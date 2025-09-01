La Joven Orquesta Sinfónica de la FSMCV inicia su gira 2025

La Joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) regresa este mes de septiembre con una nueva gira de conciertos "que reafirma su compromiso con la excelencia, la juventud y la música sinfónica", según la formación.

Esta nueva temporada, bajo la dirección artística y musical de Cristóbal Soler, visitará Alfarp (4 de septiembre, 19 horas), Castelló de la Plana (5 de septiembre, 18:30 horas) y Puertollano (6 de septiembre, 21 horas), en una propuesta que combina un repertorio "de gran exigencia con la proyección de jóvenes talentos valencianos". El tour está precedido por un encuentro pedagógico en l’Alqueria Julià de València, sede de la FSMCV, donde los integrantes de la orquesta trabajan durante varios días la puesta a punto del programa.

Tercer 'tour' fuera de la Comunitat Valenciana

Se trata de la tercera gira en la que la formación visita auditorios fuera de la Comunitat Valenciana y cuenta con el apoyo del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), además del patrocinio de Mapfre y Vicky Foods.

El programa de esta edición ofrecerá dos grandes obras del repertorio sinfónico: el Doble concierto en la menor, op. 102 de Johannes Brahms, y la Sinfonía n.º 5 en mi menor, Op. 64 de Piotr Ilich Chaikovski, "una de las grandes piezas del sinfonismo romántico ruso", según las mismas fuentes. Cada concierto contará con la participación de dos jóvenes solistas de la orquesta, al violín y al violonchelo.

La gira contará, además con la colaboración de dos directores asistentes valencianos "de gran proyección": Francisco Antonio Soler Compañ y Rafael Grau Vilar, quien fue recientemente director de la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV.

Oportunidad para demostrar el nivel de la formación

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha destacado: “Esta gira es una nueva oportunidad para demostrar el nivel que pueden alcanzar nuestros jóvenes cuando trabajan en equipo. La Joven Orquesta es un símbolo de lo que representa el movimiento de las sociedades musicales: juventud, talento y compromiso con la cultura de nuestro territorio”.

"Desde su creación en 2014, la Joven Orquesta Sinfónica de la FSMCV ha trabajado por consolidarse como una formación de alto rendimiento que canaliza el potencial de las sociedades musicales hacia la excelencia orquestal. Conformada por una cuidada selección de jóvenes músicos de toda la Comunitat Valenciana, la orquesta ha ofrecido múltiples conciertos en auditorios de prestigio y ha recibido el reconocimiento del sector por su nivel artístico y pedagógico", según el conjunto.