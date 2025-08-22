Elisa Badenes: "En España hay muy buenos bailarines, pero poco trabajo"

Elisa Badenes Vázquez es la bailarina valenciana con más prestigio internacional. Desde el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, pasando por el Royal Ballet de Londres, se ha alzado como bailarina estrella de la compañía de ballet de Stuttgart en Alemania. Con 34 años ha recibido galardones como la medalla de oro en el certamen 'Prix de Lausanne' en 2008, el 'Youth America Grand Prix' en 2009 y el reconocimiento como Mejor Bailarina Europea el mismo año.

Más recientemente, le fue otorgado el premio del público 'Erik Bruhn' en 2011, y el 'German Dance Prize Future' en 2015. Su repertorio abarca los grandes clásicos como 'El lago de los cisnes', 'Giselle', 'La Bella Durmiente' y 'Don Quijote', además de papeles en 'Onegin', 'Romeo y Julieta' o 'La dama de las camelias'.

El Campus Internacional València Danza recibe la visita de Badenes en su XVI edición para inspirar a los 150 bailarines de todas partes de España y el extranjero, 15 de los cuales están becados por la fundación Hortensia Herrero.

Elisa Badenes en la Gala Somos Arte 2022 València / Jesús Vallinas

¿Cómo ha llegado una valenciana a ser Primera bailarina de una compañía en Alemania?

Todo empezó saliendo de Valencia. Un año antes de graduarme, cuando tenía 16 años, fui a un concurso de danza y gané una beca para estudiar en el Royal Ballet de Londres. Tras un año de formación, me gradué y empecé a audicionar en compañías. En Stuttgart sentí que me querían mucho y me fui para allá, tuve un buen presentimiento, me sentía como en casa y, desde entonces, he hecho toda mi carrera ahí.

¿Cuánto tiempo le ha llevado ascender dentro de la compañía?

Se ha pasado muy rápido, pero ya llevo casi 16 años. Empecé como aprendiz, y poco a poco fui escalando a cuerpo de baile, hasta llegar al nivel más alto de la compañía.

¿Qué recuerdos tiene de cuando era una pequeña bailarina en València?

Muy bonitos, aún tengo una estrecha relación con mi profesor y con mis compañeros de clase. Somos todos como una gran familia, me han visto crecer y hemos pasado por muchas cosas juntas. Para mí es como mi identidad, de dónde vengo y lo que soy.

¿Cuándo, o qué le hizo, decidir irse fuera?

No es fácil, porque no es sólo cambiar de sitio, sino que implica vivir fuera, un idioma diferente, no estar cerca de la familia... todo eso te hace crecer muy rápido, y sí, a veces es un poco triste estar lejos de mis seres queridos, pero también me llena y me hace crecer mucho.

Elisa Badenes / Roman Novitzky

¿Cómo cree que está reconocida la danza valenciana a nivel internacional?

Tengo que decir que hay muchísimo talento en España. En nuestra compañía, por ejemplo, tenemos 70 bailarines y seremos alrededor de unos 10 españoles, eso que significa que hay muy buenos bailarines en nuestro país, pero poca posibilidad de trabajar en una compañía de danza.

¿Cuáles cree que son los mayores sacrificios para un bailarín?

La disciplina que tenemos, que nos inculcan cuando somos muy jovencitos. Es duro al principio, porque yo me acuerdo de no tener mucha vida fuera del ballet. Cuando estaba en la escuela, yo hacía mi horario normal hasta las 5 de la tarde, y luego me iba al conservatorio hasta las 10 de la noche para acabar mis estudios. Todo giraba en torno al círculo del ballet, y toda mi vida ha dado vueltas alrededor de este mundo.

¿Qué importancia tienen programas como el Campus Internacional València Danza para las carreras profesionales de los jóvenes talentos?

Tienen una relevancia fundamental, porque permite abrir los ojos. A veces, los bailarines tendemos mucho a cerrarnos en nuestra burbuja, en nuestro centro, en nuestra sala de ballet, con nuestros compañeros, y no abrir las puertas a lo que está pasando en el mundo. Además, es muy importante seguir manteniéndose en forma, porque aunque siempre tenemos un mes de descanso en verano, que es muy importante para el cuerpo, un bailarín no puede dejar de entrenar por tanto tiempo, entonces tener este tipo de posibilidades es vital.

¿Qué papel tienen las becas como la que ofrece la fundación Hortensia Herrero en el mundo de la danza?

Las becas son cruciales, yo crecí gracias a ellas. Desde que estaba en el conservatorio, haciendo concursos me becaban para cursillos de verano, como el Campus Internacional València Danza, que me hicieron despertar. Las becas me hicieron ver que necesitaba salir para poder trabajar fuera, para hacer lo que quería, y es una gran oportunidad para que la gente salga y se enriquezca con la danza y la cultura que hay en otros sitios.

