Cultura "internacionaliza" el Consejo Rector del IVAM

El Consejo Rector del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha aprobado hoy el nombramiento de cinco nuevos vocales para la renovación de su máximo órgano de gobierno. Cinco nuevos consejeros que suponen la "internacionalización" del museo, nombrados con el propósito de introducir este museo en los circuitos del arte y la cultura a nivel mundial, ya que tienen una amplia experiencia en el arte, con carreras desarrolladas en museos y ferias de Europa y Estados Unidos. Así, se incorporan como vocales designados Ferrán Barenblit, Rosina Gómez Baeza, Antonio Sánchez Luengo y Ángeles Albert como perfiles especializados en la gestión cultural y museística y el arquitecto Juan Carlos Arnuncio Pastor a propuesta del Consell Valencià de Cultura.

De esta forma, el IVAM resuelve una incógnita que arrastraba desde hace meses, cuando se hizo pública la intención de reducir miembros y funciones al consejo rector del IVAM a través de una enmienda presentada a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat. En abril, la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, aseguró que se buscaba "optimizar" el órgano superior de gobierno del museo y cumplir "con la ley de simplificación que está introduciéndose en la Generalitat".

De esta forma, en cumplimiento de la normativa, que daba plazo hasta el 6 de septiembre para la renovación del órgano, los diez vocales designados que ostentaban el cargo salen del consejo y entran estas cinco incorporaciones nuevas, que se suman a los otros siete miembros que se mantienen en sus cargos.

Con la renovación se cumple también con el adelgazamiento de los vocales designados por el consejo rector. Quien conserva la vocalía es la representante de la Conselleria de Hacienda, Mar González Barranco, directora general de Fondos Europeos y Sector Público, mientras que en representación del Ministerio de Cultura, entra la ya mencionada Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, que sustituye en el cargo a Mercedes Roldán, subdirectora de Museos Estatales del mismo ministerio.

Los seis nombres anunciados y ratificados hoy comparten organigrama con el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, que mantiene la presidencia, con Tébar de vicepresidenta y Livia Pérez Castelló, jefa de gestión administrativa del IVAM como secretaria. Las vocalías natas las mantiene la directora del IVAM, Blanca de la Torre, la subsecretaria de Cultura, Alida Más y la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso.

Reducción de la presencia del CVC

Cabe destacar que finalmente sí se ha reducido la presencia del Consell Valencià de Cultura en este órgano. Los tres vocales que eran miembros del CVC - Amparo Carbonell, Irene Ballester y Vicente González Móstoles- han sido sustituidos por Juan Carlos Arnuncio Pastor, también consejero del órgano estatutario. Se cumple así con las declaraciones de Tébar en abril, quien ya vaticinó que habría cambios en la representación porque era una anomalía, ya que no había ningún órgano de la Generalitat "en la que formen parte tres miembros de una misma institución, en este caso de un órgano consultivo como es el Consell Valencià de Cultura".

El cambio en la composición del Consejo Rector se ha llevado a cabo en aplicación de la modificación de la Ley 1/2018, de 9 de febrero, de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) aprobada por Les Corts Valencianes en el mes de junio, que daba un plazo de tres meses desde su entrada en vigor para la constitución del nuevo Consejo Rector.

Esta enmienda en la Ley del IVAM modifica el régimen del órgano de gobierno del museo en cuanto a la composición de los vocales designados que ejercerán su mandato durante cuatro años y se podrán renovar una vez por un período de la misma duración.

Perfiles técnicos para el IVAM

Ferrán Barenblit, Rosina Gómez Baeza y Antonio Sánchez Luengo son los nuevos integrantes del consejo rector procedentes del mundo del arte y la cultura designados por el conseller Rovira.

Ferrán Barenblit es curador y director de museos, con una trayectoria de más de dos décadas liderando tres de las instituciones de arte contemporáneo más relevantes de España. Entre 2015 y 2021 fue director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Anteriormente, dirigió el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (2008–2015) y el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona (2002–2008).

Es también miembro del Comité Científico del PAC –Padiglione d’Arte Contemporanea de Milán-, y forma parte del Consejo Directivo de L’Internationale Association, una red de museos europeos comprometida con una visión crítica del arte y su institucionalidad. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y cursó estudios de Museología en la Universidad de Nueva York.

Mientras, Rosina Gómez Baeza es diplomada en Literatura y Filología Inglesa por la Universidad de Cambridge. Fue directora de ARCO desde 1986 hasta 2006, período en el que consolidó la feria como uno de los eventos artísticos internacionales más relevantes. En este marco, impulsó la creación de la Colección Fundación ARCO y desarrolló numerosos programas educativos y de difusión.

Fue también directora fundadora de la I Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje de las Islas Canarias (2005–2006) y Presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo (2005–2008). Entre 2006 y 2011, fue directora fundadora de LABoral, Centro de Arte y Creación Industrial de Asturias, una institución pionera en la intersección entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Antonio J. Sánchez Luengo es el subdirector general de la Galería de Colecciones Reales, dependiente de Patrimonio Nacional. Licenciado en Historia del Arte y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, a lo largo de su trayectoria profesional ha sido subdirector general de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, Asesor Técnico de Programación e Industrias Culturales en la Consejería de Cultura de dicha comunidad y Jefe del Área de Exposiciones en la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España.

Fue Conservador del Departamento de Pintura (1881–1940) y Obra Completa de Picasso en el Museo Reina Sofía, así como Coordinador General de la Colección Permanente. Ha comisariado y coordinado numerosas exposiciones de arte contemporáneo y es autor de publicaciones y ponencias científicas en el ámbito del arte contemporáneo, la museología, la documentación y la gestión cultural.

Juan Carlos Arnuncio Pastor es la persona propuesta por el Consell Valencià de Cultura para formar parte del Consejo Rector del IVAM. Es arquitecto y Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y anteriormente fue Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Valladolid.

Es autor de obras como el Conservatorio profesional de Música y Danza de Burgos, el Archivo General de la Junta de Castilla y León en Valladolid, diversas intervenciones en la Catedral de Segovia o el Museo de Arte Contemporáneo español, Patio Herreriano (proyecto seleccionado para el PREMIO Mies van der Rohe 2003). Ha impartido conferencias y cursos de postgrado y doctorado en facultades de arquitectura de diversos países y es autor de varios libros sobre arquitectura.

A ellos se suma Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, en representación del ministerio de Cultura. Albert ha sido directora de Tabacalera, Centro de Producción y de Residencias Artísticas del Ministerio de Cultura, y directora de la Real Academia de España en Roma. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos de España y fue directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte entre 2009 y 2011.

Por parte de la Conselleria de Hacienda y Economía se nombra representante a María del Mar González Barranco, directora general de Fondos Europeos y Sector Público.