Debates y reflexión en torno al teatro: la introspectiva de Russafa a Escena en su Festival de Tardor

Se supone que los adolescentes tienden a ser impulsivos, pero Russafa Escènica – Festival de Tardor cumple 15 años rompiendo tópicos, con un programa de actividades paralelas donde la reflexión y el pensamiento ganan protagonismo.

Del 17 al 28 de septiembre, acompañando a los espectáculos de teatro, danza y circo programados, se han organizado 10 propuestas con la participación de representantes de varias áreas del sector de las artes escénicas.

Echando una mirada al pasado para extraer conclusiones y enfrentar de la mejor manera posible el futuro, el festival plantea ‘Russafa Escènica a debate’ con la colaboración de AVEET (Associació d’Escriptores i Escriptors Teatrals), AVETID (Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià), Gestió Cultural (Associació Valenciana de Gestores i Gestors Culturals del País Valencià), AAPV (Associació d’Actrius i Actors del País Valencià), APDCV (Associació Professionals de Dansa de la Comunitat Valenciana) y ADVAEM (Associació de Distribuïdores i Distribuïdors Valencians d’Arts Escèniques i Música).

Curso de interpretación- / Russafa Escènica

El sábado 20 de septiembre, la Sala Russafa acoge este debate abierto al público donde contrastar opiniones sobre el modelo del festival, analizar su repercusión sobre la escena valenciana y detectar mejoras para los artistas que participan, así como para el público que lo disfruta.

La reflexión también es el objetivo principal de la mesa de trabajo ‘Hacia una guía de buenas prácticas en la contratación de espectáculos de artes escénicas’. Comité Escénicas dinamiza esta actividad prevista para el jueves 25 de septiembre en el Centro Municipal de Juventud de Russafa. Un encuentro con diferentes agentes del sector donde recoger aportaciones para construir un marco de referencia compartido.

Por otro lado, dentro de las actividades paralelas del festival siempre es importante la formación. Este año, la actriz y directora de escena Rebeca Valls imparte del 15 al 17 de septiembre el curso de interpretación ‘De la palabra a la acción’, en colaboración con la AAPV y la Universitat de València. Mientras que el dramaturgo y director escénico Xavi Puchades dirige el 22 y 23 de septiembre el curso ‘Las palabras que vendrán’ con la colaboración de la Fundación SGAE.

Un 'speed dating' con obras

Una de las facetas más valoradas de la programación de Russafa Escènica – Festival de Tardor es la que dinamiza las contrataciones y favorece la profesionalización de los artistas. El viernes 19, La Mutant será el escenario para ‘¿Hacemos una pirueta con salto mortal juntas?’, un encuentro coordinado por a+Soluciones Culturales con formato de ‘speed dating’ donde 20 compañías podrán presentarse y dar a conocer su trabajo a 7 programadores.

Entrega de premios en Russafa Escènica / L-EMV

Del ámbito nacional estarán Jaume Gomila, Director de la FIET (Feria de Teatro Infantil y Juvenil de las Islas Baleares); Xabier Payá, Director General de Cultura de Getxo además de miembro de la junta directiva de la Red de Teatros, Auditorios y Festivales de Titularidad Pública; y Joan Negrié, Director artístico del FITT (Festival Internacional de Teatro de Tarragona). En cuanto a los programadores autonómicos, participan Isabel Cunyat, auxiliar Programación Cultural de Benetússer (municipio asociado al Circuit Valencià de Cultura); Silvia Martínez, del Paraninfo de la Universitat Jaume I de Castelló y de la Mostra de Teatre RECLAM; Josep Policarpo, Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy y Director de la Mostra de Teatre d’Alcoi (Feria de Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana); junto con Jacobo Pallarés, Presidente de RIEE (Red Iberoamericana de Espacios Escénicos) y Director de Sala Inestable.

Abrirse paso en el circuito

Precisamente en cómo conseguir hacerse un espacio dentro de la oferta escénica pública se centra ‘Un café con... Juan Manuel Artigot’. El gestor cultural comentará con los asistentes su experiencia programando en espacios como La Rambleta o el Teatro El Musical.

Y para reconocer el trabajo de los creadores que participan en la XV edición del festival, se entregará el XIV Premio Fundació SGAE y Russafa Escènica. Las piezas breves estrenadas en la programación llamada ‘Viveros’ podrán optar a una dotación de 1.000 euros y el asesoramiento de Xavi Puchades para continuar trabajando el texto y presentar una pieza de larga duración en formato de lectura dramatizada en febrero de 2026. La elección de la obra ganadora cae en manos del jurado formado por María Poquet (vestuarista y actriz), Sara Rey (programadora y productora ejecutiva), Chema Cardeña (dramaturgo, director de escena y actor) y Paula Llorens (dramaturga, directora de escena y actriz).

Curso de escritura organizado por la SGAE. / Russafa Escènica

Las artes escénicas, al público y con Liz Dust

Por último, el festival invita a celebrar las artes escénicas en el público general en actos abiertos a la ciudadanía. La Junta Municipal de Russafa acogerá del 16 al 19 de septiembre la muestra retrospectiva ‘Quince años de Russafa Escènica - Festival de Tardor en imágenes’, un recorrido gráfico por la historia de esta iniciativa. El 17 de septiembre, la estrella queer Liz Dust será la encargada de hacer el pregón de apertura del festival, antes de la primera función teatral en la Nave Ribes 3.