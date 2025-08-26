Del 'Resistiré' al 'La, la, la', himnos entre las 766 obras registradas por De la Calva

Manolo de la Calva, fallecido este martes, fue compositor, arreglista o productor, solo o en colaboración, de 766 obras registradas en la SGAE, tanto para el Dúo Dinámico como para artistas como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel.

Esta profusa capacidad de creación incluye himnos cantados junto a su pareja artística, Ramón Arcusa, en el Dúo Dinámico, como 'Resistiré', y canciones tan emblemáticas como 'La, la, la' y 'Soy un truhán, soy un señor'.

'Resistiré'

Este tema ha tenido múltiples vidas y versiones desde que fue interpretada originariamente en 1988 por el Dúo Dinámico. La música fue compuesta por De la Calva y la letra por Carlos Toro.

Su fama se propulsó cuando Pedro Almodóvar la incluyó en la banda sonora de su película '¡Átame!' (1989), y este año 2025 se rindió homenaje a la canción por su importancia simbólica durante el confinamiento por la pandemia de covid-19.

'La, la, la'

Otra canción con historia. Ganó el Festival de Eurovisión en 1968 interpretada por Massiel, aunque la primera versión fue grabada por un joven Joan Manuel Serrat que finalmente se negó a participar en el concurso porque no le dejaban cantar una parte en catalán. Fue compuesta por Arcusa y De la Calva.

'Soy un truhán, soy un señor'

Esta reconocible canción de Julio Iglesias está de nuevo firmada por los componentes del Dúo Dinámico, en esta ocasión junto al propio cantante, uno de los intérpretes españoles más conocidos en el mundo. Se lanzó en 1977 en el álbum 'A mis 33 años' y ha sido versionado en italiano con el título 'Sono un pirata, sono un signore'.

'Esos ojitos negros'

"Esos ojitos negros/Que me miraban/Esa mirada extraña/Que me turbaba" comenzaba la balada romántica compuesta por el Dúo Dinámico (la música es de De la Calva). Intentaron que representara a España en el Festival de Eurovisión de 1965, pero quedó relegada por la ahora mucho menos recordada 'Qué bueno, qué bueno' de Conchita Bautista.

'Amor de verano'

El final del verano llegó y tú partirás, cantaban Arcusa y De la Calva en esta canción de 1963 que pasó a representar al amor efímero de las vacaciones. El tema quedó aún más fijado en el imaginario colectivo tras ser el tema principal del último episodio de la serie de TVE 'Verano Azul'.