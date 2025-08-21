El viaje de novios de Juan Carlos Caballero
El popular pasa sus vacaciones en Alaska
València
Juan Carlos Caballero, portavoz del Ayuntamiento de València, está pasando sus vacaciones en Alaska, todo un paraíso natural junto a su marido, Javier Zamora,. El viaje, según ha compartido el popular en redes sociales, es el desplazamiento que la pareja hace "casi un año después de la boda" (se casaron el pasado 7 de septiembre en una ceremonia celebrada en la Cartuja de Ara Christi) En las instantáneas que ha compartido se puede ver cómo el matrimonio ha podido disfrutar en directo de cómo se comportan los osos en libertad y las orcas, también conocidas como ballenas asesinas.
