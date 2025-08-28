Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Los fines de semana son para bailar. La música llega, en sus muchos géneros, a distintos espacios de la ciudad. En salas y al aire libre, hay conciertos para todos los gustos.

Carlos Baute . Fiestas de Paterna. 29 de agosto. El Ayuntamiento de Paterna ya ha desvelado el cartel musical que pondrá ambiente y diversión a las Fiestas Mayores de este año,destacan nombres como Carlos Baute, la mítica Orquesta Panorama, el Indie Fest con Sidonie y Veintiuno y una espectacular noche de DJ’s encabezada por Sofía Cristo, junto a talentos locales. El viernes 29 de agosto a las 23:00h, Carlos Baute pondrá el punto final con una velada cargada de pop latino, alegría y temas conocidos como ' Te regalo ' o ' Colgando en tus manos '.

. Fiestas de Paterna. 29 de agosto. El Ayuntamiento de Paterna ya ha desvelado el cartel musical que pondrá ambiente y diversión a las Fiestas Mayores de este año,destacan nombres como Carlos Baute, la mítica Orquesta Panorama, el Indie Fest con Sidonie y Veintiuno y una espectacular noche de DJ’s encabezada por Sofía Cristo, junto a talentos locales. El viernes 29 de agosto a las 23:00h, Carlos Baute pondrá el punto final con una velada cargada de pop latino, alegría y temas conocidos como ' ' o ' '. Lovesick. Loco Club. 29 de agosto. Lovesick es una banda italiana que comenzaron dos músicos de Bolonia, ambos multi-instrumentistas, cuyas influencias están profundamente arraigadas en el country americano, el rock n’ roll y el western swing de los años 40 y 50. Han editado tanto material propio, como el disco All over again de 2021, como revisando cancioneros clásicos, centrados en la era dorada de la música country, reinterpretando a los pioneros del género que les inspiraron, como plasmaron en su disco A country music adventure. Una trayectoria que les ha valido una nominación a los American Western Artists' Award, ser invitados al escenario de Casa Sanremo por la 71 edición del Festival de la Canción Italiana, y a ver sus canciones incluídas en varias películas, unido a una inagotable actividad en directo con unas 120 actuaciones cada año.

Carlos Baute en las Fiestas de Paterna / L-EMV

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

Goyo Jiménez. Misery Class. Del 3 al 7 de septiembre . 'Misery Class' es el nuevo espectáculo de Goyo Jiménez, un recorrido humorístico por las contradicciones y miserias de la vida contemporánea, en el que la actualidad, las manías colectivas y las pequeñas obsesiones cotidianas se transforman en material cómico gracias a su estilo digresivo. Es una propuesta que combina reflexión y carcajadas para ofrecer una mirada crítica pero optimista sobre los tiempos que corren, en el que el público se puede sentir identificado con situaciones de su vida personal y reírse de ellas como remedio para sobrellevar la realidad.

Goyo Jiménez en su espectáculo 'Misery Class' / L-EMV

Teatro Talia

El método Grönholm. Del 27 de agosto al 28 de septiembre. Representada en más de 60 países y merecedora del Premio MAX al Mejor Texto Teatral, 'El método Grönholm' es una sátira sobre el mundo de los procesos de selección de personal. Cuatro aspirantes a un cargo de alto nivel en una de las más prestigiosas empresas multinacionales, se presentan para la prueba definitiva. Esta sigue un procedimiento nada convencional: el Método Grönholm. Los aspirantes se enfrentarán conjuntamente a una serie de 'juegos' crueles, basados en técnicas reales de selección de personal. Las absurdas pruebas propuestas por los psicólogos de la empresa se convierten en un combate donde la fiereza y la falta de escrúpulos parecen no tener límites. Sin embargo, la primera vuelta de tuerca de las muchas que contiene la obra, es cuando se sabe que uno de los cuatro es en realidad un empleado de la compañía, al cual tendrán que descubrir.

El método Grönholm en el Teatre Talia / L-EMV

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Escena II: Latencias'. Hasta el 7 de septiembre, esta muestra basada en los fondos museísticos del IVAM reúne a 23 artistas cuyas obras giran en torno a la vulnerabilidad de las ciudades y el paso del tiempo, con autores como Richard Serra, Susana Solano, Juan Muñoz o Xisco Mensua.

‘Senga Nengudi y Maren Hassinger’. Hasta el 2 de noviembre de 2025. Esta es la primera exposición en España que un museo dedica a las dos artistas afroamericanas.

Una de las obras de Senga Nengudi, en el IVAM. / Levante-EMV

‘¡Eso no es cómic!’. Hasta el 9 de noviembre 2025. El IVAM dedica en esta exposición una nueva mirada al fanzine. El museo cuenta con la primera fanzinoteca de España, que reúne más de 4.000 ejemplares.

