del panorama cinematográfico internacional desde finales de la década de los setenta del siglo XX, por ser el creador de una estética propia y de un universo narrativo tan transgresor como personal.

Además de ‘Mulholland Drive, el ciclo de la Filmoteca d’Estiu presenta otros tres títulos destacados en la filmografía del cineasta estadounidense: ‘Terciopelo azul’ (1986) y ‘L’home elefant’ (1980), ya proyectadas, y ‘Una historia verdadera’ (2001), 28, 29 y 30 de agosto.

Con un extenso reparto del que formaron parte Justin Theroux, Naomi Watts, Laura Elena Harring, Ann Miller, Dan Hedaya, Robert Forster, Chad Everett, Rita Taggart, Michael Des Barres, Mark Pellegrino, Brent Briscoe, Billy Ray Cyrus y Angelo Badalamenti, ‘Mulholland Drive’ cuenta la historia de una mujer que padece amnesia tras un accidente de coche y que trata de encontrar su identidad perdida con la ayuda de una aspirante a actriz recién llegada a Los Ángeles.

Mulholland Drive de David Lynch en la Filmoteca d'Estiu. / L-EMV

David Lynch fue reconocido en Cannes con la Palma de Oro por esta historia de imágenes hipnóticas y situaciones extrañas que nunca son lo que parecen. Liberado de toda atadura formal, el cineasta estadounidense elimina referencias, rompe la relación temporal y lanza un reto al espectador.

Patrimonio audiovisual valenciano

Por sexto año consecutivo, la Filmoteca d’Estiu recuerda la labor de recuperación y conservación del patrimonio cinematográfico que lleva a cabo la Filmoteca Valenciana. Cada sesión se abrirá con un montaje de películas domésticas de temática veraniega depositadas, digitalizadas y conservadas en el archivo fílmico de Paterna.

Estas proyecciones sirven para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Horarios y venta de entradas

Las proyecciones de la Filmoteca d’Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del IVC.

La Filmoteca d’Estiu es una actividad de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, organizada por el Institut Valencià de Cultura, a través de la Filmoteca Valenciana. Su celebración es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones.