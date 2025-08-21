Verònica Cantó, presidenta de la AVL: "Lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua"

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, ha agradecido el apoyo que los escritores y escritoras valencianas han mostrado a través de un manifiesto donde piden proteger el valenciano de los "ataques" de las políticas de PP y Vox, al tiempo que rechazan los recortes presupuestarios a la institución reguladora de la lengua. Para la máxima representante del organismo estatutario, "lo que está pasando con el valenciano sería impensable que pasara con otra lengua", lamenta.

Cantó se refiere al desprestigio hacia la lengua que se ejerce desde el Consell con acciones concretas para debilitar la presencia institucional y cultural del valenciano, como son los recortes presupuestarios a instituciones como la AVL así como las subvenciones a entidades de fomento y difusión del valenciano, además de la consulta sobre la lengua base en los colegios o la declaración de Alicante como ciudad castellanohablante, además de la intromisión en cuestiones ortográficas por parte de la Administración, como es el caso del acento en València. Todas estas iniciativas fueron enumeradas por los escritores y escritoras firmantes del manifiesto, hecho público el lunes, donde se reafirmaban, como también lo ha hecho Cantó, en que la lengua "está por encima de cualquier ideología".

En declaraciones a Levante-EMV, la presidenta explica que fue una iniciativa que surge de los propios escritores y que la AVL agradece por su contribución a la visibilización de la situación que atraviesa el valenciano. "Estamos agradecidos por el apoyo que han mostrado al valenciano y después, a la academia", señala Cantó, quien añade que son ellos, los autores valencianos, "los grandes creadores y difusores de la lengua".

En este sentido, reconoce que no deberían sorprendernos este tipo de acciones, "debería ser lo normal": "Se expresan en valenciano y representan nuestra lengua, así que reivindican el valor de su instrumento de trabajo y la defienden", señala.

Días previos a la consulta sobre la elección lingüística en los centros educativos valencianos en febrero. / Francisco Calabuig

En el manifiesto, escritores y escritoras defendían el papel de la AVL como garante del uso y la normalización del valenciano, funciones esenciales de la institución que reivindicaba el sector literario en el documento hecho público. Denunciaban los recortes sufridos con las políticas de PP y Vox para 2025 que les han dejado sin buena parte del presupuesto que disponen para realizar actividades y acciones en torno al valenciano, porque ese es el trabajo de este órgano independiente y concebido dentro del Estatut d'Autonomía, que el propio PP impulsó: "Es nuestro trabajo, encargarnos de la normativa y de la normalización del idioma para hacerlo más extensivo al ámbito de la sociedad", insiste Cantó.

La Conselleria de Cultura ha declinado hacer declaraciones a este diario respecto al manifiesto emitido por los escritores y escritoras valencianas.

La defensa de la AVL por medio millar de autores de origen valenciano o residentes en la Comunitat Valenciana también responde, según Cantó, a la confianza y solidez que la institución ha demostrado a lo largo de sus 25 años de historia. Tal como recuerda, "desde su creación y con todo el trabajo que se ha desempeñado para ser un instrumento útil para la literatura pero también para la sociedad, la AVL se ha ganado un respeto por su trabajo, así que agradezco mucho el reconocimiento y el apoyo con esta iniciativa", señala.

Iniciativas contra la normalización del valenciano

La AVL ha estado en el centro de la diana de los ataques políticos de PP y Vox desde el inicio de la legislatura que han puesto en un verdadero brete el funcionamiento de la academia, sobre todo para desempeñar acciones de difusión del valenciano, tal como ellos mismos denunciaron en mayo, al considerarla "una asfixia" financiera con el reducción a la mitad de su presupuesto.

En concreto, el recorte se estima en 1,8 millones de euros respecto al ejercicio de 2024, lo que ha dejado a la institución prácticamente sin recursos para cumplir con su mandato legal de regulación y promoción de la lengua. Una iniciativa que surgió de Vox y que el PP aceptó a través de enmiendas a los presupuestos en las Corts.

La ofensiva también se ha dirigido contra las entidades culturales en valenciano. Fundaciones como Full y Bromera han visto reducidas las subvenciones que recibían de la Generalitat, mientras que otras partidas destinadas a actividades sociales o al sector privado han quedado reducidas a cero, acusadas de ser "catalanistas" y "separatistas".

En la batalla por limitar la influencia del valenciano, PP y Vox promovieron enmiendas para eliminar el requisito del valenciano en las oposiciones a función pública o que al menos fuera un mérito y no una exigencia, además de haber aplicado la conocida como "Ley de libertad educativa" por la que medio millón de familias valencianas tuvieron que votar en referéndum qué idioma preferían en las aulas de sus hijos e hijas. La consulta terminó con un 61 % de los votantes apoyando la enseñanza del valenciano.

Otra de las polémicas más recientes surgió a raíz de la moción presentada por PP y Vox en Alicante cuando propusieron en el ayuntamiento que la ciudad dejara de considerarse valencianohablante y pidiendo que fuera reconocida como castellanohablante, lo que provocó críticas en la izquierda demás de protestas ciudadanas.