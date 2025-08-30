La Maria Beneyto más real e inédita

Maria Beneyto se consideraba a sí misma dona lletraferida. Tan excesivamente tímida como independiente, valiente y decidida, fue Premi de les Lletres Valencianes en 1992 —entre otros galardones—y falleció en València en 2011; antes, dejó una treintena de obras, de diferentes géneros y tanto en castellano como en valenciano.

Destacan, en narrativa, el avanzado a su época "La dona forta" (1967) o el que ahora tiene cierta relación con la actualidad, "El río viene crecido" (1960); mientras que "Altra veu" (1952), "Eva en el tiempo" (1952), "Criatura múltiple" (1954) o "Ratlles de l’aire" (1956) son de poesía.

Este 2025 fue declarado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) como Any Maria Beneyto y aunque no esté claro que se celebre el centenario de su nacimiento —por dudas acerca de la fecha exacta—, la declaración del año ha servido para redescubrir y reeditar parte de su obra, no tan valorada ni conocida como debería.

Hay reediciones al uso, traducciones, biografías para los más pequeños... y también sorpresas, como la que publica Bromera. El catálogo de poesía de la editorial valenciana incluye "El que resta d’un clam perdut" (2025), una antología con 37 poetas de Beneyto, inéditos hasta ahora.

La selección e introducción ha sido a cargo de Josep Ballester, escritor y profesor en la Universitat de València, que conoció a la autora y que reivindica que merece un puesto en el podio de las letras valencianas de postguerra, junto a Vicent Andrés Estellés y Joan Fuster. Ballester explica que estos poemas «son un regalo».

Estaban en la Biblioteca Històrica-Hemeroteca Municipal de València y algunos en archivos personales, ya que la autora pasaba textos que escribía a sus amistades (Ballester la conocía y tenía algunos manuscritos), aunque se desconocía que hubiera tantos versos inéditos, en valenciano «y de semejante calidad».

«Hemos comprobado que no se habían publicado. No es un libro compacto, sino que tiene varios temas, de los que siempre trataba Beneyto. Habla de ella misma, pero también retrata cómo era ser mujer, escritora… y cómo vivían los más vulnerables de la sociedad, los que no tenían voz. Conectan con lo que siempre ha escrito: de la sociedad, la posguerra y lo que preocupa a cualquier ser humano», asegura Ballester.

Entre los poemas que él destaca están «L’íntim inventari» —muy sincero, sobre ella como mujer y autora— y «És el que resta d’un clam perdut»; además de otros como «Cançó de bressol per a un xiquet perdut (potser a Bòsnia)». El libro evidencia, según el curador, que Beneyto «continua siendo una autora totalmente actual, de una intensidad muy grande».

Cabe recordar que Beneyto escribió tanto en castellano como en valenciano, pero a partir de los años 50 decidió hacer de esta última su lengua literaria habitual. La pequeña Maria creció durante 10 años en Madrid y volvió a València tras la Guerra Civil.

En esa posguerra, Ballester califica la situación de la literatura valenciana como «desoladora» y «oficialmente difunta» y se podría añadir que huérfana pues, según detalla, las generaciones de escritores anteriores se encaminaron al exilio, intentaron adaptarse a la dictadura (pasándose al castellano), fueron depurados o renunciaron a sus ambiciones.

Por lo tanto, Maria Beneyto perteneció a una nueva generación, que intentó conectar con el pasado, pero también buscó nuevas temáticas, lejos del provincianismo. De hecho, Ballester destaca de Beneyto que, además de ser «la escritora valenciana más importante de postguerra», es «una de las personalidades creativas fundamentales de nuestras letras», a pesar de los «silencios» en torno a su obra.

No obstante, voces reconocidas como Max Aub, Salvador Espriu, Joan Fuster, Vicente Aleixandre o Manuel Sanchis Guarner no ahorraron halagos respecto a las creaciones de Beneyto.

"Un testimonio de resistencia y compromiso"

Desde Bromera consideran que tanto su poesía como sus relatos son «un testimonio literario de resistencia, compromiso y amor por la lengua valenciana». Para la editorial, el Any Beneyto es «una oportunidad para recuperar, visibilizar y reivindicar la figura de una de las escritoras valencianas más importantes del siglo XX».

Además de El que resta d’un clam perdut, este año Bromera también ha publicado "La dona forta" —una de sus obras más destacadas, que introduce Josep Ballester— y "Una dona forta", una biografía infantil, también de Josep Ballester e ilustrada por Helga Ambak.

Con el poemario, ahora se da «una visión más completa de toda su obra». Estos versos no publicados anteriormente «no transforman los planteamientos con los cuales se ha estudiado la obra poética de Beneyto, pero sí otorgan un factor más a la lectura de su vasta trayectoria y vuelve a poner en evidencia la importancia de seguir investigando a esta autora en profundidad».