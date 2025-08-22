Miguel Arraiz, arquitecto: «La cultura del fuego une a València con el Burning Man en un mismo lenguaje universal»

Miguel Arraiz (València, 1975) se ha convertido en el primer español en diseñar el templo del Burning Man, el corazón espiritual de un festival que reúne a 70.000 personas en pleno desierto de Nevada. Con el 'Temple of the Deep', una estructura inspirada en el kintsugi japonés que arderá el 31 de agosto, el artista fallero y arquitecto valenciano ha dado un salto vital y profesional que lo ha llevado a instalarse en Estados Unidos. Su obra, concebida como un espacio de duelo y sanación colectiva, es también un puente simbólico entre València y Black Rock City, dos capitales del arte efímero que dialogan a través de las llamas.

Es el primer español en diseñar el templo del Burning Man. ¿Cómo recibiste la noticia de que habías sido seleccionado?

Recibir la noticia de que había sido seleccionado como diseñador del templo del Burning Man supuso un punto de inflexión total en mi carrera. Fue un cambio radical: dejé el trabajo que tenía en ese momento, entregué la casa de alquiler en la que vivía y me vine a Estados Unidos. Llegué en enero, así que ahora mismo podría decirse que no tengo ni casa ni trabajo en España. Ha sido toda una apuesta personal y profesional. El proceso de selección fue por fases y, al llegar a la final, había una entrevista prevista por videollamada. Pero decidí coger un avión y venir en persona a San Francisco, y dio resultado.

¿Qué impacto tiene un encargo así en su carrera y, en general, en el mundo del arte/arquitectura?

En lo que se refiere a arquitectura efímera, trabajar con un equipo de voluntariado y además en un elemento tan simbólico es uno de los encargos más importantes que existen. Muchas de mis obras han estado siempre ligadas al arte efímero, así que no me resulta ajeno en absoluto, pero sí supone un gran espaldarazo a la trayectoria que venía desarrollando y me permite seguir en ese mismo camino.

En tu carrera ya ha trabajado con estructuras efímeras, tanto en el espacio urbano como en las Fallas. ¿Qué bagaje le han aportado ambos proyectos para desarrollar el Temple of the Deep?

Mi bagaje con las Fallas y con proyectos efímeros urbanos ha sido esencial. Cuando trabajas en estructuras que van a desaparecer, no se trata solo de construir de forma diferente o con otros presupuestos, sino de aceptar lo efímero y enfrentarte al espacio público y a la reacción de la gente. En la calle, la obra deja de ser tuya y pasa a ser un elemento de debate, un detonante de emociones. Esa dimensión subjetiva y emocional es lo que da tanta potencia a este tipo de proyectos.

¿Cómo nació la idea del 'Temple of the Deep'?

La idea del Temple of the Deep nació en un momento personal difícil, pero desde el principio quise que fuese un templo diferente: uno que no mirase hacia el cielo, sino hacia la tierra. No se trata de que alguien declare el espacio sagrado, sino de que sean los propios participantes quienes lo conviertan en sagrado con sus ofrendas y recuerdos. Tradicionalmente eran las comunidades quienes elegían qué espacios eran sagrados —una montaña, un lago, una roca— y yo quería recuperar esa idea. Nosotros hemos construido un contenedor simbólico, pero será la comunidad quien le dé sentido.

El proyecto se inspira en el kintsugi japonés. ¿Por qué eligió esa metáfora de la herida, la reparación y el uso de un material tan simbólico como el oro?

El kintsugi japonés me parecía una metáfora muy adecuada para hablar de duelo. Las heridas que nos dejan las pérdidas permanecen, aunque cicatricen, y esa imagen de la reparación con oro representa un objetivo final de curación. Pero en este proyecto no hay una herida cerrada: el corazón del templo sigue roto y sus grietas abiertas. Es al arder cuando esas grietas se llenarán metafóricamente de oro con la luz del fuego. Ese será el momento de cierre, aunque un instante después todo quedará reducido a cenizas y el ciclo volverá a empezar. El templo no promete recetas mágicas, habla del proceso de atravesar el duelo en comunidad.

Hay un desafío en su propuesta y es que habitualmente todos los templos deben mirar al cielo. El suyo, como roca, mira al suelo… hasta que entras y la cúpula permite la visión al firmamento. ¿Por qué le dio la vuelta al concepto?

Quise darle esa vuelta al concepto tradicional a propósito. Normalmente todos miran al cielo, pero yo quería que este mirase al suelo, que no tuviese altar ni intermediarios. Creo que los duelos necesitan acompañamiento humano y espacios seguros donde expresar emociones y no respuestas abstractas del universo.

