Paco Camps: ha renacido una estrella

Oigan, pues yo a tope con Paco Camps. En el supuesto imposible de que me diera por votar al Partido Popular, claro. Pero bueno, aun así. Todo mi apoyo. Me fascina la lucha que ha iniciado contra Carlos Mazón y el aparato pepero por el liderazgo. La cosa va a ponerse peliaguda después del Rubicón que el ex president va a cruzar este próximo viernes con la cena que ha organizado en Alicante. El movimiento tiene un punto de venganza poética por aquella cena de partidarios de Eduardo Zaplana, en la misma ciudad, en 2004, donde se fraguó un plante parlamentario en Les Corts, en lo más alto de la guerra intestina de campsistas contra zaplanistas. De película. Y a ver si con la jugada comienza el proceso de defenestración del MHP actual, para quien la palabra dimitir es un nombre ruso.

Paco Camps, un tipo moderado y frugal que se pegaba muy pocos caprichos. Si acaso, darse una vuelta en el Ferrari de un amiguete, traerse a Valencia a Benedicto XVI para convidarle a una horchata o hacerse un par de trajes a medida con tela un pelín mafiosa. No llevaba dinero encima porque gastaba como un mecherito. Y si lo necesitaba, se lo pedía a algún escolta o lo cogía de la caja registradora de la farmacia de su señora. Un asceta alejado de los placeres terrenales que tenía como desiderátum gastronómico un plato de arroz caldoso con pollo y un vaso de rosadito de Utiel. Y este otro disfrutando de Dios sabe qué gozosos deleites en su comida infinita del Ventorro, meneando la piñata mientras se le morían 228 ciudadanos y el agua de la dana destrozaba las vidas de miles de personas. La macabra cuenta de fallecidos también juega a favor de mi candidato: solamente 43 fallecidos en aquel accidente de metro que, dicho sea sin querer incordiar, no tuvo depuración de responsabilidades políticas.

Y recuerden que él sí dimitió de todos sus cargos cuando aquellos complots comunistas y destruidores que quedaron finalmente en nada. Es verdad que desde Génova le dieron un empujoncito para despejar de nubarrones corruptos el acceso de Rajoy a la Moncloa, (sí, sí, qué risa), pero eso no está ocurriendo con Mazón. Total, Feijóo no quiere ser presidente.

Vuelve el hombre en mejor forma que nunca. Recuerden que en la tele salía con un color raro, como cerúleo, así verdosín. Pero hay que verlo ahora, revitalizado con ese moreno que trae, disputándole el trono al príncipe de la mentira y la incompetencia. Añádanle que siempre tuvo la ilusión de levantar la ópera rock de los Who, Quadrophenia, en el Palau de Les Arts Reina Sofía, con sus vespas llenas de espejitos y sus mods zurrándose en las playas de Brighton contra los rockers y ya me tiene comiendo de su mano. Y el otro fulano cantando empalagosamente por Julio Iglesias y Perales para ver de meterse en Eurovisión con dos socios más en aquello de Marengo. No hay color.

El caso es que, si Camps culmina la machada, se pondrá a la altura de bandas de rock legendarias que perdieron a su cantante para recuperarlo al cabo de unos pocos años después de que otro pájaro con menos arte y presencia les calentara la silla y los sustituyera con más pena que gloria. Bruce Dickinson se marchó de Iron Maiden y sus compas lo sustituyeron por Blaze Bayley, que participó en los discos “The X Factor” y “Virtual IX”. Nada de nada, pese a que los fans los acogieron con agrado. Y es que me parece que los seguidores de los Maiden son un poco como los del PP, la marca lo es todo, cero capacidad autocrítica. En Judas Priest Tim “Ripper” Owens ocupó el micro de Rob Halford durante dos discos que ni fu ni fa, “Jugulator” y “Demolition”, alejados del estilo clásico de la banda. Por su parte, y en un caso parecido al que nos ocupa con Mazón y Camps, John Corabi sustituyó a Vince Neil en Mötley Crüe fracasando estrepitosamente con dos elepés que casi destruyen al grupo y su legado.

También recordarán cuando George Harrison huyó de su banda y Lennon dijo de contratar a Clapton para ocupar su hueco. Al final no se dio el caso porque el guitarrista reculó enseguida. Tampoco sé si vale la comparación, porque qué quieren que les diga, Clapton era Dios, Harrison un Beatle y Mazón, por no ser, no es ni Alberto Fabra.