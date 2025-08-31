Carmen Ninet anuncia que se jubila tras la investigación de la diputación

Carmen Ninet deja la subdirección del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM). La exdiputada socialista ha comunicado hoy a sus compañeros y allegados de la política que se jubila, condición laboral que se inicia mañana, uno de septiembre. Era la fecha límite que se habían puesto a nivel interno en la Diputación de València -institución a la que pertenece el museo- para dar una salida a la subdirectora, que estaba siendo investigada en un proceso interno por estar desempeñando funciones en una plaza de A1 como personal laboral fijo sin disponer de un título universitario.

Finalmente, Ninet se ha adelantado y ha anunciado que se jubila. Tenía dos opciones: o se retiraba, como finalmente ha sucedido, o la diputación tendría que motivar su cese y ofrecerle un puesto acorde a su titulación, ya que no podía forzar su marcha al ser personal laboral fijo. Ninet está siendo investigada por motivos iguales a los de su pareja, José María Ángel, que dimitió como comisionado de la dana. En el caso de la exdiputada, era subdirectora en el museo como personal laboral fijo, no funcionaria, y ocupaba una plaza del grupo A1 -el más alto- y al mismo nivel que el director, Rafa Company.

Reducir la plantilla del MuVIM

Con la marcha de Ninet se llana el camino para la "reestructuración" prevista en el área de Cultura que quería llevar a cabo el diputado Paco Teruel. Tal como publicó este diario hace dos semanas, fuentes de la Diputación de València aseguraron que se pretende reducir la plantilla del museo en tres o cuatro puestos. Esos cargos serán trasladados a la Oficina de Restauración y Difusión del Patrimonio Artístico (Ofitec) y al Museu d'Etnologia y el de Preshistòria.

Fachada del MuVIM. / Raquel Abulaila

Las mismas fuentes apuntaron que en la próxima Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución se amortizaría la plaza de subdirectora que ha ostentado Ninet desde 2016, ya que sus funciones se solapan con las de la dirección, lo que genera que la estructura del museo esté sobredimensionada.

Ninet tiene abierto un expediente reservado de investigación que busca dilucidar los términos de su nombramiento y acreditar que no vulnera ningún procedimiento. Aunque todavía no se conocen las conclusiones del proceso, las fuentes consultadas señalan que, siendo Ninet personal laboral y no funcionaria, no habría irregularidad en el hecho de ser A1 pese a carecer de la titulación que sí se le exige a un funcionario.