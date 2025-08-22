Paco Cerdà viajará a Dallas y Chicago para presentar la traducción de 'El peón'

El escritor y ex redactor de Levante-EMV anunció ayer en una entrevista que su libro será traducido al inglés

El escritor valenciano Paco Cerdà, autor de "Presentes" y "El Peón", en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

María Bas

El escritor Paco Cerdà anunció ayer en la Cadena Ser que su libro 'El Peón' será traducido al inglés. El que fuera periodista en Levante-EMV viajará en septiembre a Chicago y Dallas donde mantendrá encuentros con el público para presentar 'The Pawn'.

Así lo confirmó ayer en una entrevista donde reconoció cierto temor a que no asistiera nadie a estas presentaciones. Lo cierto es que Cerdá ha publicado cuatro novelas: 'Los últimos. Voces de la Laponia española (2017)', 'El peón (2020)', '14 de abril (2022)', y 'Presentes (2024)'

