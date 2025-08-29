Alma García, dramaturga: "Transformar el dolor en una obra de teatro requiere valentía y fe"

¿Cómo ha reposado el recibimiento de este Premio Max? ¿Qué se te viene a la cabeza?

—La verdad es que ha sido un impulso enorme para seguir creando. No solo para continuar con esta obra, sino también como una reafirmación de que hay muchas historias importantes que necesitan ser contadas. Yo me muevo en el terreno del teatro social y creo firmemente que el teatro es un gran altavoz para hacerlo. Este premio me reafirma en la necesidad de seguir trabajando en historias que merecen ser escuchadas.

La obra se centra en el año que pasó usted ingresada en una clínica por un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). A diferencia de otras patologías, los TCA golpean de lleno en la identidad de una persona. ¿Cómo lo aborda en 'Contra Ana'?

—Sí. La clave del dolor de un TCA es que acabas perdiendo tu identidad y sometiéndote a otra, que se apodera de ti. En mi caso fue la anorexia, pero podría ser bulimia o cualquier otra. Es una enfermedad muy tramposa porque afecta al interior y al cuerpo a la vez; separarte de ella es extremadamente complicado. Esto pasa también con otras enfermedades mentales, pero en los TCA es especialmente peligroso y poco comprendido. Se tiende a pensar que es algo superficial, que basta con comer o que se trata de un capricho por estar delgada. Pero no va de eso: es un dolor profundo, una herida que intentas tapar a través de la alimentación porque es un recurso fácil y socialmente validado. La sociedad aplaude la delgadez.

En la obra planteas precisamente el peso de esa sociedad en la aparición de estas enfermedades. ¿Qué conclusiones extrae?

—Que la sociedad está enferma. Vivimos en un sistema que genera heridas que en cada persona son distintas, dependiendo de las circunstancias de cada uno, pero todas ellas pueden desembocar en enfermedad. Los TCA son, para mí, la enfermedad del siglo XXI porque cada vez vivimos más obsesionados con el cuerpo y la belleza, que se han convertido en un objetivo. Es fácil que una niña, perdida, acabe tomando eso como referencia. Por supuesto, entran en juego factores personales, pero si la sociedad no estuviera como está, habría muchos menos casos. Es una enfermedad de Occidente y del capitalismo.

Fingir que pasamos por la vida sin heridas es falso y acaba explotando

Parece una paradoja que en la búsqueda de la perfección social acabe alguien enfermo.

Tal cual. Caes en esa trampa y terminas por perderte, es realmente denunciable. Hay un momento en la obra en la que digo que este es mi grito, pero que os necesito "a vosotros", refiriénome al público, porque tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, de la sociedad que estamos construyendo y de la catidad de personas que viven en un infierno muy difícil, muy peligroso y donde la tasa de suicidio es elevadísima.

Recibió el Premio Max diciendo que “no hablar de salud mental no es una opción”, pero es cierto que en los últimos cinco años el debate está sobre la mesa. ¿Es un paso adelante?

—Sí, se habla más que antes y eso ya es un paso. El problema es que muchas veces no se profundiza. Nos quedamos en la superficie: depresión, ansiedad, TCA… pero casi nadie entiende realmente qué significan ni por qué ocurren. Eso fue uno de mis motores para escribir la obra: la rabia de ver cómo parecía que todo el mundo hablaba de salud mental, pero sin llegar a comprenderla de verdad. Si solo miras el físico o la comida en un TCA, nunca entenderás qué pasa ni sabrás cómo ayudar.

El equipo de 'Contra Ana' después de recoger el Premio Max al mejor espectáculo revelación, en junio. / L-EMV

El suicidio aparece también en tu obra, un tema del que se habla poco y con muchos tópicos y que usted ha querido abordar. ¿Qué ha aprendido al respecto?

—Que no es un acto individual, como solemos pensar, sino consecuencia de una estructura que ha llevado a esa persona a una soledad extrema que le lleva a perder la vida. En los casos cercanos que he vivido, siempre ha habido un contexto social detrás. En mis años de ingresos he conocido a muchas chicas con TCA y a lo largo de todos estos años, entre hospitales y psicólogos, veo que las que han conseguido sostenerse o recuperarse son aquellas que contaron con un soporte familiar sólido, que es un privilegio. El resto están en situaciones muy graves o ya no están. Dar la espalda a esto es, para mí, un fracaso colectivo.

También habla del miedo a mostrarnos vulnerables. ¿No nos liberamos?

—Creo que las nuevas generaciones lo hablan más. En comparación con nuestros padres y abuelos, ahora hay más apertura a hablar del dolor y de los sentimientos. Menos mal, porque fingir que pasamos por la vida sin heridas es falso y termina explotando. Tenemos que hablar de lo que nos duele. Eso sí, aún queda mucho: seguimos teniendo miedo al dolor porque vivimos en una sociedad obsesionada con la productividad y con miedo al dolor. Pero se van dando pasos.

¿Cómo se convierte todo ese dolor en una obra de teatro?

—Con mucha valentía y fe en lo que haces. Es un acto de convicción, porque el camino está lleno de obstáculos: transformar ese dolor en un producto escénico que llegue al público y se sostenga económicamente es muy difícil. Por eso, cuando recibí el Max lo viví como un reconocimiento y también como una invitación a que otros se animen: con esfuerzo, amor y fe, los milagros suceden.

Han pasado más de diez años de su ingreso. ¿'Contra Ana' ha convivido siempre en su cabeza o surgió como una revelación?

—Siempre estuvo conmigo. En mi ingreso escribí un diario y recogí testimonios de otras chicas. Sabía que algún día tenía que contar aquello. El tiempo fue gestando la obra y la distancia me ayudó a mirarlo con más madurez y espíritu crítico. Cuando me puse a escribirla salió como un vómito, muy rápido, porque llevaba años dentro de mí.

Falta financiación para un teatro que ilumine realidades sociales, aunque escuezan

En la obra se interpreta a sí misma. ¿Cómo se ha relacionado con aquella Alma de hace diez años?

—El mayor viaje ha sido perdonarme. Antes pensaba que era una identidad fallida, que me faltaba algo. Pero al representar la obra desde fuera, como narradora, he podido mirar a esa adolescente con ternura. Ha sido una reconciliación muy profunda conmigo misma. El teatro tiene esa magia: convierte la palabra en cuerpo y culmina la transformación.

'Contra Ana', dirigido por Alma García. / L-EMV

También mencionó en tu discurso de los Max la necesidad de abrir heridas sociales. ¿Qué otras cree que deberían subirse al escenario?

—Muchísimas. A menudo buscamos historias bonitas e interesantes, pero dejamos de lado lo social. Quedan por hablar temas LGTBI, muchas enfermedades mentales, el duelo, la maternidad, las migraciones, la pobreza… Y creo que no tienen el espacio que merecen en los escenarios públicos. Sí lo encuentras en salas alternativas, pero falta financiación para obras que iluminen estas realidades, aunque escuezan. Y si el teatro no sirve para eso, ¿para qué sirve?

¿Abrirá heridas con sus próximos proyectos?

Tengo varias ideas conviviendo en mi cabeza, gestándose. Una de ellas quiere hablar de las sumisiones químicas, sospecho que fui víctima de una y quiero hablarlo, porque también es un tabú pese a que preguntas a tus amigas y todas hemos vivido situaciones incómodas. Otra idea es explorar la maternidad desde el punto de vista del aborto. Sé que las dos van a cristalizar, pero no sé cuál primero. Quiero empezar con la producción el año que viene.