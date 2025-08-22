Tiken Jah Fakoly cierra el Rototom

La 30ª edición del Rototom Sunsplash cerrará este sábado con la actuación de Tiken Jah Fakoly, una de las voces del reggae africano más influyentes, reivindicativas y virales. El artista marfileño ensalza, desde su lírica combativa y activista (en la que aborda desde la contundencia cuestiones como la migración, el racismo, la identidad africana en Europa o la corrupción política), el perfil marcadamente roots del cartel 2025. Una line up que ha encapsulado y proyectado los mensajes de paz, unidad y hermandad que han contribuido a nutrir el lema ‘Celebrating Life’ de este aniversario redondo.

Dentro del reggae roots se mueve también la actuación de Meditations en la que será la primera actuación de la banda jamaicana en España desde la llegada de Rototom Sunsplash a su actual ubicación en Benicàssim, en 2010.

En un salto de estilo, el Main Stage recibirá el show ‘Dub Side Of The Moon’, con las versiones dub del disco Dark Side of The Moon de Pink Floyd, que será puesto en escena una vez más por el colectivo de músicos estadounidenses Easy Star All-Stars en su única fecha en España.

Vandal, cofundador del sound system británico Kaotik, proyectará sobre Lion Stage su inconfundible raggatek, un estilo hardcore-jungle-reggae en constante evolución creativa. El escenario recibirá también al dúo de soul-reggae francésMystically y al sonido único y revolucionario de la artista argentina Sofía Gabanna.

La banda alavesa de ska-rock ETS (En Tol Sarmiento), un proyecto que está multiplicando su público a través de su capacidad para el mestizaje y shows de alto voltaje, saltará también al escenario para replicar su particular experiencia festiva, sentida y bailable. Una auténtica celebración de la vida para este Celebrating Life.

El sábado finaliza el Rototom / Tato Richieri

La Reggae University se clausurará con la charla ‘Mark My Word’ junto a Marcia Griffiths, otra veterana de renombre cuya carrera ya supera las seis décadas de trayectoria. Confidente cercana de Bob Marley y una estrella por derecho propio, con innumerables éxitos en ska, rock steady, reggae y dancehall, la historia de Marcia Griffiths se revelará en conversación con un panel ampliado de Reggae University, que contará con la incorporación del periodista musical británico John Masouri.

Arte y la gastronomía

El arte y la gastronomía planetaria seguirán dándose la mano en esta última jornada. El primero desde Social Art Gallery, donde las 14 obras diseñadas este año en torno al lema ‘Celebrating Life’ lucen en la galería a cielo abierto del festival. Por su parte, los sabores del mundo seguirán deleitando paladares en la extensa zona de restauración del festival, con más de una treintena de propuestas. Las empanadas jamaicanas o el ackeeand saltfish -plato nacional de la isla- conviven con las injeras etíopes y otras propuestas de la gastronomía africana como el thiebouyap (un arroz rojo senegalés con ternera) o el dibi a la brasa (cordero o pollo con plátano maduro y mostaza), o con el pan bao de pollo al estilo limeño, el maíz en múltiples versiones, los crepes o las pizzas al horno de leña.

En esta última jornada, las diferentes áreas culturales del festival bajarán el telón tras ocho días de actividad para sumarse al desfile fin de fiesta que recorrerá el recinto para dar la bienvenida a los últimos conciertos de 2025 y poner el broche a las tres décadas de buena vibra, y mucha vida, del Rototom Sunsplash.