Charangas, bandas y músicos tras la dana: "Bajo mínimos pero con orgullo"

El tiempo pasa y las heridas, aparentemente, cicatrizan. O no. La dana, que aún se evidencia diez meses después, dejó su rastro en daños personales, emocionales y materiales. Entre los miles y miles de damnificados se encuentran las sociedades musicales, las asociaciones culturales y las charangas, elementos esenciales de las fiestas patronales.

Aquel maldito 29-O, muchos locales de ensayo quedaron inundados, muchos instrumentos dañados por el agua y humedades posteriores, las partituras desaparecieron o se dañaron e incluso, días después, la suspensión temporal de los ensayos parecían poner en peligro la participación de las bandas de música y charangas en las celebraciones populares. Pero no. La respuesta del colectivo musical ha sido un ejemplo de resiliencia y compromiso. Apenas unos días después de los estragos, músicos, directores y sociedades musicales se organizaron para reparar lo perdido, recuperar partituras y reubicar ensayos en casas de cultura, colegios o cualquier disparatado espacio.

Banda de música de la Primitiva de Paiporta. / Levante-EMV

Gracias a donaciones, préstamos de instrumentos entre agrupaciones y la rápida solidaridad entre sociedades musicales de distintas localidades, las bandas y charangas lograron sobreponerse a la adversidad. Y ahora, diez meses después, a ejercer de terapia y evasión para permitir que los músicos vuelvan a disfrutar como más les gusta: haciendo feliz a quién los escucha.

Emoción y gratitud

En julio, agosto y septiembre, los meses festeros en l’Horta y otras comarcas afectadas por el agua, son muchos los afectados que han vuelto a salir a las calles en lo que es su 'tamizada' normalidad. Y el público, consciente del esfuerzo, les responde con emoción y gratitud porque ellos, con su mejor actitud, están sabiendo convertir cada pasodoble y cada marcha festera en un símbolo de unión frente a la adversidad. El agua, coinciden, no pudo borrar la fiesta, y la música recuerda que la tradición se defiende también con esfuerzo y solidaridad. «Salir de nuestros pueblos y participar en las fiestas locales de otros nos ayuda, por contagiarnos de la alegría que desprenden, a evadirnos de nuestro calvario diario porque en nuestras casas, por ejemplo, los ascensores siguen sin funcionar y los garajes sin limpiar. Trabajar es nuestra mejor terapia», comparte Luis Moncayo, presidente de la Asociación Cultural Charanga La Trama de Picanya que, estos días, junto a miembros de la banda de Castellar-l’Oliveral y de Albal, ha participado en las fiestas de Paterna acompañando en sus desfiles a la comparsa Corsarios .

Asociación Cultural Charanga La Trama de Picanya. / Levante-EMV

Una oportunidad

Además, estas contrataciones les permiten «reponer» y, por qué no, modernizarse. «Perdimos tres bombos, que cada uno de ellos cuesta 800 euros, los platos, los megáfonos, las partituras, los archivos... prácticamente todo, gracias a algunas donaciones hemos podido comprar nuevos instrumentos y estamos aprovechando el momento para digitalizarnos», afirma tras reconocer que, cuando desfilan y el público se da cuenta de que pertenecen a uno de los pueblos afectados, la respuesta es muy positiva. «Sentimos el cariño y la empatía y hay gente que hasta se emociona», lanza.

Agrupación Musical de l'Horta Sud / Levante-EMV

Reflexiones muy similares a las de Luis Rodeanas, presidente de la Primitiva de Paiporta, que se emociona al recordar, por ejemplo, cómo respondió ante ellos el público en Agost. «A nuestro paso la gente se ponía en pie. Fue increíble», recuerda. Este verano, sin embargo, como banda, las contrataciones no se han dado ya que, en toda una práctica extendida en el sector, los músicos prefieren desfilar como charanga. ¿El motivo? la respuesta la tiene Jose Enrique Peiró, presidente de la Unión Musical de Catarroja, también afectado por la riada y que hace unas semana acompañó a la escuadra Templaris en las fiestas de Torrent. «Lo que se cobra como charanga se reparte entre los músicos y como banda lo ingresa la Sociedad Musical». Su banda, se jacta, salvó del agua la mayoría de instrumentos porque el local está en planta baja y en altura, y es ahí donde guardaban los instrumentos musicales.

El llevar 14 años compartiendo desfiles con la comparsa Tuareg, convierte la relación entre los ‘moros’ y la Agrupación Musical l’Horta Sud en casi ‘fraternal’. Vicente Villalonga, su presidente, reconoce que, a pesar de que individualmente lo siguen pasando mal porque las casas «aún huelen a polvo», ‘tocar’ les reconforta anímicamente aunque lamenta que el hecho de que día sí y día también les pregunten por cómo están, les apena. Aun así, el sentir cómo el público les arropa les hace feliz. La música, una vez más, sana.