‘Soledad Sevilla. Ritmos, tramas y variables’. Hasta el 12 de octubre de 2025. La creadora valenciana repasa en esta exposición su trayectoria profesional. Esta muestra llega a València tras su paso por el Reina Sofía de Madrid.

Fundación Bancaja

‘Lita Cabellut. Vida desgarrando Arte’. Hasta el 31 de agosto de 2025. Visita imprescindible para conocer la obra de una de las artistas españolas contemporáneas más cotizadas por los coleccionistas.

'Nadal. Cos d’aigua'.Hasta el 9 de noviembre. Recorrido por la producción artística de Juan Carlos Nadal, a lo largo de los últimos 15 años siempre desde la actitud creativa de expresar plásticamente su inquietud por el impacto del ser humano en la naturaleza.

‘Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX’. Hasta el 14 de septiembre de 2025. Desde Sorolla a los Benlliure o Muñoz Degrain. La Fundación Bancaja ofrece una mirada al costumbrismo valenciano de la mano de medio centenar de artistas de finales del XIX a principios del XX.

Centro de Arte Hortensia Herrero

'Visita sunset'. Todos los viernes de agosto a las 20 horas y 20:30 horas. Esta visita guiada está pensada para aquellos que desean conocer los elementos esenciales del museo en un entorno íntimo a centro cerrado. Dado el aforo limitado, esta visita se convierte en un plan especial y exclusivo. A medida que el día se despide, las obras de arte adquieren nuevos matices, ofreciendo una perspectiva distinta que solo puede apreciarse en este momento del día.

El CAHH ofrece visitas al atardecer los viernes de verano. / Levante-EMV

Museo de Bellas Artes de València

‘Santiago Ydáñez. Villa di Livia’. Hasta el 31 de agosto de 2025. El artista andaluz ha recreado una auténtica villa romana del siglo I para el museo en una instalación de 30 metros lineales.

Detalle de la obra de Santiago Ydáñez. / Fernando Bustamante

'Pedro Orrente. Un artista itinerante en la España del Siglo de Oro'. Hasta el 12 de octubre. El Museo de Bellas Artes de València rinde homenaje a Pedro Orrente, uno de los grandes olvidados del Siglo de Oro español, con esta exposición que reúne por primera vez la producción artística más importante de este pintor murciano.

Centre del Carme

‘Cosas que hacen clac’. Hasta el 14 de septiembre de 2025. Esta muestra surge como un intento de hacer visible el empleo de la cerámica en el arte español más reciente.

‘Andana. Lugares de memorias’. Hasta el 31 de agosto de 2025. El Centre del Carme pone el foco a través de la fotografía en las acciones emprendidas después de la dana del 29 de octubre.

'Andana. Lugares de memorias'. / Fernando Bustamante

'Principios'. Hasta el 26 de octubre. Esta exposición documental narra las trayectorias de diez artistas urbanos valencianos que han conseguido reconocimiento internacional, desde sus inicios hasta el día de hoy. Un recorrido completo a través de imágenes de archivo, obra original, objetos icónicos personales y obra mural realizada ex profeso para el Centre del Carme.

Caixaforum

‘Veneradas y temidas. El poder femenino en el arte y las creencias’. Hasta el 31 de agosto de 2025. Esta nueva colaboración entre el centro valenciano y el British Museum pone el foco sobre la representación del poder femenino a lo largo de la historia.

'[Rec]uerdos. La vida a través del cine domestico'. Hasta el 2 de noviembre. La muestra reivindica el patrimonio audiovisual de las películas amateur del último siglo.

Y además...

Sagunt a Escena. Hasta el 23 de agosto. Nombres como Lluís Homar, María León, Declan Donnellan, Ainhoa Amestoy, Alberto Conejero y Xavier Albertí destacan entre la programación de esta 42 edición. La creación valenciana y el teatro musical tendrán su espacio tanto en el escenario principal como en la sección ‘Off Romà’. Un lugar de encuentro entre los mitos clásicos, la literatura española y los grandes nombres del Renacimiento, desde Homero a Shakespeare, Valle-Inclán o Marguerite Yourcenar.

Filmoteca d'Estiu. Hasta el 30 de agosto de 2025. Cada noche, a las 22:30 horas, se proyectará una película original subtitulada al aire libre. La última película que se proyectará los días 28, 29 y 30 de agosto será 'Una historia verdadera' del director David Lynch. Alvin Straight (Richard Farnsworth) es un achacoso anciano que vive en Iowa con una hija discapacitada (Sissy Spacek). Además de sufrir un enfisema y pérdida de visión, tiene graves problemas de cadera que casi le impiden permanecer de pie. Cuando recibe la noticia de que su hermano Lyle (Stanton), con el que está enemistado desde hace diez años, ha sufrido un infarto, a pesar de su precario estado de salud, decide ir a verlo a Wisconsin. Para ello tendrá que recorrer unos 500 kilometros, y lo hace en el único medio de transporte del que dispone: una máquina cortacésped.