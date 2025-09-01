La ilustradora valenciana Laura Pérez expone sus dibujos en el MoMA

Las ilustraciones valencianas han encontrado, gracias a la artista gráfica Laura Pérez, un escaparate global en el que exhibirse de la mano del MoMA (The Museum of Modern Art), basado en Nueva York. "El museo tiene un apartado en la web en el que colaboran con artistas para contar historias que estén relacionadas con el arte", menciona Pérez, que se ha hecho un hueco en la serie "Drawn to MoMA", donde varios profesionales dibujan sus visiones propias del arte, la cultura y la vida.

"Me escribieron desde el departamento digital que tiene el MoMA y me dieron libertad total", explica la ilustradora. Según afirma Laura Pérez, no tuvo limitaciones en cuanto a estilo o tema: "Me dijeron que seguían mi trabajo desde hace mucho tiempo, cosa que me gustó muchísimo, así que aceptaron mi propuesta". La dibujante valenciana diseñó 'All It Hides ', unas viñetas que reflejan lo que hay detrás de toda obra de arte.

Viñeta bilingüe de 'All It Hides', de Laura Pérez, ilustradora valenciana que colabora con el MoMA / L-EMV

En 'All It Hides', Laura Pérez indaga en lo que una obra de arte oculta detrás de su apariencia: las emociones y experiencias vitales que acompañan al artista durante el proceso creativo y que quedan impresas de forma invisible en cada pieza. A través de viñetas con texto en español e inglés, la ilustradora valenciana traslada esa reflexión al lector, invitándole a descubrir cómo en los museos no solo se pueden contemplar formas y colores, sino también la huella íntima de quienes las hicieron.

La ejecución de este proyecto constó de varias fases: "Primero me pidieron una propuesta de textos en los que ellos pudieran ver de lo que yo quería hablar", añade Pérez. Seguidamente, detalla su punto de vista de la obra: "Cuando una obra está expuesta en un museo, transmite una serie de cosas que se desconocen", destaca la ilustradora, por ello "lo que quise transmitir fue que cuando un artista está elaborando una obra, un cuadro o una escultura, le pasan una serie de cosas. Por ejemplo, que tiene una mala noticia, que se le ha muerto alguien o que le ha pasado algo muy bueno", remarca.

A lo largo de ese proceso, a un artista le suceden cosas que, para Laura Pérez, "quedan impregnadas de manera oculta en la obra". Partiendo de esa idea, "les propuse hacer una serie de viñetas que reflexionasen mediante imagen y texto todo lo que oculta una obra", agrega. Más allá de los gráficos, la ilustración está acompañada de textos en español y en inglés. De esta forma, se consolida como la primera contribución bilingüe para la serie "Drawn to MoMA".

Laura Pérez revela que "no fue cosa mía". La propuesta de hacer una ilustración bilingüe vino de parte del museo neoyorquino: "Les pareció interesante ponerlo en dos idiomas porque probablemente amplíe el público receptor". Por su parte, la ilustradora se encargó de diferenciar el español del inglés mediante el uso de dos colores distintos.

Viñeta bilingüe de 'All It Hides', de Laura Pérez, ilustradora valenciana que colabora con el MoMA / L-EMV

Trayectoria profesional

Formada en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de València, así como instituciones artísticas en Francia y Canadá, su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por medios como Washington Post, National Geographic, Vanity Fair o Vogue. Ha sido galardonada por su trayectoria en numerosas ocasiones, como en 2020 con el premio Ojo Crítico de Cómic de RNE por su obra 'Ocultos' y su nominación en los premios Emmy en 2023: "El diseño de los títulos de crédito para la serie 'Solo asesinatos en el edificio', aunque no nos concedió el premio, ese reconocimiento significó mucho para mí", afirma Pérez.

"Mi relación con Estados Unidos es desde el principio", sugiere la dibujante, ya que su despegue profesional tuvo lugar Estados Unidos y Canadá con revistas americanas. "Luego ya trabajé en España, pero mis orígenes profesionales están en América". Tal como confiesa Pérez, "mi vínculo es más grande con Estados Unidos que con otros lugares", ya que explica que "las oportunidades me llegan mucho de afuera. Entonces, yo me mantengo como dibujante sobre todo por los trabajos que hago afuera", menciona.

Trabajar como freelance le ha permitido a Laura Pérez trabajar desde València en medios internacionales: "Puedo estar en mi ciudad, En Australia o en Japón porque, realmente, mi trabajo es online". Además, la dibujante detalla como poco a poco va recogiendo los frutos de su esfuerzo: "Los "royalties" de mis cómics recientemente van en aumento y ya me están permitiendo vivir de esos trabajos anteriores", añade Pérez. Sin embargo, "sigo combinando cómic e ilustración", como su más reciente colaboración con el MoMA.

Viñeta bilingüe de 'All It Hides', de Laura Pérez, ilustradora valenciana que colabora con el MoMA / L-EMV

'All It Hides' fue gestada desde la Comunitat Valenciana y ya está disponible a través de la web del MoMA, para recibir las miradas de personas de todas partes del mundo. "Aunque no esté expuesto físicamente, es igual de importante porque lo puede ver más gente". Según apunta la ilustradora, "Ya han recibido buenas críticas que me van pasando internamente".

Lo que más valora, asegura, es la libertad creativa que le ofrecieron desde Nueva York: “No es un encargo en el que me han dicho que tengo que hacer algo, sino que es un encargo autoral”. Laura Pérez agradece la confianza por la que “he puesto lo que yo quería, como yo quería”. La ilustradora reconoce que ha sido una experiencia que “ha marcado un punto de inflexión mi trayectoria”, y subraya que “es de los encargos más bonitos que he tenido, porque me han tratado como una autora y me han pedido reflexionar a mi manera”.

Con esta aportación, Laura Pérez reafirma su lugar como una de las ilustradoras más destacadas de la escena actual, capaz de proyectar desde València una mirada personal que dialoga con instituciones de referencia mundial. 'All It Hides' no solo visibiliza la fuerza creativa de una autora con trayectoria internacional, sino que también sitúa a la ilustración valenciana en el escaparate global del MoMA. La artista se consolida como una ilustradora con voz propia en el panorama internacional, donde lo íntimo y lo universal se encuentran en una misma obra.