Ha podido trabajar con un equipo muy grande y con nombres más que reputados en la arquitectura y el arte.

El equipo ha sido fundamental. Desde España he contado con el apoyo de arquitectos como Javier Molinero y Javier Bono, Josep Martí y Elisa Moliner, además del soporte técnico inicial de Arqueha. Y en Estados Unidos hemos trabajado con cientos de voluntarios. En total han participado más de 700 personas, algunas con experiencia técnica y otras que simplemente necesitaban estar ahí porque el proyecto les ofrecía un espacio de sanación. Esa diversidad ha sido lo más enriquecedor.

El templo es el corazón espiritual del festival. ¿Cómo afronta la acogida por parte de las 70.000 personas que depositarán allí sus deseos, propósitos, agradecimientos…?

La responsabilidad es enorme, porque el templo es el corazón espiritual del festival. No se trata solo de un proyecto arquitectónico, sino de la energía de miles de personas que van a depositar allí sus recuerdos, sus agradecimientos o sus duelos. Y eso se siente en cada decisión.

Arraiz, en el centro, con parte del equipo que está ultimando el templo. / Michael Fox.

Este año, además, viajan cartas de València en memoria de las víctimas de la dana. ¿Cómo vivió esta tragedia y cómo ha afectado en el desarrollo de esta estructura?

Este año hemos incorporado algo muy especia con esos recuerdos desde València en forma de carta para recordar a las víctimas. Era la primera vez que se abría la posibilidad de enviar mensajes desde fuera del evento, porque entendimos que este tipo de espacios deberían servir también a quienes no pueden estar físicamente presentes. Fue muy importante dar esa opción en València tras lo sucedido.

La cultura del fuego que manejamos en València es compartida con el Burning Man. ¿Ha afectado en su relación con la organización y propuesta del templo?

La cultura del fuego que tenemos en Valencia ha influido enormemente en mi relación con Burning Man. Esa conexión comenzó hace ya diez años, cuando empezamos a tejer vínculos entre dos grandes capitales del fuego como Valencia y Black Rock City. A pesar de la falta de apoyo institucional, hemos seguido trabajando para abrir estas puertas de intercambio.

Hay contactos reales para hacer algún tipo de hermanamiento entre la ciudad y este festival internacional. ¿En qué punto se encuentran?

El hermanamiento oficial entre la ciudad y el festival es complicado porque las dinámicas institucionales y políticas no encajan bien con un evento internacional sin ánimo de lucro. Por eso estamos trabajando en la creación de una entidad espejo de Burning Man en Valencia, que pueda establecer estas sinergias desde la sociedad civil y con independencia de vaivenes políticos. Solo así tendrá continuidad y amplitud de miras.

El proyecto ha salido adelante gracias a una campaña de mecenazgo, sin apoyo institucional en València. ¿Cómo valoras esto? ¿Falta amplitud de miras?

El proyecto ha salido adelante gracias al mecenazgo y a apoyos individuales, sin ayuda institucional en Valencia. Era algo esperado y, en cierto modo, lo mejor que podía pasar. No hemos tenido ninguna deuda ni condicionantes políticos. Hemos podido dirigir el proyecto hacia lo que creíamos necesario: mostrar nuestra arquitectura, artesanía y cultura del fuego en un contexto internacional de gran relevancia, sin enturbiarlo con intereses de corto alcance.

¿Qué esperas sentir cuando el templo arda y se convierta en ceniza?

Cuando el templo arda y se convierta en cenizas, no sé qué voy a sentir. Estoy acostumbrado a quemar mi obra, pero en este caso hay una carga emocional diferente. No es una falla. Este proyecto tiene dentro muchas historias personales y ha supuesto para mí un salto al vacío que empezó hace casi un año. Imagino que será un momento muy duro y muy especial al mismo tiempo.

¿Qué crees que puede aportar esta experiencia a tu carrera y al arte y arquitectura valenciana?

Lo que espero aportar con todo esto no es solo a mi carrera, sino también a la cultura y la arquitectura valencianas. He intentado ser un buen embajador de nuestra tradición y muchas personas de Valencia me han acompañado en este camino. El interés al otro lado del océano existe; ahora hace falta que en Valencia entendamos que el intercambio cultural es un aprendizaje mutuo, no un escaparate para presumir de que tenemos la mejor fiesta.

¿Qué esperas que las personas sientan cuando entren en el 'Temple of the Deep' por primera vez?

Y en cuanto a lo que espero que sientan las personas al entrar en el Temple of the Deep, solo puedo decir que hemos creado el contenedor. Lo demás es personal e intransferible. Ojalá la gente encuentre allí un espacio seguro que les ayude a avanzar en su propio proceso.