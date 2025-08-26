Cuatro referentes de la literatura imparten talleres para iniciarse en la escritura

Escribir se ha convertido en mucho más que construir oraciones y párrafos. Para muchos, es un pasatiempo, una terapia, una profesión o simplemente una actividad de entretenimiento que permite expresar emociones y vivencias. En València, cualquiera que tenga inquietud por impulsar su escritura al siguiente nivel tendrá la oportunidad de participar gratuitamente en talleres de escritura impartidos por grandes profesionales del sector literario. "La previa" es una actividad a modo de antesala del III Congreso de Escritura Escrivivir, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre.

Cuatro reconocidos escritores ofrecerán los talleres, abiertos a todas las personas interesadas, los días 9 y 10 de septiembre. Carlos Marzal, Carmen Amoraga, Alberto Torres-Blandina y Vicente Marco compartirán sus mejores técnicas en un espacio de inspiración, aprendizaje y práctica para acercarse a las claves del proceso creativo de la mano de autores y autoras de primer nivel. "Es una oportunidad única para quienes aman la literatura y quieren aprender de grandes voces de nuestra narrativa", señala la organización.

Para apuntarse a las sesiones, que tendrán lugar en Nautalia Viajes (C/ Conde Altea 22 Valencia), es necesario rellenar un formulario en el que se seleccione la cantidad de cursos a los que se desea asisitir. La oferta incluye una propuesta por autor, entre las que se encuentran 'La escritura como forma de vida', de Marzal, 'Por qué escrivivir', de Amoraga, 'El mundo tras el relato', de Torres-Blandina y 'Cómo escriben los que escriben bien', de Marco.

III Congreso de Escritura Escrivivir

Una vez finalizada "La previa", llega el plato fuerte de la tercera edición del Congreso Escrivivir, con tres días cargados de ponencias, actividades, networking y "speed dating" en el complejo deportivo-cultural de La Petxina. Además, se puede participar en modalidad "online" mediante un "streaming" que da acceso a todas las charlas. Durante un fin de semana, autores y autoras emergentes podrán nutrirse de la experiencia de escritores más veteranos y ser parte activa de un evento que reune a la comunidad literaria para convertirse en un escaparate de libros nuevos de cara a editoriales.

Cartel Escrivivir 2025 / L-EMV

Este congreso promete convertirse en un nexo entre autores y casas de libros, de forma que obras frescas puedan encontrar la catapulta que necesitan para convertirse en los próximos "best-sellers". "Nadie en el mundo de la escritura y literatura debería perdérselo", sugieren desde el III Congreso Escrivivir, en el que "los mejores escritores y escritoras nos hablarán de sus secretos al escribir; de sus técnicas durante el proceso de escritura; de las dificultades que encontraron para publicar y cómo las vencieron" añaden. Tal como informa la organización, "conoceremos nuevas herramientas para planificar, aprenderemos técnicas de creatividad, tendremos la oportunidad de interactuar directamente con editores y editoras de toda España y de todos los géneros".

Punto de unión

Una de las particularidades de este evento es el "speed dating", que permite conectar, mediante citas rápidas, a autores con editoriales en busca de proyectos que lanzar. Cada participante podrá rotar entre cuatro empresas diferentes durante un máximo de diez minutos "para que tu obra se encuentre cara a cara con el futuro", según asegura la organización. Estas agencias buscan activamente nuevas voces y proyectos que transformen sus catálogos: "Podrás pasar por sus mesas, realizar un pitch dinámico y conciso de tu obra, y explorar el interés por tu propuesta", afirma la organización Escrivivir.

La dinámica de reuniones relámpago tendrá un coste adicional y el requisito de tener una propuesta finalizada o en fase de culminación: "Hemos tomado esta decisión estratégica con un objetivo claro: garantizar la presencia de editoriales y agencias de primer nivel y de gran peso en el panorama editorial español". Según reconoce el evento, "nuestra intención es que cada autor que se inscriba lo haga con el firme propósito de aprovechar al máximo esta experiencia única". Por ello, "creemos que esta inversión se traduce directamente en la calidad de las conexiones que establecerás y en el verdadero potencial de tu proyecto para ser publicado", recalca la organización.

"Speed dating" literario Escrivivir 2025 / L-EMV

Crecimiento profesional

El Congreso contará con un elenco de ponentes de primer nivel que representan la diversidad y la riqueza del panorama literario y editorial en España. Entre ellos se encuentran Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta 2022; el escritor y periodista Máximo Huerta; la novelista Carmen Posadas; la autora castellonense Rosario Raro; el especialista en novela histórica Juan Francisco Ferrándiz; la creadora de thriller y novela negra Ana Lena; el guionista y novelista Manuel Ríos San Martín; el editor y mentor de autores Roger Domingo; el profesor y narrador Joaquín Camps; el maestro del relato Eloy Tizón; la joven autora Inma Aguilera; la editora Ana Sánchez Asenjo; la escritora y gestora cultural María Jesús Puchalt; el autor de novela negra Toni Hill; la valenciana Carmen Amoraga; la librera y dinamizadora cultural Marta Montiano; el novelista y dramaturgo Vicente Marco; la abogada experta en propiedad intelectual Diana Garrido; la narradora y librera Mamen Monsoriu; el librero y editor Jorge Cabezas; el escritor y cofundador de BiblioCafé José Luis Rodríguez-Núñez; los editores Paz Navarro y Quique Olmos; el agente literario Bernat Fiol; y como moderadores, la librera Begoña Vidal y el escritor, actor y director Sergio Villanueva. Un programa plural que combina voces consagradas, nuevas promesas, expertos del mundo editorial y profesionales vinculados a la cultura del libro.

"Escrivivir Congreso de Escritura no es una feria, si no el único evento que existe exclusivamente para autores y autoras, editoriales y todos los intervinientes del mundo del libro", señalan. Con esta premisa, el encuentro se define como un espacio único donde la literatura se vive en todas sus dimensiones: la creación, la edición, la formación y el intercambio. Más que un congreso, Escrivivir es una comunidad en crecimiento que reúne a voces consagradas y emergentes para tejer redes, descubrir nuevas oportunidades y seguir alimentando la pasión por la escritura.