Lluís Homar interpreta al emperador Adriano en Sagunt a Escena

La novela "Memorias de Adriano" de Marguerite Yourcenar es un texto literario que sumerge al lector en la historia, la cultura y la soledad de un gran dirigente ante la muerte. La insólita secuencia de sus hazañas se transmite sobre una balanza que ha sopesado, con el paso del tiempo, la importancia del sentido de la vida más que la carrera del triunfo y la ambición.

A ese dirigente le da vida, sobre el escenario, Lluís Homar, uno de los grandes actores del teatro español. El emperador de origen hispano fue tan sabio como contradictorio, tan magnífico como ciego de la realidad que le rodeaba. Toda esa paleta de humanidad y desdoblamiento es lo que reflejó Yourcenar en una obra llena de lirismo en la que los ecos de la soledad de Adriano resuenan en la actualidad del poder, de la política y de la creación de una imagen pública.

Homar actúa el jueves en Sagunt a Escena / Levante-EMV

El jueves, en el teatro romano de Sagunt, Homar, acompañado por Clara Mingueza, Marc Domingo, Alvar Nahuel, Xavi Casan, Ricard Boyle, pondrá en escena ‘Memorias de Adriano’, uno de los textos más célebres de la autora inglesa Marguerite Yourcenar.

Fue en 1998 cuando se pudo ver en España una primera adaptación y puesta en escena de la novela con Jean Launay como adaptador y Maurizio Scaparro como director. Ahora, veintisiete años después, Brenda Escobedo y Beatriz Jaén actualizan esa mirada para llevar a los escenarios una propuesta teatral que dialogue con el presente y coloque en el centro de la propuesta el pensamiento del emperador Adriano a través de la lúcida y poderosa mirada de M. Yourcenar.

Hasta el fondo de su "problemática existencial"

En la adaptación, Escobedo y Jaén han respetado el argumento y resaltado la dimensión teatral del consciente y el inconsciente que configura a Adriano como un actor de sí mismo. "Crear un personaje lleno de vida significa ir hasta el fondo de su problemática existencial. Y este es el logro mayor de esta novela, y el reto de nuestra adaptación y puesta en escena", apuntan.

"Nos encontramos en un momento de la historia muy complejo. La crisis del pensamiento político es un hecho con el que convivimos y que nos aboca a unos debates cada vez más pobres en ideas y a unos líderes cada vez menos formados que se jactan de poco humanistas y usan los medios de comunicación como espacios performativos en busca de notoriedad. Resulta difícil encontrar espacios de calidad para la reflexión y el diálogo. Y si no hay espacio, aún menos hay tiempo. Es por eso que la leer a Yourcenar sienta bien; aligera el peso de las miles de noticias relámpago con las que nos levantamos y acostamos cada mañana, y nos convence, finalmente, de que una manera distinta de pensar y pensarse aún es posible", reflexionan las autoras