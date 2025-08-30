Los escritores esperan que el CVC se pronuncie sobre la "minorización" del valenciano

Cerca de 500 escritores y escritoras presentaron el jueves ante las instituciones públicas un manifiesto en apoyo al uso, fomento y difusión del valenciano y los organismos que dependen de él, como la Acadèmia Valenciana de la Llengua o las decenas de asociaciones que trabajan por su normalización. A través de una instancia, presentaron por registro de entrada el documento en las Corts, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, las tres diputaciones provinciales (València, Alicante y Castelló) y los ayuntamientos de València y Alicante, administraciones que el sector literario espera que emitan una respuesta.

Concretamente, tal como apunta uno de los impulsores del manifiesto, el escritor Josep Antoni Fluixà, los firmantes están interesados en que el Consell Valencià de Cultura se pronuncie sobre esta cuestión, ya que no ha emitido ninguna declaración ni resolución sobre los ataques al valenciano que se han producido desde la política, tanto desde Vox de forma abierta como el PP desde el Consell aceptando algunas de las premisas propuestas por el partido de ultra derecha.

"No hemos enviado el manifiesto a ningún partido precisamente porque no queremos que esto se politice; lo hemos enviado a las instituciones para que quien quiera lo pueda sacar a debate", señala Fluixà. "Queremos un plan de potenciar el valenciano para prestigiarlo, y eso deberían salir de los partidos políticos, empezando por hablarlo en las Corts; es la lengua de todos los colores políticos", concluye.

El CVC, organismo hermano de la Acadèmia Valenciana de la Llengua -ambos concebidos en el Estatut d'Autonomia-, no vela expresamente por la lengua, pero al ser parte del imaginario colectivo y acervo cultural de la Comunitat Valenciana, los promotores del manifiesto creen que el organismo que dirige José María Lozano debería mostrar su posición respecto a la "minorización" del valenciano, como señala Fluixà, "porque son la voz autorizada del mundo de la cultura", al tiempo que propone "un plan de promoción del valenciano" en esta institución.

A la espera de que el CVC pueda reaccionar a este movimiento que ha reunido en una misma dirección a centenares de escritores en valenciano, Fluixà también explica que se ha querido presentar en todas las instituciones para intentar crear, al menos, un debate o una resolución que pueda corregir las deficiencias a las que se ha sometido la lengua, con recortes presupuestarios a la AVL y a fundaciones clave para su difusión como Bromera o Full, ambas acusadas de "catalanistas" por Vox y, por tanto, sometidas al "estrangulamiento", en palabras de José María Llanos, síndic de Vox. Fueron unas declaraciones realizadas en mayo donde el portavoz voxista aseguró que buscaban estrangular la AVL "hasta sumirla en la insignificancia, porque legalmente no la pueden hacer desaparecer".

Antes incluso de haberlo elevado a la Administración valenciana, la presión ejercida por los escritores ya precipitó que se hiciera pública la colaboración entre la AVL y la Diputació de València. La corporación provincial, a través de Ens Uneix, hizo pública su intención de financiar parte de las actividades de la academia que habían quedado suspendidas por los recortes en el presupuesto. Una respuesta que los escritores han recibido con alegría: "Es un éxito".

Apoyo del resto de escritores

Además, Fluixà también explica que el movimiento no tiene precedentes. Desde que el 18 de agosto se presentara públicamente el escrito, no han dejado de unirse firmas hasta superar el medio millar de autores y autoras en valenciano adheridos al manifiesto. Asegura que han recibido llamadas de otros colectivos, desde profesores hasta sanitarios, para unirse, pero considera que cada sector debería hacer fuerza desde su campo y tratar de revertir esta situación. Ahora bien, los intelectuales sí esperan que tener el apoyo de los escritores en lengua castellana, "compañeros de profesión" que pueden solidarizarse con sus homólogos en literatura valenciana.