El sacristán con el que todos se quieren "confesar"

La religión del siglo XXI está experimentando nuevos canales que difieren de las formas tradicionales de transmitir la palabra de Dios. Más allá del púlpito, la liturgia se acerca a los fieles mediante vías que trascienden el horario de misa. La tecnología, si bien ha traído retos desconocidos para el catolicismo, se ha convertido en una herramienta de difusión de los mensajes bíblicos, así como en una red de apoyo entre personas con la misma devoción.

Jacob García es sacristán en la Catedral de València, pero además es marido y padre de familia. Todo ello lo compagina con ser uno de los creadores de contenido religioso más populares en la ciudad y un referente para los jóvenes valencianos en su fe: "A veces nos da reparo, vergüenza o miedo ir a un sacerdote a preguntarle ciertas cosas. Entonces, como yo estoy en medio, casado, con hijos, y trabajo en la Iglesia, a veces la gente encuentra un lugar neutro donde acercarse y preguntar sin vergüenza ni miedo". De esta forma, el sacristán define el vínculo que tiene con su comunidad.

A raíz del encuentro que mantuvo León XIV con "influencers" católicos, se abrió el debate sobre el papel de las plataformas digitales como puente entre religiosos y feligreses: "Yo creo que el Papa es un hombre que vive en la actualidad y que le da importancia a las redes sociales, porque es un medio para poder hacer mucho bien", destaca García, aunque advierte mediante el símil "Jesús iba a las miserias, a las ciudades donde estaba el pecado, donde estaba lo peor, para poder bajar ahí", de que las redes sociales hacen mucho daño si están mal empleadas.

Canales de transmisión

García reconoce que las redes " son una herramienta buenísima para poder transmitir el Evangelio y el carácter de Dios", y señala que "es un arma para poder llegar a aquellos que creen que no creen o que están confundidos con la sociedad". Por ello, intenta hacer un contenido cercano que permita formar lazos unidos por la religión.

"El problema no son las redes sociales, sino la sociedad en general", matiza el sacristán. Jacob García evidencia que "los jóvenes están sobreestimulados. Es muy complicado que estén más de 5 o 10 minutos prestando atención al 100% y las redes sociales tienen influencia en todo eso". El religioso asegura que, pese a las distracciones, "la fe de los jóvenes es muy fuerte y creo que hace más daño para quien tiene dudas que a quien realmente tiene devoción".

"En el Evangelio, Cristo nos recordaba que la Iglesia tenía que ser cercana, que no basta con hablar de Dios, sino que hay que transmitirlo con gestos completos y auténticos", en esta premisa sustenta el sacristán su presencia digital, que varía entre "aprender curiosidades de la Iglesia, descubrir cosas que pensamos que sabemos y que realmente no teníamos ni idea, liturgia y curiosidades de los santos".

Una forma nueva de comunicar

Todo su contenido lo adapta a un código acorde al lenguaje de internet, aunque asevera que "la palabra de Jesús es perfecta y de la Biblia no hay que cambiar ni una coma". Lo que hay que cambiar, según García, es la manera de transmitir: "Si utilizamos tecnicismos que los jóvenes no entienden o utilizamos un lenguaje que los aburre, entonces desconectan y piensan: “Esto no va conmigo”. Pero si luego encuentran a alguien que utiliza un lenguaje cercano, que lo entienden y que empatizan, entonces dicen: “Ostras, esto es para mí”", "para eso son las redes sociales", añade el sacristán.

Su figura laboral está a mitad de camino entre ciudadano y cura, por este motivo, reconoce que "aunque un sacerdote genera respeto, en absoluto va a castigar". Sin embargo, por esa mayor cercanía afirma que "me piden consejos desde parejas que me han preguntado consejos para antes de casarse, cómo llevar un noviazgo cristiano, cómo llegar al origen del matrimonio y su importancia, hasta muchas personas con experiencias de dolor y sufrimiento". Jacob García entiende que "la gente necesita un lugar donde poder preguntar".

En cuanto a su comunidad virtual, el "influencer" católico confirma que "hay personas de todas las edades, desde los 18, 20, 35 hasta 50". pero, admite que "los jóvenes hoy en día preguntan menos. Dentro de ello, hay muchos que tienen inquietudes, preguntan, y son valientes".

Amenazas desconocidas

Además, el sacristán confiesa que, desde la Catedral de València, "a mí no me han transmitido nunca nada negativo sobre mi presencia en redes". En todo caso, supone que habrá gente con opiniones diversas. "Si he cometido algún error, sí me han corregido, pero desde el amor", añade García, que, en ese caso, "me he podido disculpar y continuar".

Por otro lado, a través de su perfil de Instagram, el religioso denuncia que "siempre hay gente que, desde una cuenta sin nombre ni foto, suelta comentarios de odio". García subraya que "paso de contestar. Si alguien no piensa como yo y argumenta, dialogamos y debatimos, perfecto. Pero siempre desde el respeto".

Para compaginar todas sus facetas, Jacob García explica que "a veces tengo que hacer malabares, porque cuando llego a casa intento no coger el teléfono. Tengo diferentes turnos y utilizo los tiempos en que mis hijos están en el colegio para crear contenido". Aunque no es una tarea sencilla, el sacristán recalca que "intento organizarme para que no se cruce con el trabajo, ya que, en mi jornada laboral, estoy pendiente del Señor. Utilizo las noches o me despierto más pronto para editar un vídeo".

En la opinión del sacristán, "las redes sociales, bien usadas, pueden ser un puente para acercar a los jóvenes a Jesucristo". García enfatiza la importancia de que descubran que la fe no es algo del pasado, sino "una fuente de esperanza y de alegría para el hoy". Además, lanza un consejo a aquellos que están perdidos en su fe: "Aplícate al Señor, haz un voluntariado, involúcrate en algo que tenga que ver con Él. Verás cómo enseguida te va a cambiar la vida."