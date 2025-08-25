Dos divas de la ópera americana para abrir la temporada

València recibe en el Palau de Les Arts Reina Sofía a dos de las mejores voces estadounidenses en el ámbito de la ópera. Con motivo del vigésimo aniversario del teatro, las cantantes Nadine Sierra y Angel Blue han sido invitadas como protagonistas de los ciclos "Grans Veus" y "Les Arts és Lied".

No es la primera vez que las sopranos americanas actúan en Les Arts. Nadine Sierra debutó allí en 2014, poco después de su victoria en el XIII Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé. Por otro lado, la trayectoria internacional de Angel Blue comenzó a florecer durante la etapa en que formó parte del Centre de Perfeccionament del Palau de Les Arts. Fue ahí donde tuvo la oportunidad de debutar su primer papel importante, Micaela en Carmen, en 2010.

Angel Blue / Miquel Gonzalez

Ambas impulsadas por el teatro valenciano, sus carreras despegaron hasta convertirse en las grandes "divas" que se consideran hoy en el panorama operístico internacional. Sierra, de Florida, después de su presentación con el personaje "Norina" en ‘Don Pasquale’ el mismo año de su victoria en el certamen, en 2016 se estrenó como "Tytania" en ‘A Midsummer Night’s Dream’, de Britten, papeles que marcarían el inicio de su carrera. Blue, por su parte, desde su California natal ha dado voz a un variado repertorio que incluye páginas de Poulenc, Strauss, Hoiby, Gershwin, Rajmáninov y espirituales negros.

Tras dar la vuelta al mundo con sus actuaciones en Europa y Latinoamérica, regresan a València convertidas en dos de las más grandes "divas" del circuito, según informa Les Arts en un comunicado. Nadine Sierra ha llevado a los escenarios del Teatro Municipal de Lima (Perú), Teatro alla Scala (Milán, Italia), Teatro Colón (Argentina), Teatro Real de Madrid y Gran Teatre del Liceu en Barcelona, interpretaciones estelares de títulos como ‘La Traviata’, ‘Rigoletto’ o ‘La sonnambula’, y Angel Blue ha sonado en la Metropolitan Opera, la Royal Opera House, la Arena de Verona, la Ópera Nacional de París y ha cantado con las orquestas de Dallas y Filadelfia.

El ciclo "Grans Veus" contará con la interpretación a cargo de Sierra de un recital con dos de los compositores que han marcado su trayectoria musical: Verdi y Puccini en una única velada en la Sala Principal el 26 de marzo de 2026. Blue aportará la voz en "Les Arts és Lied", un encuentro que reúne la técnica vocal con el piano y la poesía en un marco propicio para deleitarse de la mano de prestigiosos intérpretes de "Lied" y sus géneros hermanos como la "mélodie", la "art song" o canciones en lengua española, italiana, rusa, entre otras. Angel Blue actuará el 14 de diciembre en el edificio Calatrava, quince años después de su última actuación en València, tiempo durante el que se consagró como una de las sopranos favoritas de los ‘Big Five’, los cinco grandes teatros de ópera del mundo (Nueva York, Milán, Londres, Viena y París).

Referentes del género Lied

‘Les Arts és Lied’, un año más, será el punto de encuentro de los mejores cantantes del momento con nombres como Michael Spyres y Elsa Dreisig que, tras su presentación operística en anteriores temporadas, descubrirán al público su faceta como intérpretes de este género que aúna voz, poesía y música. Junto con Angel Bue, los tres artistas se reencontrarán con Christian Gerhaher, uno de los mejores ‘liederistas’ en la actualidad, y el debut de la joven y emergente soprano, Katharina Konradi.

Michal Spyres, célebre por su "excepcional" registro vocal y su ductilidad, que le permite abordar diversos estilos y épocas musicales, tal como informa el teatro, inaugura, el 16 de noviembre, la programación en la Sala Principal, que todavía recuerda su elogiado "Mitridate" bajo la batuta de Marc Minkowski en 2020. El cotizado baritenor estadounidense, aclamado tanto por sus incursiones en el Barroco como en el bel canto o la ópera francesa, ha preparado para esta ocasión una selección de ‘Lieder’ y canciones de Beethoven, Berlioz y Liszt con las que disfrutar de su "poderosa y versátil" voz, según indica Les Arts.

Los amantes del ‘Lied’ tienen una cita el 17 de enero de 2026 con Christian Gerhaher, considerado como el mejor liederista en la actualidad. Gerhaher, que repite visita a la Sala Principal, actuará acompañado de su inseparable pianista Gerold Huber, con quien forma uno de los tándems "más celebrados del género". Tras sus incursiones con Schumann y Debussy, el barítono alemán dedicará íntegramente la velada a Franz Schubert, el primer gran compositor del género, de quien ha realizado algunas de las grabaciones más apreciadas y por las que el propio Gerhaher ha sido comparado con el mítico Dietrich Fischer-Dieskau.

La emergente Katharina Konradi cantará por primera vez en Les Arts el 26 de abril de 2026 acompañada de Julius Drake al teclado. La soprano, pionera en el campo de la lírica en su Kirguistán natal, protagoniza una "fulgurante" carrera que la ha convertido en "una de las artistas predilectas de los principales teatros y salas de concierto de Europa", según informa Les Arts. Encumbrada por su voz cristalina y cuidada técnica, Konradi, que destaca además por su entusiasmo e interés por la música española, intercalará páginas de compositores de referencia del género como Schubert y Liszt, con piezas de los españoles Eduard Toldrà, Antón García Abril, Enrique Granados y Fernando Obradors.

La soprano Elsa Dreisig cierra el ciclo de ‘Lied’ de Les Arts el 24 de mayo de 2026. La intérprete franco-danesa actuará por tercera vez en la Sala Principal después de su aplaudida presentación con Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre con ‘Mitridate’ en 2020 y su rotunda Donna Elvira en ‘Don Giovanni’ en 2023. Célebre por su "timbre elegante, expresiva fuerza vocal y por su excelente dicción", según detalla Les Arts, Elsa Dreisig sobresale por sus interpretaciones de la mélodie francesa y los ‘Lieder’ alemanes, que coparán el repertorio de su recital, con piezas de Poulenc, Satie, Reynaldo Hahn y del ciclo ‘Frauenliebe und Leben’, una de las cumbres de la obra liedierística de Schumann.