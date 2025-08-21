Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escenicas.

MÚSICA

Los fines de semana son para bailar. La música llega, en sus muchos géneros, a distintos espacios de la ciudad. En salas y al aire libre, hay conciertos para todos los gustos.

Rototom Sunsplash. Benicàssim. Hasta al 23 de agosto. El mayor festival de reggae en Europa y uno de los festivales de verano de València más conocidos reúne a miles de personas para disfrutar durante una semana de la cultura reggae. Desde el comienzo de la semana, los exponentes más importantes del género se han presentado sobre la playa de Benicàssim, y este fin de semana llega cargado de artistas como Koffe, Orishas o Tiken Jah Fakoly, entre muchos otros más que harán a los asistentes vibrar al ritmo de la música reggae.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

El gran circo acrobático de China. Hasta el 24 de agosto.Con más de treinta artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del famoso Cirque du Soleil, llega a València El gran circo acrobático de China. Piruetas, equilibrios, malabarismos, se dan cita junto a diferentes ejercicios acrobáticos, que combinan la práctica deportiva y la concentración mental, formando parte de un sublime espectáculo, con dieciocho programas acrobáticos dividido en dos partes y cuatro actos, en los que la cultura oriental está muy presente y donde la belleza de los números interpretados, junto a su destreza técnica, hacen de esta propuesta escénica toda una maravilla visual. La historia sigue a un niño con un espíritu intrépido que se atreve a cruzar los límites de lo conocido para adentrarse en un mundo de fantasía y misterio.

El Gran circo acrobático de China. / Levante-EMV

Teatro Talia

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Escena II: Latencias'. Hasta el 7 de septiembre, esta muestra basada en los fondos museísticos del IVAM reúne a 23 artistas cuyas obras giran en torno a la vulnerabilidad de las ciudades y el paso del tiempo, con autores como Richard Serra, Susana Solano, Juan Muñoz o Xisco Mensua.

‘Senga Nengudi y Maren Hassinger’. Hasta el 2 de noviembre de 2025. Esta es la primera exposición en España que un museo dedica a las dos artistas afroamericanas.

Una de las obras de Senga Nengudi, en el IVAM. / Levante-EMV

‘¡Eso no es cómic!’. Hasta el 9 de noviembre 2025. El IVAM dedica en esta exposición una nueva mirada al fanzine. El museo cuenta con la primera fanzinoteca de España, que reúne más de 4.000 ejemplares.

‘Soledad Sevilla. Ritmos, tramas y variables’. Hasta el 12 de octubre de 2025. La creadora valenciana repasa en esta exposición su trayectoria profesional. Esta muestra llega a València tras su paso por el Reina Sofía de Madrid.

Fundación Bancaja

‘Lita Cabellut. Vida desgarrando Arte’. Hasta el 31 de agosto de 2025. Visita imprescindible para conocer la obra de una de las artistas españolas contemporáneas más cotizadas por los coleccionistas.

'Nadal. Cos d’aigua'.Hasta el 9 de noviembre. Recorrido por la producción artística de Juan Carlos Nadal, a lo largo de los últimos 15 años siempre desde la actitud creativa de expresar plásticamente su inquietud por el impacto del ser humano en la naturaleza.

‘Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX’. Hasta el 14 de septiembre de 2025. Desde Sorolla a los Benlliure o Muñoz Degrain. La Fundación Bancaja ofrece una mirada al costumbrismo valenciano de la mano de medio centenar de artistas de finales del XIX a principios del XX.

Centro de Arte Hortensia Herrero

'Visita sunset'. Todos los viernes de agosto a las 20 horas y 20:30 horas. Esta visita guiada está pensada para aquellos que desean conocer los elementos esenciales del museo en un entorno íntimo a centro cerrado. Dado el aforo limitado, esta visita se convierte en un plan especial y exclusivo. A medida que el día se despide, las obras de arte adquieren nuevos matices, ofreciendo una perspectiva distinta que solo puede apreciarse en este momento del día.

El CAHH ofrece visitas al atardecer los viernes de verano. / Levante-EMV

Museo de Bellas Artes de València

‘Santiago Ydáñez. Villa di Livia’. Hasta el 31 de agosto de 2025. El artista andaluz ha recreado una auténtica villa romana del siglo I para el museo en una instalación de 30 metros lineales.

Detalle de la obra de Santiago Ydáñez. / Fernando Bustamante

'Pedro Orrente. Un artista itinerante en la España del Siglo de Oro'. Hasta el 12 de octubre. El Museo de Bellas Artes de València rinde homenaje a Pedro Orrente, uno de los grandes olvidados del Siglo de Oro español, con esta exposición que reúne por primera vez la producción artística más importante de este pintor murciano.

Centre del Carme

‘Cosas que hacen clac’. Hasta el 14 de septiembre de 2025. Esta muestra surge como un intento de hacer visible el empleo de la cerámica en el arte español más reciente.

‘Andana. Lugares de memorias’. Hasta el 31 de agosto de 2025. El Centre del Carme pone el foco a través de la fotografía en las acciones emprendidas después de la dana del 29 de octubre.

'Andana. Lugares de memorias'. / Fernando Bustamante

'Principios'. Hasta el 26 de octubre. Esta exposición documental narra las trayectorias de diez artistas urbanos valencianos que han conseguido reconocimiento internacional, desde sus inicios hasta el día de hoy. Un recorrido completo a través de imágenes de archivo, obra original, objetos icónicos personales y obra mural realizada ex profeso para el Centre del Carme.

Caixaforum

‘Veneradas y temidas. El poder femenino en el arte y las creencias’. Hasta el 31 de agosto de 2025. Esta nueva colaboración entre el centro valenciano y el British Museum pone el foco sobre la representación del poder femenino a lo largo de la historia.

'[Rec]uerdos. La vida a través del cine domestico'. Hasta el 2 de noviembre. La muestra reivindica el patrimonio audiovisual de las películas amateur del último siglo.

Y además...

Sagunt a Escena. Hasta el 23 de agosto. Nombres como Lluís Homar, María León, Declan Donnellan, Ainhoa Amestoy, Alberto Conejero y Xavier Albertí destacan entre la programación de esta 42 edición. La creación valenciana y el teatro musical tendrán su espacio tanto en el escenario principal como en la sección ‘Off Romà’. Un lugar de encuentro entre los mitos clásicos, la literatura española y los grandes nombres del Renacimiento, desde Homero a Shakespeare, Valle-Inclán o Marguerite Yourcenar.

Filmoteca d'Estiu. Hasta el 30 de agosto de 2025. Cada noche, a las 22:30 horas, se proyectará una película original subtitulada al aire libre. Este fin de semana se podrá ver los días jueves 21 y viernes 22 de agosto la película 'Mulholland Drive', proyectada en valenciano. Del director David Lynch, narra como una mujer, amnésica después de un accidente de coche, trata de encontrar su identidad perdida con la ayuda de una aspirante a actriz recién llegada a Los Angeles. El sábado 23 y domingo 24 llegará a la pantalla 'Emilia Pérez', un filme francés que relata la historia de Rita Mora Castro, una infravalorada abogada mexicana de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel, Juan 'Manitas' del Monte, a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.