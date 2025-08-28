De Springsteen a Drácula, 10 propuestas para la 'rentrée' cinematográfica

Tras el remanso veraniego en cuanto a grandes títulos, más allá de algún 'blockbuster', la 'rentrée' cinematográfica viene cargada con obras de directores ilustres (Paul Thomas Anderson, Luca Guadagnino, Ari Aster, Darren Aronofsky, Edward Berger, Luc Besson) y repartos de lo más cosmopolita. No hay superproducciones destinadas a arrasar en la taquilla a la vista –eso ya queda para el año que viene–, pero sí un buen número de títulos atractivos y originales. Destacamos 10 estrenos de los tres próximos meses.

'Eddington', de Ari Aster 12 de septiembre. La nueva propuesta de Aster se desmarca del 'terror A24' de 'Hereditary' o 'Midsommar' para mezclar géneros –drama, wéstern, intriga, comedia negra– y contar una historia ubicada en una localidad de Nuevo México durante el coronavirus. Joaquin Phoenix y Pedro Pascal encarnan al sheriff y al alcalde de la ciudad, un auténtico polvorín a punto de explotar.

'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson 26 de septiembre. Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro encabezan el reparto de la última película del director de 'El hilo invisible'. El cineasta ha girado hacia la comedia de acción y tiene como fondo los movimientos radicales de los 60. Es la adaptación libre de la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon, a quien Anderson ya adaptó en la abstracta 'Puro vicio'.

'The smashing machine', de Ben Safdie 3 de octubre. Tras dirigir varios filmes con su hermano Joshua, entre ellos 'Diamantes en bruto', Ben Safdie realiza en solitario este 'biopic' de un campeón de las artes marciales mixtas, Mark Kerr, encarnado por Dwayne Johnson. Joshua tiene lista también una película biográfica, 'Marty supreme', sobre un jugador de ping pong interpretado por Timothée Chalamet.

'Honey don't!', de Ethan Coen 3 de octubre. Margaret Qualley ('La sustancia') es una investigadora privada encargada de esclarecer una serie de asesinatos ligados a un culto religioso. Aunque Ethan Coen dijo que dejaría la dirección al separarse de su hermano Joel, ya ha rodado un documental sobre Jerry Lee Lewis y 'Dos chicas a la fuga', inicio de una trilogía cuyo segundo jalón es 'Honey don’t!'.

'Tron: Ares', de Joachim Roning 10 de octubre. Primero fue 'Tron' en 1982. En 2010 llegó la secuela 'Tron: Legacy'. Y ahora es 'Tron: Ares', otra vuelta de tuerca sobre la pugna entre los habitantes del mundo real y los que operan en el mundo digital desde la inteligencia artificial. Vuelve a aparecer Jeff Bridges, pero el protagonismo recae en Jared Leto, creador del peligroso programa informático.

'Bala perdida', de Darren Aronofsky 10 de octubre. Reparto resultón (Austin Butler, Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber, Bad Bunny, Girffin Dune, Vincent D’Onofrio) para la última y posible chaladura del director de 'Réquiem por un sueño' y 'Madre!'. Ambientada en la Nueva York de los 90, tiene como protagonistas a una estrella del béisbol retirada, su novia, un vecino punk y unos gánsteres.

'Caza de brujas', de Luca Guadagnino 17 de octubre. El director de 'Call me by your name' se centra en esta ocasión en un escándalo escolar y sus consecuencias. Guadagnino ha logrado el concurso de Julia Roberts para dar vida a una profesora universitaria que debe tomar una decisión cuando un compañero es acusado de abusos por una alumna. La banda sonora la siguen poniendo Trent Reznor y Atticus Ross.

'Maldita suerte', de Edward Berger 17 de octubre. Macao, una urbe de atmósfera muy cinematográfica. Sus casinos y salas de juego. Naipes, ruleta y azar. Colin Farrell se esconde en la ciudad, bebe hasta decir basta y gasta lo poco que le queda en el juego. Le persigue la detective encarnada por Tilda Swinton y le seduce una empleada del casino. Intriga y autodestrucción de la mano del director de 'Conclave'.

'Springsteen: Deliver me from nowhere', de Scott Cooper 24 de octubre. Scott Cooper debutó en 2009 con 'Corazón rebelde', un filme con Jeff Bridges como un cantante de country alcoholizado. Una década y media después, Cooper vuelve a la música para evocar la gestación de 'Nebraska', el disco íntimo y 'lo fi' de Bruce Springsteen publicado en 1982. Jeremy Allen White deja los fogones de 'The bear' para dar vida al 'Boss'.