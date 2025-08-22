Paco Cerdà viajará a Dallas y Chicago para presentar la traducción de 'El peón'

El escritor Paco Cerdà anunció ayer en la Cadena Ser que su libro 'El Peón' será traducido al inglés. El que fuera periodista en Levante-EMV viajará en septiembre a Chicago y Dallas donde mantendrá encuentros con el público para presentar 'The Pawn'.

Así lo confirmó ayer en una entrevista donde reconoció cierto temor a que no asistiera nadie a estas presentaciones. Lo cierto es que Cerdá ha publicado cuatro novelas: 'Los últimos. Voces de la Laponia española (2017)', 'El peón (2020)', '14 de abril (2022)', y 'Presentes (2024)'