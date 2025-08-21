El hip hop de Orishas llega al Rototom Sunsplash

El Rototom Sunsplash representa toda una celebración de la diversidad cultural que lo convierte en un punto de encuentro único en Europa y en un escaparate de sonidos que conectan, transfronterizos e intergeneracionales. Una buena muestra de ello es, de nuevo, el cartel de la penúltima jornada, ‘Celebrating Life’, empezando por el hip hop cubano de Orishas, cuya parada en Benicàssim refuerza las raíces caribeñas que envuelven al macro evento de música jamaicana en este aniversario especial.

Tras revolucionar la escena internacional con discos como ‘A lo cubano’ o ‘Emigrante’, llevando la realidad cubana y la cultura afrolatina al centro del panorama musical global, Orishas compartirá con el público su inconfundible mezcla de rap, son, ritmos afrocubanos y letras cargadas de contenido social proyectadas desde el mismo corazón de La Habana.

Se une a esta velada Misty in Roots, otro de los nombres significativos en la historia del festival que han querido celebrar los 30 de Rototom: fue el primer show de reggae internacional organizado por el colectivo Rototom en febrero de 1992, y un revulsivo para la pasión por el género que sigue abanderando hoy el encuentro musical. Banda de culto, totalmente independiente y ajena a los cánones impuestos por modas y tendencias, la formación británica celebrará en Benicàssim sus 50 años de carrera fiel a su estilo roots. Misty in Roots participará también, horas antes de su show, en la Reggae University.

Este viaje musical por las 30 ediciones de Rototom Sunsplash lo completan sobre el Main Stage el artista jamaicano Ken Boothe, que construirá su show a ritmo de rocksteady y soul junto a Lloyd Parks & We The People Band, y la potencia lírica y escénica de Saïan Supa Celebration.

Lion Stage proyecta también esta diversidad sonora con la banda californiana de reggae-metal Aurorawave: ejemplo en vivo de esa mezcla de la fuerza bruta del rock pesado con el encanto rítmico del reggae, creando un sonido innovador y cautivador. Por su parte, la formación catalana Maruja Limón compartirá con el público del Rototom su fusión de rumba con dembow, electrónica, salsa y pop.

La Reggae University -además del encuentro con Misty in Roots- ofrecerá un cara a cara con Tiken Jah Fakoly, como antesala a su salto al Main Stage el sábado 23, jornada de clausura del festival. En ‘Cuentos de un Exilio’, la estrella africana del reggae hablará de sus muchos años de vida fuera de su Burkina Faso natal, iluminando la relevancia política de su obra y cómo su existencia nómada ha dado forma a su particular estilo de roots reggae.

Agenda extramusical

El espacio de ciencia Discovery Lab, impulsado de la mano del CERN, despedirá su presencia en Rototom Sunsplash con un taller para aprender a tocar el theremín, que impartirá la compositora austriaca Dorit Chrysler, que aterrizará en Benicàssim directa desde Nueva York, donde colabora con varios museos.

En Magicomundo, Sistah Maryjane, cantante de Emeterians, impartirá un taller de música y movimiento para niños y familias, donde guiará canciones y bailes llenos de energía y ritmo. Una experiencia divertida que introduce a los más pequeños en los sonidos del reggae a través del juego y la expresión corporal.

La batalla de promesas en Teen Yard; teatro (‘El Sueño es Vida’, con Thimbo Samb) y más baile afromoderno en Jamkunda; o el innovador taller de conciencia corporal y movimiento The Movement Spirit en Pachamama -que también acogerá un taller sobre el poder curativo de las plantas y otro, guiado por Llavors d'ací para explorar, a través del arte, el profundo vínculo entre biodiversidad agrícola y diversidad cultural, dinamizarán la agenda extramusical de este viernes.