La literatura y cultura afro asienta sus raíces en València

Septiembre se plantea en València como una vuelta al dinamismo cultural que caracteriza esta ciudad después de las largas vacaciones de agosto. En la agenda para las próximas semanas está marcado en rojo la apertura de The Lab_Oratory, la secuela de la mítica librería United Minds, que cambia ahora de nombre y concepto pero mantiene el mismo local en la calle de la Democràcia de la capital valenciana. Ken Province, el impulsor de este nuevo proyecto que amplía horizontes, asegura que la vertiente de librería de literatura afro se mantiene, con tienda online y física donde se acumulan más de 1.800 títulos, pero quiere ahora experimentar en este "laboratorio" con los otros brazos de la cultura: "Seguirá centrada en lo afrodescendiente, pero quiero enfocarlo también a debatir otras temáticas como la filosofía, la música, la oralidad o la gastronomía", señala Province a este diario.

Cuando abrió United Minds, hace más de diez años, fue la primera librería centrada en la cultura afrodescendiente en España. Ahora hay proyectos que han ido apareciendo también centrados en esta temática, no exclusivamente pero sí dando un espacio a autores y autoras africanos con voces internacionales. En este sentido, cabe destacar que esta temática aborda expresiones, saberes, prácticas y manifestaciones artísticas que nacen de las comunidades africanas y afrodescendientes, tanto en África como en la diáspora.

Ken se centró en un primer momento en esa literatura que reivindica la memoria, la identidad, el racismo y la resistencia desde diversos puntos de vista, pero ahora también quiere explorar la música, otra de sus grandes pasiones, ya que viene del hip-hop. Apuesta por experimentar con nuevos 'samplers' basados en instrumentos tradicionales, y lo mismo con la gastronomía, donde quiere introducir nuevos sabores en la cocina tradicional valenciana. En esta misma línea, también apuesta por investigar y divulgar sobre la cosmogonía africana y todo lo que tiene que ver con la creación del universo y la espiritualidad de las diferentes sociedades africanas.

En un momento en que la conversación sobre diversidad cultural gana cada vez más espacio en el ámbito europeo, proyectos como The Lab_Oratory adquieren una importancia simbólica y real: no solo acercan a la ciudadanía obras y voces que habitualmente han quedado fuera del canon editorial, sino que también construyen un lugar de encuentro donde se cuestionan los relatos dominantes. Así, la librería-espacio creativo se convierte en un puente entre la memoria afrodescendiente y la contemporaneidad valenciana, demostrando que la literatura, el arte y la oralidad son también herramientas de transformación social.

"The Lab_Oratory es una transición y una metamorfosis hacia un plano más creativo y experimental, para crear contenido y organizar encuentros y debates que nos nutran. De ahí que sea un juego de palabras con 'laboratorio', porque busco probar cosas nuevas que no se han hecho antes", señala Province.

Las recomendaciones de Ken Province, fundador de The Lab_Oratory Un libro: 'De Mississipi a Madrid', de James Yates, no me canso de recomendarlo, sobre las vivencias de los brigadistas negros que fueron movilizados desde Estados Unidos para defender la República en España. Música: Cualquier cosa del batería Yussed Dayes. El músico británico tiene raíces africanas e introduce en su música muchos conceptos afro. Cine: 'La Fundación', sobre todo porque los actores y actrices negras forman parte del elenco de forma natural, sin ningún pretexto.

Según explica Province, la apertura de The Lab_Oratory está prevista para mediados de septiembre. Ha renovado casi por completo el local, cambiando el letrero y la pintura de la fachada exterior, donde mantiene en la persiana la portada de la revista 'The Crisis', de abril de 1923 dirigida por W.E.B Du Bois, referencia del periodismo afroamericano. En la renovación conceptual que ha supuesto este nuevo proyecto, Province también ha integrado en el comercio online no solo libros, sino también arte africano y prendas de vestir como sudaderas con las tradicionales máscaras africanas.

Los vínculos intercontinentales

Además, parte fundamental de este nuevo proyecto será la oratoria, basado en que África "es de tradición oral". "Para mí existen vínculos entre esa tradición africana de la narración y, por ejemplo, el rap, que también es transmisor de cultura", señala. Y he aquí uno de los ejes sobre los que gira The Lab_Oratory: investigar las conexiones entre lo africano y el resto de culturas del mundo y ver hasta dónde llegan. "Me gustan esas conexiones que a priori parecen alejadas, pero luego están mucho más cercanas de lo que parece. Sucede con los platos que se ponen al medio para comer, pasa con la paella en València pero también con el arroz Jollof, de Senegal", explica.

Province, nacido en Alzira, tiene raíces en Haití, donde nació su padre. La inmersión en la cultura haitiana, pero con base valenciana, le permitió ir tirando de un hilo desde donde crea una interconexión cultural. "En la cultura haitiana encuentro similitudes con algunos países africanos pero también sudamericanos, como Colombia, por ejemplo, y eso me permite ir entrelazando las cosas", explica.

Esa interculturalidad quiere mostrarla al público valenciano desde este nuevo espacio donde hay cabida para todo y que pondrá a disposición de quien quiera contribuir con más proyectos o debates. Su intención es "ser catalizadores de ideas", experimentar y abrir nuevas líneas que tiendan puentes entre las diferentes culturas. "No es solo un cambio de nombre, es un cambio de plano; de United Minds a The Lab_Oratory, del saber como producto al saber como alquimia. Vamos a destilar la palabra y vamos a archivar la experiencia negra", explica Province en sus redes sociales.