Las camisetas de ciudades que arrasan este verano en las tiendas de ropa

En la temporada de verano, las camisetas gráficas son uno de las prendas más vendidas en las tiendas de ropa, y la generación Z ha elegido como una de las más populares aquellas con estampados de destinos aspiracionales como Maldivas, Positano, Brasil o Amalfi. Resulta curioso ver que los jóvenes adquieren prendas de lugares que, en la mayoría de los casos, ni siquiera han visitado, pero, para ellos va más allá de un mero recuerdo, sino que se identifican con la esencia del lugar que visten.

Ya no es necesario salir de España para hacerse con una camiseta de cualquier ciudad exótica, ya que el concepto de ‘camiseta souvenir’ ha cambiado. Ahora no cumple con la función tradicional de recordar un lugar visitado, sino que adopta el rol de proyectar una fantasía que se hace cada día más accesible para todos: viajar por el mundo. Más que una referencia geográfica, representa para los jóvenes un destino imaginado que se lleva puesto como un símbolo de aspiración

El diseño

Los gráficos que contienen son muy variados: postales vintage, los colores de la bandera, iconos o estampas típicas, incluso la popular frase "I LOVE NEW YORK", que ha sido replicada en todas las ciudades del mundo, incluida València.

En cuanto a la relación entre destinos turísticos y moda, Hugo Pinazo, Coordinador académico de la escuela de Moda del IED Madrid, destaca que “la mayoría de esta estética es más típica del verano, y los estampados con nombres de ciudades suelen hacer referencia a lugares que uno asocia con las vacaciones, usando colores marinos, flores tropicales y motivos como frutas”.

Camiseta NY de Stradivarius / L-EMV

El fenómeno también conecta con el consumo rápido y accesible de la moda actual. Marcas de gran distribución, como "Bershka" o "H&M", han sabido captar la tendencia y ofrecen versiones económicas de estas camisetas en cada temporada. Esto permite que cualquiera, sin importar su nivel adquisitivo, pueda apropiarse de la estética del “viaje aspiracional”. El resultado es una democratización de la fantasía, donde todos tienen la posibilidad de lucir un destino soñado en el pecho, sin necesidad de gastar en billetes de avión.

“Así, amigos y familiares podían presumir de que habías estado en un lugar. En cambio, las camisetas actuales que muestran publicidad de ciudades transmiten la idea de que hoy todo el mundo puede viajar: da igual si has estado o no en ese lugar, porque igualmente lo conoces". El coordinador recuerda cómo nació esta tendencia para promocionar el turismo y servía como "souvenir" que demostraba que se había visitado una ciudad.

Tendencia masiva

Además, las redes sociales han potenciado esta estética hasta límites impensables. Plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en escaparates globales donde una camiseta con el nombre de un destino puede viralizarse en cuestión de horas. No importa si es Nueva York, Tokio o Tulum, basta con que una creadora de contenido la muestre en un vídeo para que se transforme en objeto de deseo. El poder de los vídeos difundidos multiplica el atractivo de estas prendas, ya que transmiten una sensación de pertenencia inmediata a una comunidad que comparte sueños y aspiraciones similares.

Lo que hace tan popular a esta estética es su versatilidad y la forma en la que conecta con la cultura visual de la generación Z. Ellos entienden la moda como un lenguaje inmediato, capaz de comunicar identidad, deseos y referencias culturales en una sola prenda. Las camisetas gráficas con nombres de destinos son, en ese sentido, un escaparate portátil, ya que condensan la promesa de un viaje, el recuerdo de un verano y la proyección de un estilo de vida que, aunque idealizado, se pone al alcance de todos gracias a la moda.

Camiseta Brazil Bershka / L-EMV

Para Pinazo, no es una tendencia exclusiva de la Gen Z. “Ya se había visto antes, pero entonces tenía más sentido como recuerdo real de un viaje. La diferencia es que ahora, con la globalización y las redes sociales, se ha hecho mucho más grande y se lleva más por estética o por ese toque kitsch, sin que importe si conoces el lugar o no”.

Significado simbólico

Otro factor clave es la nostalgia. Muchos de los diseños retoman gráficos vintage de los años ochenta y noventa, recuperando tipografías retro, paletas de colores desaturados y estampas que recuerdan a los carteles de agencias de viaje de la vieja escuela. Esta mezcla de pasado y presente genera un atractivo especial, pues conecta con el imaginario colectivo de vacaciones familiares, postales enviadas desde la playa o anuncios televisivos que invitaban a descubrir el mundo. Lo que engancha en la prenda es su evocación a un tiempo más sencillo, reinterpretado con el filtro de la moda actual.

La tendencia no se limita a un "souvenir": es una manera de apropiarse de la fantasía de viajar y proyectarla en lo cotidiano. En la práctica, estas camisetas se han vuelto un básico fácil de combinar y con un punto aspiracional que engancha. Funcionan como prendas listas para usar en cualquier momento, ya sea con unos vaqueros, una falda midi o incluso como parte de un look más arreglado.

Esta tendencia va más allá de meramente camisetas. Otros accesorios como sudaderas, gorras, bolsos e incluso zapatillas deportivas están adoptando la lógica del destino aspiracional. De esta forma, la moda se convierte en un mapa imaginario que llevar encima, una especie de cartografía emocional que permite recorrer el mundo desde lo cotidiano. Cada prenda funciona como un pasaporte simbólico que abre la puerta a nuevas formas de pertenencia y autoexpresión, que en el trayecto han derivado en una de las corrientes estéticas más potentes de los últimos años.

En este nuevo código visual, la camiseta funciona como un vehículo de escapismo, ya que remiten a veranos idealizados, una vida ligera, soleada y libre. Para la generación Z, estas prendas no necesitan autenticidad geográfica. Basta con lo que evocan: deseo y emoción.