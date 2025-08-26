El templo valenciano del Burning Man resiste a una espectacular la tormenta de arena

Forma parte del festival. La meteorología extrema a la que el desierto del Black Rock, en Nevada (Estados Unidos) somete a los participantes del Burning Man forma parte del evento en sí mismo: la incertidumbre de saber si la ciudad improvisada, creada desde cero cada año para habitarla durante una semana, sobrevivirá a las inclemencias de la naturaleza. Esa prueba, por ahora, ha sido superada, ya que el sábado por la tarde se desencadenó una espectacular tormenta de arena que 'nubló' todo el festival, bloqueando la visión y suspendiendo el acceso del público que comenzaba a llegar en caravana.

El templo central del festival, obra del arquitecto y artista valenciano Miguel Arraiz, lo resistió estoicamente, dando buena cuenta de la ingeniería valenciana, con un exterior que simula una roca y un interior creado con la tradición técnica 'de vareta'. La arena en el ambiente cubrió el templo y todo el equipo que monta la obra tuvo que ponerse a cubierto, ataviados con gafas protectoras y pañuelos sobre la cara para evitar el polvo.

Protegidos por estructuras que resistieron las embestidas de rechas entre 50 y 100 kilómetros por hora, se pusieron a salvo hasta que el temporal pasó, llevándose a su paso algunas de las tiendas que acababan de montarse y algunas estructuras artísticas como la de 'Black Cloud', que era inflable y pesaba ocho toneladas pero no pudo resistir el vendaval.

La organización del Burning Man cerró temporalmente los accesos al recinto para evitar más peligros, ya que cuatro personas fueron heridas de gravedad cuando cayeron algunos objetos derribados por el viento. En cuanto al tráfico -otra de las imágenes tradicionales del festival, con largas colas de coches entrando en el desierto- sufrió atascos de entre 6 y 8 horas hasta que pasó la tormenta.

La previsión de los próximos días

Según las agencias estatales norteamericanas, la previsión meteorológica apunta a la inestabilidad dentro del Black Rock. Se pronostican tormentas eléctricas así como posible granizo e inundaciones repentinas, solo dos años después de lo ocurrido en 2023, cuando un frente lluvioso pasó por el festival creando un enorme lodazal del que tuvieron que ser desalojados los asistentes.