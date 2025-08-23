Y después del verano, ¿qué hago con mi piel?

El mes de agosto avanza imparable y sabemos que ya estamos en la cuenta atrás. La próxima semana estaremos en plena Operación Retorno. Pero mientras tanto hay que aprovechar cada minuto y así lo hacen rostros conocidos de nuestra ciudad como Marta Lozano, que tras haber disfrutado en Xàbia ha combinado sus vacaciones con una experiencia en uno de los tesoros del turismo rural: La Finca Bonaire en Xixona. Después se ha escapado hasta Asturias, en un viaje más largo que le ha llevado por pueblos como Ribadesella o Llanes. Allí habrá agradecido unas temperaturas que te invitan a llevar un suéter y soñar con la época otoñal de café y manta.

Sancti Petri (Cádiz) se ha convertido en el último destino de Nuria Roca antes de su regreso a los platos. Allí ha disfrutado del mar, sol, tortitas de camarones y siempre junto a su familia.

No muy lejos de allí, el artista José Cosme apura sus vacaciones en Sotogrande luciendo orgulloso con su madre, la diseñadora de moda Presen Rodríguez. Jose tiene el don de saber disfrutar y exprimir cada momento de la vida, bien sea en su casa donde ha creado un ambiente con una decoración muy él, o en cualquiera de los viajes que suele realizar por ocio o trabajo.

Quienes también están disfrutando de unos días de descanso, por turnos, es la clase política. La concejala Paula Llobet disfruta con su familia en Xàbia aprovechando para hacer quedadas con sus amigas del colegio junto al mar. Ratos imprescindibles para recargar pilas de cara a la vuelta de septiembre.

Mucho más lejos ha viajado por fin Juan Carlos Caballero, que con un año de retraso está disfrutando de su luna de miel. El cambio de época ha hecho que el destino sea Alaska, donde no parece que estén pasando mucho calor mientras disfrutan de excursiones como Seward, disfrutando de las ballenas en su ambiente natural.

Borja Sanjuán ha disfrutado también a kilómetros de nuestra ciudad en la Gran Muralla China: «miles de personas, cientos de escalones, decenas de paraguazos y muchas colas después, hemos subido». Por parte de Compromís, el concejal Pere Fuset siempre documenta pormenorizadamente sus viajes. Este año, el de Ámsterdam.

Otra artista, pero esta del «bel canto», que combina trabajo y un poco de turismo es la soprano valenciana Marina Monzó, que ha viajado a Santa Fe, Nuevo México, para interpretar el papel de la Condesa de Almaviva en las Bodas de Fígaro. Un sitio tan tentador como para no visitar el Parque Natural de White Sands.

Cómo volver a la rutina

Con el fin del verano llega el momento de reparar la piel, a la que le pasarán factura las largas jornadas al aire libre y los meses de sol y calor. Pocos o nadie como el doctor Jota para hablar de rutinas inteligentes y del verdadero valor de la medicina estética. El reconocido médico, afincado en València, cuenta en qué consiste el protocolo post-verano.

El especialista recomienda «comenzar por una limpieza facial profunda y sesiones de láser de luz pulsada o CO2 para tratar manchas y texturas». Después, instaurar una rutina sencilla y efectiva: «Por la mañana, antioxidante y protector solar, que es imprescindible».

Según el doctor, «si tienes una piel bien protegida, no hace falta abusar de serums ni de hidratantes. Lo fundamental es ser constante, no acumular productos».

En cuanto a tratamientos médico-estéticos, los aliados ideales son la hidratación profunda con láser, el peeling químico y el microneedling, pensados no para cambiar el rostro, sino para mantenerlo saludable.

Lo importante es que nos pongamos en manos de buenos profesionales que practiquen una filosofía de cuidado al paciente por encima de otros intereses.

Un inicio difícil

El camino del doctor Jota hasta aquí no ha sido sencillo. Nacido en Venezuela en una familia humilde y criado por su abuela, trabajó en restaurantes mientras estudiaba medicina. A los 27 años decidió mudarse a España, un destino que siempre había tenido en mente para encontrar un trabajo mejor y construir una vida más estable. Su pareja, que venía a cursar un máster, fue el impulso definitivo para dar el salto.

Sus primeros meses fueron duros y, como mucha gente en sus comienzos, tuvo que alternar trabajos como hacer mudanzas o cuidar de personas mayores y niños mientras estudiaba.

El giro llegó casi por casualidad: respondió a un anuncio de limpieza facial gratuita y terminó siendo invitado a realizar prácticas, mientras cursaba un máster en medicina estética. Más tarde conoció al doctor Esquivel, quien le llevó a Madrid y Málaga antes de ser contratado para ver cómo trabajaba. Durante ese viaje, desarrolló una neumonía que casi lo dejó hospitalizado de madrugada, pero su ambición y su resiliencia fueron más fuertes y a las siete de la mañana consiguió coger ese tren a Málaga. El esfuerzo dio sus frutos: consiguió empleo, experiencia, y tras la pandemia, decidió abrir su propia clínica.

«Sí, la suerte existe», reflexiona, «pero si no vales para algo, la suerte pasa de largo como un tren. Yo nunca perdí la esperanza. Todo pasa por algo».

Hoy, el doctor. Jota representa la nueva cara de la medicina estética en España: ética, resiliente y centrada en el bienestar real del paciente.