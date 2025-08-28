"Un lago de conciertos" en la Ciudad de las Artes y las Ciencias
El ciclo de actuaciones gratuitas de Berklee Valencia incluye seis fechas
La Ciudad de las Artes y las Ciencias y Berklee Valencia inician el viernes la nueva temporada de 'Un Lago de Conciertos'. Este ciclo de actuaciones gratuitas al aire libre, que se celebra en el Paseo Norte del Museo de las Ciencias, incluye seis fechas con conciertos a las 19 horas los viernes 29 de agosto, 5, 12, 19 y 26 de septiembre, y el 3 de octubre.
El ciclo se abrirá este viernes, de la mano del profesorado de Berklee Valencia. Iván Cebrián, Santi Greco, Viktorija Pilatovic, Perico Sambeat, Israel Sandoval, Mariano Steimberg y Joshua Wheatley presentaran una selección de sus composiciones originales, con influencias del jazz o la música del Mediterráneo, entre otros.
Los estudiantes del campus Berklee en València, provenientes de más de 45 países, serán los protagonistas del resto de veladas, en las que el público podrá disfrutar de una gran variedad de géneros musicales: desde el jazz hasta el blues y el soul, pasando por músicas del mundo, flamenco, electrónica, folk, funk y jazz latino.
