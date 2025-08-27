La Filmoteca d’Estiu cierra su edición con la proyección de ‘Una historia verdadera’, de David Lynch
La película se podrá ver el jueves 28, el viernes 29 y el sábado 30 de agosto, a las 22.30 horas
La Filmoteca d’Estiu proyecta el jueves 28, el viernes 29 y el sábado 30 de agosto, a las 22.30 horas, ‘Una historia verdadera’ (‘The Straight Story’, 1999), escrita y dirigida por David Lynch. Con una duración de 112 minutos, la película con la que culmina esta edición de la Filmoteca d’Estiu se proyecta dentro del ciclo de cuatro largometrajes con el que se ha recordado al director norteamericano fallecido en Los Ángeles el 15 de enero de 2025.
David Lynch (Montana, 1946-Los Ángeles 2025) fue una de las figuras fundamentales del panorama cinematográfico internacional desde finales de la década de los setenta del siglo XX, por ser el creador de una estética propia y de un universo narrativo tan transgresor como personal.
Además de ‘Una historia verdadera’, el ciclo de la Filmoteca d’Estiu ha proyectado otros tres títulos destacados en la filmografía del cineasta estadounidense: ‘Mulholland Drive (2001), ‘Terciopelo azul’ (1986) y ‘L’home elefant’ (1980).
‘Una historia verdadera’ está basada en el viaje real que hizo el anciano Alvin Straight en una cortadora de césped a través de Iowa y Wisconsin en 1994, falleciendo tres años después de hacer la travesía en la que se centra la película.
Alvin Straight (Richard Farnsworth) es un anciano que vive en Iowa con su hija Rose (Sissy Spacek), que tiene una discapacidad intelectual. Straight sufre un enfisema, pérdida de visión y graves problemas de cadera que casi le impiden permanecer de pie. Cuando recibe la noticia de que su hermano Lyle (Harry Dean Stanton), con el que está peleado desde hace diez años, ha sufrido un infarto, decide ir a verlo a Wisconsin. Para ello tendrá que recorrer 500 kilómetros en el único medio de transporte del que dispone: una cortadora de césped.
‘Una historia verdadera’ está considerada como uno de los grandes clásicos contemporáneos, puesto que narra una historia sencilla, pero de profundo alcance: el viaje de un hombre hacia la expiación a través de la América profunda.
