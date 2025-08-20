Pulso reggae entre Marcia Griffiths y Koffee en Rototom Sunsplash

Koffee representa la nueva ola de la escena del reggae jamaicano. Joven, innovadora y ganadora de un Grammy, atesora una gran proyección internacional con un reggae contemporáneo que incorpora elementos de dancehall, hip hop y R&B, dando forma a un estilo personal muy fresco y moderno. Marcia Griffiths es toda una institución, e inspiración, en el reggae. Pieza clave de The I Threes, que giró con The Wailers, la banda de Bob Marley, es leyenda, e historia, del género, y aviva en cada puesta en escena, como una de las grandes pioneras, la esencia del roots reggae. El jueves, ambos artistas, actuarán en el festival Rototom Sunsplash para conectar a dos generaciones diferentes.

Y es que, en esta edición del 30 aniversario, la line up de este jueves, celebra los 50 años de trayectoria de una de las bandas de reggae de Reino Unido más famosas: Steel Pulse, que sumergirá al público en la experiencia inmersiva que aportan sus reivindicativas letras y un show que se aleja de formatos lineales clásicos. En plena forma cinco décadas después, Steel Pulse promete otro espectáculo auténtico en Benicàssim.

La banda Tribal Seeds completará la velada sobre el Main Stage. Originaria de San Diego, ha destacado en el movimiento moderno del reggae roots fusionando ritmos tradicionales con influencias de rock, hip-hop y música latina.

De Pure Negga Reggae Cypher a Emeterians

Entre las propuestas que acercará Lion Stage figuran el proyecto Pure Negga Reggae Cypher, que acumula millones de visualizaciones en YouTube gracias a su formato dinámico y coral que protagonizan, junto al artista catalán, y en relevos rápidos sobre el escenario, invitados como Fyahbwoy, Green Valley, Little Pepe, Chusterfield, King Magneto, Rick Rocket y King Reyes. También sobre este escenario emergerá la celebración de los 20 años de carrera de los madrileños Emeterians, rodeados de invitados especiales.

La Dancehall vibrará con nombre propio: Kybba. El productor, compositor y DJ italiano, con más de 100 millones de reproducciones en plataformas digitales, éxitos como ‘Pon Di Ting’, ‘Pilot’ y ‘Ba Ba Bad’ y colaboraciones con artistas internacionales como Sean Paul o Busy Signal, está conquistando escenarios de todo el mundo gracias a su estilo vibrante y global. Roberto Sánchez será, por su parte, uno de los nombres destacados de la Dub Academy.

‘Celebrando la vida, defendiendo Palestina’

‘Celebrando la vida, defendiendo Palestina’ clausurará este jueves el Foro Social 2025. Un diálogo por la paz, la dignidad, la justicia y los derechos humanos para el pueblo palestino. Un reto al que se unirán Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España y el periodista Fernando ‘Gonzo’ González. Más allá de analizar el conflicto, sus intervenciones serán una invitación a la esperanza y una apuesta por empoderar la palabra y la empatía como puente y camino hacia la paz, en medio del ruido de la guerra y la desinformación.

Pachamama acogerá a las 19.00 horas otra de las acciones que integran ‘Move 4 Gaza’, un taller de Dabkeh, danza tradicional palestina, impartido por los bailarines Mohamed Ja Abu, Fatmah Rajhess y Myriam Soler, miembros del grupo de danzas folclóricas palestinas en España Watani. A través del Dabke se pretende sensibilizar sobre la realidad del pueblo palestino y mostrar cómo la danza, la música y las tradiciones se convierten en formas de resistencia pacífica que preservan la memoria y la identidad colectiva frente al apartheid, la ocupación y la guerra.

Mercado solidario

En el área no profit se instala un mercado solidario con Gaza, un espacio con productos artesanos y talleres para informar al mismo tiempo sobre varios proyectos que trabajan por Palestina. Este market acerca al público kufiyas, calcetines de Socks with a Cause, pendientes de Watermelons4Ibrahim, camisetas, o posters e ilustraciones de Flyers for Falestine.

La actividad extramusical de la jornada regresará a Jamkunda, con la presentación del libro ‘Tierra de luz’, con la periodista y escritora Lucía Mbomio y el artista y activista Ken Province.

La ciencia sigue abriéndose paso en Discovery Lab, que dentro de su programación para este jueves incluye un taller con The Big Bang Collective para enseñar a fabricar con un soldador y tips sobre la ciencia de la energía solar tu propio cargador solar para el móvil desde cero. Las plazas son limitadas y los tickets deberán recogerse en el espacio media hora antes de la actividad, que arrancará a las 17.30 horas.