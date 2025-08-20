El Hemisfèric ofrece las últimas sesiones del planetario en directo

El Hemisfèric ofrece hasta el 4 de septiembre las últimas sesiones en directo de ‘Las Nocturnas de verano’, todos los martes y jueves a las 20 horas, y que están recomendadas para mayores de 10 años.

Guiados por la narración del planetarista, el público tiene la oportunidad de descubrir el cielo nocturno estival y conocer las constelaciones más representativas de esta época del año e identificar las estrellas más brillantes.

Nebulosas, cúmulos estelares y restos de estrellas moribundas se revelan gracias al sistema de proyección del Hemisfèric. Saturno y los anillos más famosos del universo, las lunas más extrañas del sistema solar o un viaje hasta los confines del universo son algunas de las espectaculares imágenes que se proyectan en la pantalla cóncava de 900 metros cuadrados de superficie.

Además del planetario, también destaca, entre las novedades del Hemisfèric, la película ‘Leonardo da Vinci. Hombre universal’, que desvela enigmas de la vida y obra del genio a través de entrevistas y recreaciones históricas, la proyección ‘Postales de otros mundos’ que muestra la diversidad de paisajes planetarios del sistema solar y ‘Auroras. Luces del norte’ que permite contemplar a pantalla completa fulldome este sorprendente espectáculo de intensa luz.

La cartelera del Hemisfèric incluye además las películas ‘Animal Kingdom’ y ‘Oceans’ en formato fulldome 2D, ‘El arrecife encantado: Kaluoka’hina 3D’ y ‘Caminando entre dinosaurios. Planeta prehistórico 3D’, y la película IMAX ‘Amazon Adventure’.