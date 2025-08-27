El director de Mediterránea Fashion Week representará a España en el BRICS+ Fashion Summit

Sergio Puig, director de Mediterránea Fashion Week, representará a España en el próximo BRICS+ Fashion Summit, una de las principales plataformas internacionales que están dando forma al futuro de la industria global de la moda. Líderes de asociaciones de moda, empresas textiles y manufactureras, expertos del sector, diseñadores y compradores de más de 60 países se reunirán en el evento, que tendrá lugar en Moscú del 28 al 30 de agosto. Junto al BRICS+ Fashion Summit, se celebrará la Moscow Fashion Week, y en ella, la firma española Duly Romero, presentará su colección como diseñadora representante de la Mediterránea Fashion Week.

En los últimos tres años, el BRICS+ Fashion Summit ha mostrado las industrias emergentes de la moda de más de 90 países, en paralelo con la rápida expansión del propio sector de la moda en Moscú. Desde Brasil y Ecuador hasta Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Sudáfrica, India y China, esta vibrante plataforma fomenta la colaboración significativa entre diseñadores y asociaciones de moda de diversas regiones geográficas, abriendo nuevas perspectivas de crecimiento y reforzando las alianzas globales. El papel de Moscú sigue evolucionando como una economía creativa en auge y como un actor clave en el escenario mundial de la moda.

El programa de negocios del Summit se centrará en temas estratégicos como la producción sostenible, la creatividad e innovación, la formación profesional, la expansión de las relaciones comerciales internacionales, y los retos comunes de los países BRICS+ y de la comunidad global en general. Como líder consolidado en el ámbito de la moda, España aporta un conocimiento experto que actúa como un potente catalizador de crecimiento para los mercados emergentes.

Compromiso con el evento

Sergio Puig compartirá ideas clave y aportará su amplia experiencia al Summit. Su participación refuerza el compromiso del evento con la cooperación a largo plazo, el intercambio cultural y el empoderamiento de marcas locales de regiones emergentes. “Eventos como el BRICS+ Fashion Summit son esenciales porque transforman la moda en un verdadero puente cultural. Nos permiten compartir identidades, tradiciones y visiones de futuro, al mismo tiempo que generan espacios de diálogo entre marcas y países. A través de ellos se crean alianzas estratégicas, se fomenta la cooperación internacional y se impulsa la innovación sostenible. En definitiva, más allá de las pasarelas, la moda se convierte en una herramienta de diplomacia cultural y en un motor de desarrollo económico compartido”, destaca Sergio Puig.

Junto al BRICS+ Fashion Summit, todas las miradas estarán puestas también en la Moscow Fashion Week, que se celebrará del 28 de agosto al 2 de septiembre. El evento contará con diseñadores rusos y con marcas de 10 países, entre ellos Brasil, Sudáfrica, China, India y Guatemala. En esta edición también participará la firma española Duly Romero, que presentará su colección en la pasarela de Moscú.