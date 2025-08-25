'Glitchear', 'hangear', 'chill' o charca: El diccionario de la Generación Z

Las lenguas crecen y evolucionan al ritmo de sus sociedades, y con la generación Z ese proceso parece haberse acelerado como nunca. La hiperconexión digital, que permite el contacto en tiempo real con otras culturas y el acceso ilimitado a la música han disparado la entrada de anglicismos y expresiones del español de Latinoamérica. El castellano, históricamente permeable, tiene la particularidad de adoptar y adaptar esas palabras, integrándolas con naturalidad hasta el punto de que, a veces, cuesta entender al adolescente que tenemos enfrente.

Para introducirse en este nuevo universo de vocabulario importado, es condición casi indispensable saber inglés, muestra de que efectivamente esta sociedad del siglo XXI se maneja más y mejor con la lengua de Shakespeare y con todos los acrónimos que usan: del 'FOMO' al 'NPC' y al 'MVP', pasando por el 'shippeo', el 'hater' o 'bookear'. Eso, junto a las 'españolización' de otros términos americanos como 'hangear' (de 'to hang out') o stalkear (que proviene del verbo 'to stalk'), esta es la guía definitiva para saber de qué habla la generación Z.

Vocabulario de la generación Z

FOMO: Es el acrónimo de 'Fear of Missing Out', miedo a perderse algo, como una fiesta o un plan al que no han ido.

JOMO: Es el acrónimo de 'Joy of Missing Out', todo lo contrario al término anterior ya que en este caso se disfruta de no haber asistido a un plan.

Hangear: pasar el rato con amigos o salir a dar una vuelta. Es la adaptación al castellano del verbo inglés 'to hang out'. También se usa como sustantivo: "Dar un hangeo"

NPC: El acrónimo de 'Non Playable Character', persona que actúa de forma robótica o sin personalidad propia. Proviene de los videojuegos.

Random: Algo aleatorio o alguien desconocido, fuera de lugar; también puede ser algo inesperado.

Piquete: Estilo, flow propio o conjunto de ropa que lleva alguien.

Fail: Término en inglés que significa fracaso o metida de pata.

Fife: Un calificativo para ciertos tipos de hombres normativos. Proviene del videojuego Fifa y los usuarios de este juego.

Charca: Podría sustituir al término 'mainstream', ya que se refiere a alguien que disfruta de la cultura de masas.

Shippeo: Apoyar o imaginar una pareja, tanto real como ficticia.

Por la cara: Gratis, sin razón aparente. Se usa casi como una muletilla.

Sí soy: Expresión para identificarse con algo. Es un "me representa" en un lenguaje muy de redes sociales.

Glitchear: Fallar o equivocarse en algo. Proviene del término inglés 'glitch', que es un error en un videojuego.

Hater: persona que critica u odia todo sin distinción.

MVP: Es el acrónimo del 'Most Valuable Player' y se usa normalmente para decir que alguien o algo es el mejor.

Bookear: Reservar. Proviene del inglés 'to book', tanto un viaje como un hotel o restaurante.

Chat: Se usa entre amigos para referirse a alguien. Algo parecido a decir 'bro' (de 'brother', hermano)

Funar: Exponer o cancelar públicamente a alguien por algo malo que haya podido hacer.

Lache: Vergüenza ajena o bochorno. También se usa como verbo, 'lachear', o como adjetivo, 'lachoso o lachosa'.

Stalkear: Espiar en redes sociales a alguien. Proviene del verbo en inglés 'to stalk'.

POV: Es el acrónimo de 'Point of View', se usa para narrar o mostrar algo desde cierta perspectiva. Es común por escrito y en redes sociales.

PEC: Acrónimo de 'Por el culo', se usa para decir que algo gusta.

'Ok boomer': Forma irónica de desestimar algo anticuado o fuera de onda, en referencia a la generación boomer.

Vibes: Término en inglés coloquial que proviene de 'vibrations'. Son las sensaciones, la vibración en el ambiente o en una situación.

'Ser boque': Se usa para calificar a las personas que no se han besado con nadie todavía.

Paniquear: Entrar en pánico o estresarse. Proviene de 'panic', en inglés.

Beefear: Pelearse o discutir. Proviene del término 'beef', que se usa en los enfrentamientos entre raperos.

Cringe: Término en inglés para decir que algo te avergüenda. Se castellaniza: "Me da cringe".

Slay: Originalmente es 'matar' en inglés, pero se usa para decir que algo es increíble, que destaca, que tiene estilo.

Rizz: Fue nombrada la Palabra del Año de Oxford en 2023. Significa carisma, encanto para ligar.

Delulu: Proviene de la palabra inglesa 'delusional', alguien que fantasea demasiado.

Aesthetic: Estilo visual cuidado y con identidad, normalmente con filtros.

Main character: Sentirse el protagonista de la historia. Es la expresión en inglés para decir 'protagonista'.

Ghostear: De 'ghost' (fantasma), significa desaparecer, cortar el contacto de golpe y sin explicación. Se puede 'ghostear' o ser 'ghosteado'.

Yeet: Tirar algo con fuerza, o como grito de emoción en el entorno digital.

Chill: Estar tranquilo, relajado. Se usa como adjetivo: estar 'chill' o hacer un plan 'chill'.

Fresquito/fresco: Alguien con mucho estilo y con confianza.

Buenarda/o: muy bueno, que es brutal.

'Me renta': me conviene, me gusta.