¿Qué une a Manuel de la Calva con el dibujante Ortifus?

La vida tiene coincidencias curiosas, sobre todo si se comparten ámbitos o gustos similares. Como la que une al recientemente fallecido Manuel de la Calva, del Duo Dinámico, con el viñetista y dibujante de Levante-EMV, Antonio Ruiz, Ortifus. El primero fue, nada más y nada menos, que el productor del disco ‘Bailando al estilo de los 50’ de la Orquesta Valencia, en la que el reconocido ilustrador tocaba el bajo. El elepé recoge canciones como 'Hello Dolly', 'Olé Mambo' y el 'Valencia' de Padilla.