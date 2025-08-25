Nada es lo que parece en el Museo de las Ilusiones de València

Una de las mayores certezas que tiene el ser humano es que la realidad es percibida por sus sentidos, pero en ocasiones, lo que ven los ojos o la sensación que experimenta una persona en un momento determinado puede no ser lo que parece. Las ilusiones siempre han sido populares por la diversión que representa no entender lo que pasa y la satisfacción de resolverlo, sin embargo, más allá del entretenimiento, hay una ciencia que respalda los trucos que consiguen confundir hasta las miradas más atentas.

València cuenta con el tercer Museo de las Ilusiones establecido en España. Además de en Madrid y Sevilla, la franquicia originada en Zagreb, Croacia ha logrado expandirse desde el año 2015 a lo largo y ancho del planeta, con 60 locales en 28 países que recorreren 4 continentes. Aunque visitar uno no significa haberlo visto todo, ya que cada museo cuenta con motivos propios relacionados con la ciudad, como la fallera que da la bienvenida a los visitantes valencianos con unos ojos que los siguen desde todas las direcciones.

Sala en el Museo de las Ilusiones / L-EMV

La exposición reúne más de 60 ilusiones entre las que se encuentran salas inmersivas, imágenes, muestras interactivas y juegos que ponen a prueba todos los sentidos. Las clásicas habitaciones como "Túnel Vórtex", "Caja antigravedad" o el "Caleidoscopio" se unen a reinterpretaciones únicas como la "Habitación del revés" o la "Mesa del clon", que mantienen el concepto con un nuevo diseño.

El Museo de las Ilusiones tiene una ubicación privilegiada, situado en pleno centro de València cerca de la Estación del Norte y accesible mediante rutas de metro y bus. En la visita no hay límite de tiempo, por lo que es posible detenerse hasta comprender cada uno de los experimentos, interactuar en las muestra una y otra vez y tomar todas las fotos necesarias hasta encontrar la perfecta. Permanece abierto todos los días de 10 a 20 horas, y los boletos pueden adquirirse, con tarifas especiales para familias, estudiantes y grupos, en línea o directamente en taquilla.

A lo largo del recorrido, que requiere alrededor de una hora y media, los visitantes descubrirán no solo una variedad de ejercicios mentales, sino la explicación científica que se esconde detrás de ellos. Es una exposición didáctica en la que ambos aprendizaje y juego tienen lugar, ya que cuenta con ilusiones clásicas como "El tridente imposible", publicado por primera vez en 1964 por D.H. Schuster, "La ilusión de Ebbinghaus", que fue descrita a finales del siglo XIX, 'El triángulo de Kanizsa', vista por primera vez en 1955, entre muchas otras de científicos como Albert Einstein o Richard Gregory.

Ilusiones en el Museo de València / L-EMV

Además de las más conocidas, el Museo de las Ilusiones ofrece exposiciones innovadoras que juegan con la iluminación, la perspectiva y el punto de vista. Paseando por las salas, los asistentes podrán jugar con sus clones, intercambiar narices entre amigos, hacer un molde de su cuerpo y servir la cabeza en una bandeja.

Las diferentes propuestas están diseñadas para atraer a visitantes de todas las edades, lo que lo convierte en un lugar ideal para familias, estudiantes y turistas. Los más pequeños tienen la oportunidad de descubrir juegos visuales y aprender sobre la percepción de manera divertida, mientras que los adultos pueden explorar en mayor profundidad los fenómenos, a la vez que poner a prueba su ingenio con acertijos difíciles de captar en el primer golpe de ojo.

Uno de los mayores atractivos que tiene la exposición son sus puntos de fotos "instagrammeables", ya que permiten tomar unas fotografías imposibles que triunfan en los perfiles de redes sociales. Pequeños y mayores pueden formar parte de un "set" en el que desafiar las leyes de la física y aparentar levitar sobre los objetos que componen la imagen. Y si las habilidades fotográficas de algún grupo no son las mejores, hay un panel de ejemplos para recrear y la posición exacta desde la que captar la ilusión está señalizada para no perder el efecto. De cualquier forma, el personal del museo está dispuesto a convertirse en fotógrafo para que nadie quede fuera de la toma.

Túnel inmersivo en el Museo de las Ilusiones de València / L-EMV

Entre los posados más populares están recorstarse en la silla de Beuchet, trepar las escaleras infinitas o colgarse en las banquetas de playa inspiradas en La Malvarrosa. Cada una de las escenas permite interpretar enanos y gigantes y cambiar los roles en cuestión de segundos, caer del techo sin despegarse del suelo o multiplicarse y fusionarse sin sufrir ninguna transformación. Tantas ilusiones acaban mareando al cerebro que casi olvida la línea entra lo real y lo aparente, de forma que se acaba por dudar lo que están viendo los ojos.

Cabe destacar que la sede valenciana ocupa un espacio de más de 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, lo que permite una mayor variedad de experiencias. Entre las novedades que no se encuentran en otros centros destacan instalaciones como el "Dodecaedro", el "Pin Art tridimensional", el triángulo "Penrose" y una sala de juegos de lógica que invita a poner a prueba el ingenio de los jóvenes más curiosos. Estas propuestas diferentes garantizan un recorrido exclusivo en cada ciudad.

El Museo de las Ilusiones de València aporta un valor diferencial dentro de la oferta cultural de la ciudad al integrar ciencia, arte y diversión en un mismo espacio. Su combinación de ilusiones clásicas con innovaciones exclusivas y guiños a la identidad local lo convierten en un espacio donde los visitantes no solo observan, sino que participan activamente y se convierten en parte de cada experiencia. Con un enfoque educativo y lúdico al mismo tiempo, logra atraer a un amplio público que se sorprende, aprende y se divierte a partes iguales. Es un plan que se recuerda más allá de la visita gracias al impacto visual y a la reflexión sobre los límites de lo que se considera real.