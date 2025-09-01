El Burning Man quema su 'falla' en pleno desierto de Nevada

El festival Burning Man ha llegado a su final en esta edición de 2025. El encuentro artístico y creativo por el que cada año se construye una ciudad en el desierto de Black Rock City en Nevada ha concluido con un marcado acento valenciano. El templo central del encuentro, sobre el que gira toda la ciudad, ha estado a cargo del arquitecto valenciano Miguel Arraiz, que ha levantado el 'Temple of de Deep' (El templo de la profundidad) junto a un equipo valenciano y americano que le han ayudado en este hito.

El domingo llegó el momento de prenderle fuego como marca la tradición. En Burning Man todo es efímero -la ciudad, la sociedad que se crea, las casas y los diferentes monumentos dispersos por todo el campamento-, por lo que el fuego es quien marca el final del encuentro.

Como una gran falla, el Temple of the Deep ardió de forma estructurada y controlada, creando una gran pira que iluminó todo el valle sobre el que se extiende el desierto de nevada.

En esta ocasión, el templo tenía forma de roca, tal como lo diseñó Arraiz. Por dentro, construido con la técnica tradicional de vareta, una gran cúpula acogía a todos los asistentes que pasaban por allí a dejar sus deseos, retos, recuerdos o lamentos, como también marca la tradición.

Este año, además, era más emotivo si cabe porque la organización se llevó cientos de recuerdos de personas afectadas y víctimas de la dana, recogidos en diversos municipios de la zona cero y llevados hasta Black Rock. Algunos de los asistentes retrataron el momento, ya que dentro de la pira se dejó también una bandera de València que recordaba a las víctimas.