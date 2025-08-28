Los escritores elevan su manifiesto en favor de la lengua y la AVL a las Corts

Los escritores y escritoras que han impulsado un manifiesto en favor del valenciano y la Acadèmia Valenciana de la Llengua han dado un paso más en su reivindicación por un trato justo - tanto en lo social como en lo económico- hacia la lengua. Han presentado por registro de entrada este documento a todas las instituciones valencianas, empezando por las Corts y siguiendo por las tres diputaciones provinciales de Alicante, València y Castellón, así como el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura y los ayuntamientos de València y Alicante.

Al texto original han sumado la petición de subsanar la actual desprotección del uso del valenciano, minado a costa de polémicas públicas y enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, con el PP de responsable y Vox hostigando desde las Corts, que han cercenado la normalización de la lengua, recortando las subvenciones a asociaciones lingüísticas y al órgano de la Generalitat que regula la lengua, la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Posicionamientos que califican de "actitudes políticas claramente antivalencianas".

De ahí que además de respeto, pidan formalmente que se mejoren "las deficiencias presupuestarias actuales" que, en el caso de la AVL, ha pasado por un tijeretazo el 50 % de su presupuesto, pasando de 3,9 millones a 2,9 millones. De esa cuantía, 2 millones garantizan la estabilidad de la plantilla de funcionarios, y 850.000 euros para los gastos de funcionamiento del organismo. De ellos, solo 50.000 euros van destinados a la actividad de fomento y promoción de la lengua, una cuantía irrisoria para que el órgano pueda continuar con sus funciones de normalización de la lengua.

Una circunstancia que no deja de llamar la atención porque cabe recordar que la AVL es un órgano propio de la Generalitat, cuya creación se recoge en el Estatut d'Autonomia y que tiene entidad propia, al mismo nivel que el Consell Valencià de Cultura, la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges, lo que no deja de ser paradójico que los gestores de la Generalitat retiren fondos a uno de sus organismos fundamentales.

Así, los impulsores solicitan que el valenciano, "la lengua de todos nuestros pueblos y la lengua literaria, no sea objeto o arma de confrontación política", una de las claves que exponían también en el manifiesto ya que la única consecuencia es la polarización social y la disminución de su uso, al generar una imagen de lengua problemática.

Además, insisten de nuevo en el respeto a la AVL como institución que regula la ortografía y la normativa. "Creemos que son lícitas todas las discusiones de tipo filológico sobre cuestiones de ortografía, sintaxis, etc. dentro de los foros pertinentes, pero estatutariamente la decisión final de las normas a seguir lo tiene que dictar la AVL, como marca el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, así como atender la protección de todas las lenguas de España, como marca la Constitución Española", señalan. En este sentido, recuerdan que no hacerlo "significa incumplir estas leyes fundamentales”.

Nuevos firmantes

El manifiesto fue publicado el 18 de agosto con la firma de unos 300 escritores y escritoras, una cifra que fue aumentado tal como se hizo oficial, llegando a las 500 personas del mundo de las letras valencianas que se han adherido desde entonces. Así, según explican los promotores, desde entonces se han unido nombres como Joan Francesc Mira, Enric Sòria, Maria Dolors Pellicer, Xavier Aliaga, Isabel Garcia Canet, Fani Grande, Rafa Xambó, Marisol González, Josep Vicent Frechina o Marien Díez.

Un manifiesto con consecuencias políticas

Desde que el 18 de agosto viera la luz este manifiesto, las reacciones no han dejado de sucederse. La primera de ellas, aunque venía trabajándose desde hace tiempo, se confirmó la semana pasada, después del impacto mediático del documento. La Diputación de València, a través de Ens Uneix, socio de gobierno del PP, anunció que asumiría las actividades que la AVL había tenido que cancelar debido a la falta de fondos, rescatando así a la institución y todo su trabajo por la normalización de la lengua.

Aunque todavía quedan flecos administrativos -la diputación no puede transferir fondos a la AVL ni la AVL recibirlos porque es un órgano de la Generalitat-, se da por hecho que la corporación provincial, con la vicepresidenta Natalia Enguix al frente de esta acción, será la organizadora y promotora de actividades en torno al Escriptor de l'Any, que es año es para Francesc Almela i Vives, con la exposición principal, la itinerante y las publicaciones que se deriven de este trabajo. Se calcula que la inversión será de unos 40.000 euros para la exposición fija, 12,500 para la itinerante y 4.500 euros para los gastos de imprenta.

También se prevé asumir la reimpresión de 22 cómics, una acción que la AVL lleva haciendo cada año desde 2008 y que este año se suspendería por falta de fondos. Además, se destinarán 100.000 euros al nuevo proyecto de 'Música i teatre a l'escola'.

Se trata de un ofrecimiento que ya ha causado su primer terremoto político. El miércoles, José María Llanos, síndic de Vox en las Corts, advirtió que este apoyo de la diputación de PP y Ens Uneix a la AVL podría repercutir en el apoyo que Vox les brinda en la corporación provincial. Los voxistas ven "probable" dejar de respaldar el gobierno de Vicent Mompó y Natalia Enguix "si se dedican a hacer políticas de izquierda y en defensa del separatismo".