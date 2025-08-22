La Filmoteca d’Estiu proyecta ‘Emilia Pérez’ de Jacques Audiard

La Filmoteca d’Estiu proyecta el sábado 23 y el domingo 24 de agosto, a las 22.30 horas, ‘Emilia Pérez’ de Jacques Audiard. Con una duración de 132 minutos, la película se proyecta dentro del ciclo ‘Cosecha de premios’, que recoge los largometrajes ganadores en los principales eventos cinematográficos nacionales e internacionales.

Estrenada en el Festival de Cannes en el que consiguió el Premio del Jurado y su elenco femenino ganó colectivamente el premio a Mejor actriz, ‘Emilia Pérez’ obtuvo el Goya a Mejor Película Europea y el galardón a Mejor Película en los Premios del Cine Europeo.

Protagonizada por Zoe Saldaña junto a la española Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Selena Gómez y Edgar Ramírez, Emilia Pérez es un singular drama musical en el que se combinan dos temas tan distintos como el narcotráfico y el cambio de sexo.

Rita Mora Castro es una infravalorada abogada mexicana de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar a un temido jefe de un cartel, Juan ‘Manitas’ del Monte, a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser: Emilia Pérez.

Patrimonio audiovisual valenciano

Por sexto año consecutivo, la Filmoteca d’Estiu recuerda la labor de recuperación y conservación del patrimonio cinematográfico que lleva a cabo la Filmoteca Valenciana. Cada sesión se abrirá con un montaje de películas domésticas de temática veraniega depositadas, digitalizadas y conservadas en el archivo fílmico de Paterna.

Una escena de Selena Gómez en 'Emilia Pérez' / L-EMV

Estas proyecciones sirven para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Horarios y venta de entradas

Las proyecciones de la Filmoteca d’Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del IVC.

La Filmoteca d’Estiu es una actividad de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, organizada por el Institut Valencià de Cultura, a través de la Filmoteca Valenciana. Su celebración es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones.