Últimas fiestas, primeras agendas

Nadie como Manuel de la Calva y Ramón Arcusa supieron ponerle letra a la melancolía de «El final del verano». Ese saxofón que habla de despedidas, de ciclos que se cierran, de lo que dejamos atrás. Para algunos, un drama; para otros, tan solo el recordatorio de que toca hacer maletas y volver a casa.

En estos últimos días, la costa ha exprimido las últimas fiestas. Los clubes náuticos, además de vela y deporte, han desplegado su faceta más social.

En el Club Náutico Xàbia se cambió esta semana el timón por el delantal en el tradicional concurso de paellas. El primer premio fue para el equipo encabezado por Ramón Songel, con Santiago Ballester, Alberto de Marco, José Acosta y Toni Segovia. En segunda posición quedó el grupo de Octavio Ramón, CEO de ECCO Ingenieros. Y el tercer puesto se lo llevó un nombre ya conocido en los fogones: Roberto Simó, que el año pasado fue vencedor del exigente concurso de arroz a banda a bordo, donde no solo se premia el sabor, también el arte de templar.

La cita gastronómica se sumó a la 51ª Semana de la Vela, con participación de todo tipo de embarcaciones y modalidades. El Trofeo Sir Thomas Lipton tuvo como vencedor absoluto al Team Tac, de Gustavo Gastaldi, del RCN Dénia. El premio a las Armadoras del Año llevó el sello de l’Oceanogràfic, con la directora gerente Leocadia García-Bartual y Beatriz Domínguez como protagonistas. El cierre de la semana lo puso la carrera de motonáutica, que recorrió los cabos de San Martín, La Nao y Sant Antoni. Ganó el Scorpa VI de Julián Crespo, seguido del Weekend de Javier de Otegui y el Rapa Nui de Vicente Javier Payá.

En el Real Club Náutico Dénia se celebró el Día del Socio, con competiciones por la mañana y gastronomía por la tarde. Entre los 33 participantes en el concurso de paellas, la mejor fue la de Jorge López, con Jorge Ribes en segunda posición y Juan Roig en tercera.

El Club Náutico Moraira vivió una semana especial con la celebración de su 50 aniversario. Una cena de gala, la proyección de un vídeo conmemorativo y la actuación en directo de The Third Floor, el mismo grupo de música que triunfa en eventos por toda España y que actuaron en la boda del alcalde de Madrid, José Luis Almeida, y en la pedida de Tamara Falco e Íñigo Onieva, marcaron una noche de reencuentros y recuerdos. El club, presidido por Juan Vicente Oller, suma hoy cerca de 750 socios y es referencia en el sector náutico y turístico desde que en 1975 comenzaron los primeros pasos para transformar la localidad en destino imprescindible.

Septiembre frenético en València

La sociedad valenciana, lejos de echar de menos el verano, se prepara para un septiembre frenético. Al calendario habitual se suma la apertura de conciertos en el Roig Arena, que arranca el próximo sábado con el homenaje a Nino Bravo y continuará con Camilo, Manuel Carrasco, Sebastián Yatra y The Cat Empire.

Y si la gran fiesta del verano fue el homenaje a Distrito 10 en la discoteca El Molí de Xàbia, la versión urbana llega el próximo día 12. La cita será en La Gran Sala de Palau Alameda, a pocos metros de donde estuvo la mítica discoteca. Desde las siete de la tarde y hasta las tres de la madrugada pincharán Nacho Rodríguez, Santi Martínez, Chorch y Sebas Chom.