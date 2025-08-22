Todas las actividades de la AVL amenazadas con el recorte presupuestario de PP y Vox

El recorte presupuestario aplicado por el Consell a la Acadèmia Valenciana de la Llengua dejan más de una decena de actividades anuales en el aire. A instancias de Vox, vía enmiendas a los presupuestos en las Corts, el PP ha aplicado una reducción del 25 % de los fondos transferidos a este órgano estatutario de regulación y normalización del valenciano, pasando de disponer de 3,9 millones en 2024 a 2,9 millones en este ejercicio. De esa cuantía, 2,1 millones son la masa salarial del cuerpo de funcionarios de la casa, por lo que solo 815.000 euros quedan disponibles para el funcionamiento general de la institución.

Para las las actividades culturales y sociales que la institución que celebra cada año a penas han quedado 50.000 euros en el epígrafe de gastos corrientes. También de ahí dependen las retribuciones de los académicos y la participación en jornadas de especialistas, técnicos, catedráticos o escritores y escritoras, dentro de los actos para la difusión y promoción del valenciano. Esta semana quedó patente el malestar en un manifiesto firmado por centenares de autores, que daban la voz de alarma de cómo estos recortes a la institución terminarían por afectar también al sector literario.

En julio ya la AVL anunció la cancelación del Premi Carme Miquel, al que la institución destinaba 12.000 euros. Fue el primer acto que se canceló de manera oficial "por causas presupuestarias". Se entregaba desde 2019 al «profesorado o centro que más se esfuerza por la promoción y difusión del valenciano entre el alumnado» y consistía en la entrega de una placa acreditativa y un vale de 2.000 euros para gastar en material. El año pasado participaron 66 colegios e institutos de la Comunitat Valenciana.

Como esa actividad, la propia presidenta de la AVL, Verònica Cantó, también ha señalado a este diario que están en duda todas las actividades que se organizan en torno al Premi Escriptor de l'Any. En 2025 se ha homenajeado María Beneyto a título póstumo y se desconoce quién será en 2026, pero se da por asumido que tendrán que reducirse drásticamente las charlas, exposiciones y edición de libros en torno a la figura elegida como se ha hecho cada año para dar a conocer figuras de la literatura valenciana.

Reconocimiento de figuras literarias

Cantó también hizo referencia al reconocimiento a escritores actuales como Enric Sòria, Ferran Torrent, Rodolf Sirera o Jaume Pérez Montaner. Algunos de estos actos se han celebrado entre finales de 2024 y principios de 2025, como el que se organizó en la Universitat de València en torno al poeta de Oliva, Enric Sòria, el pasado noviembre, en jornadas monográficas sobre la vida y obra de autores que quedan ahora en entredicho dentro de la agenda de la academia.

También están en el aire convenios de coedición con universidades valencianas, como el que comenzó en 2023 con la Universitat Jaume I por la que se iban a traducir dos textos clásicos del latín y griego al valenciano. La acción comenzó ese año con la colección 'Ariadna', dirigida por los profesores Jordi Sanchis, Jordi Pérez y Lluis Pomer.

En la misma línea y dentro del campo de la difusión de la literatura en valenciano, está en duda la reedición de la colaboración con la Fundació Bromera para la promoción de la lectura en valenciano con acciones como la que se ha desarrollado en este mismo periódico, 'Llegir en valencià', desarrolladas por ambas entidades para promover la lectura en valenciano a través de una colección de libros a precio simbólico, junto a concursos y premios que estimulen el interés por la lectura de la lengua propia.

También queda en entredicho la campaña 'En valencià' que recorre los pueblos valencianos con jornadas divulgativas en plazas y espacios urbanos donde se proponen juegos y actividades en la calle para divertirse con la lengua, fesde sopas de letras, palabras cruzadas o juegos idiomáticos.

Convenios con los ayuntamientos

Los convenios firmados con los ayuntamientos para este tipo de acciones están en la cuerda floja. Con el Ayuntamiento de València se firmó en 2023 y el año pasado con Picassent, además de Elx o Benicarló. Eran acuerdos que buscaban la difusión y promoción del uso del valenciano con acciones concretas y con presencia institucional en actos que ahora están cuestionados, como sucede también con las ayudas de 7.000 euros que se repartían a asociaciones y compañías de teatro no profesional, que fueron concedidas a Junta Central Fallera y al Ayuntamiento de Mislata entre otras entidades.

En ese mismo sentido, se aplicará una reducción presupuestaria -si no es que se cancelan- para las las tradicionales jornadas de estudio e investigación sobre el valenciano que se celebran anualmente donde especialistas debaten y analizan diversos aspectos de la lengua, desde la normativa hasta la toponimia o la metodología de enseñanza del valenciano.

Además, peligran las Jornadas de sociolingüística de Alcoi, que este mismo mes de marzo celebraron la edición número 28. Un encuentro histórico y clave donde la AVL participa junto a la Universitat Politècnica de València en lo que ya es una referencia en torno a la reflexión sobre el uso del valenciano y otras lengias en diversos ámbitos y situaciones sociales y territoriales y que con total probabilidad no podrá celebrarse el próximo año ante la falta de recursos de la AVL.