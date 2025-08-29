De los documentales a la inmersión: la realidad virtual transforma la forma de contar la historia

Hace pocos años, los libros, los documentales o las visitas guiadas eran las principales vías para conocer las historias que nos contaban. Sin embargo, con la llegada de la realidad virtual, esta forma de conectar con el pasado está cambiando. Cada vez más museos, centros escolares o empresas apuestan por esta tecnología para ofrecer experiencias inmersivas donde el usuario se traslada a otras épocas con un realismo auténtico. En este contexto, aprovechando el Día Internacional del Videojuego, vale la pena destacar cómo esta industria no solo entretiene, sino que también preserva y enseña la historia a través de estas experiencias interactivas.

El interés de la población por este tipo de experiencias innovadoras no para de crecer, lo que está impulsando una demanda cada vez mayor. En este sentido, según un estudio realizado por la compañía Telecoming, en 2023, el mercado de la realidad virtual en España generó unos ingresos de 102 millones de euros, y se espera que en 2025 supere los 230 millones.

Este gran crecimiento en tan solo dos años confirma el gran potencial de esta tecnología como herramienta cultural, de entretenimiento e incluso educativa.

La nueva forma de narrar la historia

El sonido envolvente, los entornos 360º y las reconstrucciones históricas tan fieles a la realidad hacen que el espectador conozca mejor el contexto de lo que sucedió y genere una conexión más profunda con lo que está viviendo a través de las gafas.

Ya no se trata de observar lo que ocurrió en el pasado, sino de adentrar al usuario en la escena para que pueda participar e incluso sentir. Así lo asegura Antoine Lieutaud, Director General de Elipso : “Esta tecnología permite sumergirse e interactuar en un entorno virtual, donde el cliente deja de ser espectador para convertirse en protagonista”.

Esta tecnología atrae a un público muy amplio que va desde familias que disfrutan de una actividad conjunta, divertida y educativa, especialmente para los más pequeños, hasta grupos de amigos que buscan experiencias originales. También es una opción muy útil para personas mayores o con movilidad reducida, ya que les permite “viajar” sin salir de su ciudad.

Y no solo eso, sino que cada vez más empresas optan por este tipo de experiencias para organizar eventos, actividades de team building o presentaciones corporativas.