Fallece el economista José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
El hermano de Mayren Beneyto, expresidente de la Confederación Empresarial ha fallecido de forma repentina esta mañana
El economista valenciano José María Beneyto Jiménez de Laiglesia falleció el domingo en Dénia a los 73 años.
Beneyto, de 73 años, se licenció en Economía y Empresariales en la Universitat de València y desarrolló su carrera profesional en diversas empresas internacionales como Ernst&Young y en Nordkapp Sociedad de Valores.
Además, el economista es hermano de la exconcejala del Ayuntamiento de València y expresidenta del Palau de la Música, Mayren Beneyto, que también se encuentra en Dénia pasando las vacaciones.
El funeral está previsto que sea mañana martes en el Tanatorio de Dénia, donde será incinerado a petición de la familia.