Elisa Badenes en la Gala Somos Arte 2022 València / JesúsVallinas

Desde joven, ¿Veía la danza como un trabajo?

Era un sueño para mí. Empecé a trabajar a los 17 años y eso me hizo una persona muy independiente. En el futuro, se empieza a hacer un trabajo cuando algunos días dices: "no puedo más, tengo que ir a trabajar", pero, además de mi trabajo, no deja de ser mi pasión.

¿En qué momento se dio cuenta de que el ballet podía convertirse en una forma de vida para usted?

No te sabría decir exactamente cuándo fue, pero creo que más tarde de lo que otras personas podrían entender. Para mí, era algo que necesitaba hacer, que quería hacer, y nunca imaginé una carrera profesional hasta que me vi envuelta en este mundo.

¿Cómo se prepara a la hora de empezar una nueva producción?

Después de 16 años, ya estoy súper metida en esta rutina. Empezamos en el estudio, donde siempre empiezan la magia, y luego, si es una obra literaria o un personaje histórico, intento leer los libros y documentarme lo mejor posible. Una vez con mi pareja de baile y el profesor, trabajamos los pasos, este proceso puede durar algunos meses hasta que llega al escenario con ensayos generales, pruebas de trajes, y finalemente, la actuación.

Elisa Badenes / Roman Novitzky

Siendo una bailarina profesional, ¿todavía le quedan muchas cosas por aprender?

Sí, me lo preguntan mucho: “¿qué te queda por hacer, Elisa?”. Es verdad que tuve una carrera muy rápida, subí a primera bailarina enseguida y ya he bailado gran parte de los títulos más importantes del repertorio de la compañía. Pero siempre pienso que si no tuviera más aspiraciones, mi carrera ya debería haber acabado. Y no, siempre encuentro nuevas metas: volver a bailar un ballet desde otra perspectiva, descubrir a un nuevo coreógrafo… El mundo del ballet es infinito, nunca se deja de aprender.

El día de una función, ¿tiene algún ritual antes de salir a escena?

Sí, me gusta echarme una siesta pequeñita, eso no lo he perdido, sigo siendo española. Después voy pronto al teatro, me preparo con maquillaje, calentamiento y dejo listas mis zapatillas de punta. Ese proceso me ayuda a concentrarme.

"El mundo del ballet es infinito, nunca se deja de aprender"

¿Cómo gestiona la presión o el estrés?

La presión es muy fuerte en el mundo del ballet, está siempre presente. Antes de salir al escenario a veces pienso: “¿dónde me he metido?”. Pero en cuanto entro intento confiar en el trabajo que he hecho y disfrutarlo. Y la verdad es que siempre consigo disfrutarlo mucho.

¿Qué proyectos tiene para las próximas temporadas?

Empezamos en septiembre con la nueva temporada y giras importantes: Nueva York, Washington, Shanghái… Luego la temporada continúa con El cascanueces y otras producciones, unas siete en total, con casi cien funciones en un año. Es mucho trabajo.

¿En esos viajes queda tiempo para hacer turismo?

Muy poquito. La prioridad son siempre los espectáculos, sobre todo si tienes el rol principal. No puedes pasarte el día andando. Pero me siento muy afortunada de poder viajar y conocer sitios tan increíbles gracias a la danza.

¿Hay algún personaje que le haya marcado especialmente?

Entré en el Stuttgart Ballet por su historia con John Cranko, que fue prácticamente su fundador y creó coreografías maravillosas. Obras como Onegin, Romeo y Julieta o La fierecilla domada me marcaron muchísimo al interpretarlas.

"Siento la responsabilidad de traer aquí todo lo que he aprendido"

¿Cómo ve el sector de la danza en España?

La diferencia con Alemania es enorme. Allí cada ciudad tiene su propia compañía, hay muchas oportunidades, infraestructuras y se invierte mucho en cultura. Aquí estamos todavía muy lejos de eso.

¿Cree que el ballet está evolucionando?

Sí, claro que evoluciona, como todo. El ballet tiene muchas ramas: el clásico, que aunque mantiene su base también cambia, y el contemporáneo, que no tiene límites. Yo trabajo con coreógrafos que exploran mucho, y eso enriquece increíblemente a un bailarín.

¿Nota diferencias entre el público alemán y el español?

Sí, pero es normal. En Alemania el público está muy educado, ven ballet cada semana, conocen a los bailarines, los ballets, hay tradición. En España no hay esa continuidad, pero cuando hay galas o espectáculos, el público lo recibe con muchísima ilusión y lo valora como algo especial.

¿Piensa volver a España?

Me encanta volver siempre que puedo. Siento la responsabilidad de traer aquí todo lo que he aprendido. Me gustaría en el futuro aportar de alguna manera al mundo de la danza en España.