Vaivén
¿Qué une a Manuel de la Calva con el dibujante Ortifus?
La vida tiene coincidencias curiosas, sobre todo si se comparten ámbitos o gustos similares. Como la que une al recientemente fallecido Manuel de la Calva, del Duo Dinámico, con el viñetista y dibujante de Levante-EMV, Antonio Ruiz, Ortifus. El primero fue, nada más y nada menos, que el productor del disco ‘Bailando al estilo de los 50’ de la Orquesta Valencia, en la que el reconocido ilustrador tocaba el bajo. El elepé recoge canciones como 'Hello Dolly', 'Olé Mambo' y el 'Valencia' de Padilla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Giro del tiempo en Valencia: llegan lluvias y tormentas con granizo
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- Los pisos turísticos en Cullera se disparan hasta los 3.500 euros semanales en septiembre
- Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre
- Cortan parte de la línea 1 del metro por un incendio cerca de un desguace de Massalavés
- Tenemos un hueco guardado para ella en el cementerio
- Iberia lanza precios de derribo desde València