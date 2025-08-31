El resurgir de los tesoros empolvados

En el fondo de los cajones más olvidados, o escondidos en los muebles de la casa de los padres o abuelos, los jóvenes encuentran hoy tesoros a los que deciden dar una segunda vida. Aunque la tecnología actual supera lo que en un momento fue revolucionario, el peso de los años aporta un tinte de nostalgia que vale mucho más que el último modelo de móvil. Algunos artículos que parecían haber quedado obsoletos, están siendo rescatados por generaciones que no los vieron nacer, pero encuentran en ellos historias dignas de ser contadas otra vez.

La forma de capturar los momentos, de escuchar música, de almacenar los recuerdos, e incluso de soportar el calor, han cambiado drásticamente de las que eran habituales para los mayores. Sin embargo, con todo y las facilidades que aportan los nuevos aparatos, aquellos objetos tradicionales no se ven desplazados. En ocasiones, las cámaras analógicas, a las que siguieron las digitales, los álbums de fotos, casetes, cascos circumaurales y abanicos se imponen sobre móviles de alta resolución, galerías virtuales, plataformas de "streaming", cascos inalámbricos o ventiladores portátiles.

¿Cómo detener el tiempo?

Lo que antes era recoger en un rollo pequeños fragmentos atrapados en el tiempo, para posteriormente ser revelados, o, años más tarde, disparar el flash e imprimir las fotos para guardarlas en un álbum, se ha convertido en hacer ráfagas de fotos que no solo detienen el instante, sino que ofrecen los segundos previos al mismo. Esta abundancia hace que, en opinión de un sector de la población entre 16 y 25 años, pierda la magia de esa fugacidad que suponía tomar fotos en cámara.

A causa de la nostalgia, cada vez más jóvenes prefieren el grano y la autenticidad en sus fotos que la definición y postureo de las imágenes que se publican en redes sociales. Más allá de la popularidad, creciente durante años, de la difusión de imágenes en plataformas, que incluso ofrecen la opcion de capturar dentro de la misma aplicación. Existe una tendencia en alza que apuesta por las cámaras analógicas y digitales rescatadas de los trasteros.

No tiene el mismo efecto para los jóvenes el adquirir cámaras vintage, sino que lo ideal es recuperar aquellas que tienen recuerdos de cumpleaños de la infancia, viajes familiares y personas que ya no están. La compra de estos dispositivos se ha disparado, aunque con mejoras tecnológicas que "matan" la magia. El auge de las "polaroid" y los fotomatones ha impulsado la difusión virtual de capturas de fotos impresas o tomadas con cámaras antiguas pero que se mueven en Instagram o Tiktok.

Ante los riesgos que supone preservar todos los recuerdos en línea, y más de un disgusto al perder épocas enteras por un despiste, los adolescentes, mirando a sus antecesores, se han dado cuenta de que hay una cosa que no puede desaparecer: el papel. Por ello, deciden dejar de lado los problemas de almacenamiento colapsado y vaciar la fototeca del móvil para guardar físicamente las memorias de aventuras con amigos, eventos clave como bodas o etapas escolares, en álbumes de fotos como los que hacían sus padres.

Un paso atrás

El "scrapbook" se ha convertido en un pasatiempo habitual entre jóvenes que no se fían de la nube para salvar sus recuerdos. Rotuladores de colores, pegatinas, recortes de papel y purpurina adornan las fotografías organizadas estéticamente sobre las páginas de un libro, como cuando eran pequeños y hacían manualidades. Existen empresas que facilitan esta labor mediante una página web que permite elaborar álbumes mediante plantillas, y elegir entre miles de diseños, colores y composiciones. Pero, si uno prefiere hacer esta actividad a modo de terapia, también ofrecen el servicio de impresion de fotos por paquetes, dependiendo de la cantidad, tamaño y acabado del papel.

Otro de los artículos, asociados tradicionalmente a las abuelas, son los típicos abanicos de madera y tela que ellas suelen llevar durante los meses de verano. El recuerdo de las comidas familiares, con las señoras luciendo este accesorio, en ocasiones pintado a mano o con alguna talla en las varillas, es atesorado por los que han crecido viéndolos y deciden retomar la tendencia, aunque con su toque rompedor. Los ventiladores portátiles, posiblemente más refrescantes, no molan tanto como los de toda la vida, pero con un mensaje en el tono de la Generación Z.

"Yo no sudo, brillo", "Malditos sofocos", "Esto está que arde" o "Puto calor" son algunos de los mensajes impresos sobre los abanicos más populares de la temporada, que se han vuelto virales en redes sociales y se pueden comprar en internet, tiendas de souvenirs o grandes firmas. Esta reinterpretación del clásico accesorio veraniego demuestra cómo un pequeño ajuste en un detalle se puede convertir en una seña de identidad generacional.

En sintonía con el pasado

Al igual que los ritmos musicales evolucionan con el tiempo, las formas en las que se consume lo hacen igual. Parecía que los viejos reproductores de casetes eran un trasto más en el armario, pero lo que no sabía una madre que guardaba sus grabaciones favoritas de la adolescencia es que, 20 años después, sus hijos desempolvarían el aparato e incluso hicieran sonar en él pistas de artistas que no estaban en el radar en ese momento, como Taylor Swift, que apenas había nacido cuando los casetes eran populares. Sin embargo, muchos de los artistas más grandes están optando por lanzar sus discos grabados, ya no solo en vinilos, sino en casetes, y con ello, los fanáticos se suman a la ola retro que está trayendo de vuelta estos artículos nostálgicos.

Los audífonos enormes que dan la vuelta a la cabeza ya eran vistos como anticuados, cuando las más grandes tecnológicas decidieron renovar el modelo. Si bien los modernos auriculares de botón siguen estando ampliamente expandidos, los más aficionados de la música apuestan cada vez más por un retorno a la inmersividad que aportan los cascos circumaurales. Este retroceso no solo tiene que ver con la calidad del sonido, sino también con la experiencia que ofrecen: un aislamiento del entorno, una estética particular y la sensación de que la música vuelve a ser el centro de la atención, y no un mero acompañamiento mientras se hacen otras cosas. Lo que antes fue considerado un accesorio incómodo, hoy se resignifica como símbolo de estilo.

Los objetos que parecían condenados al olvido han encontrado una nueva vida entre quienes no los conocieron en su auge, pero los redescubren cargados de significado. En un mundo marcado por la inmediatez y lo desechable, la nostalgia actúa como un ancla que devuelve valor a lo tangible, lo imperfecto y lo duradero. Más que un simple regreso al pasado, esta tendencia es una manera de reconciliar la memoria con la modernidad, rescatar lo esencial de lo vivido y, a partir de ahí, crear nuevas formas de expresión que combinan lo clásico con lo contemporáneo.