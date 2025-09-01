En el vestidor de Ana Mena y Judeline: Silvia Ferrer aterriza en Madrid

Como en el arte, la moda maneja terminologías de conceptos completamente abstractos que para alguien no familiarizado es complejo de comprender. ¿Cómo puede una colección de ropa reflexionar sobre lo que significa la identidad? ¿Pueden las prendas jugar a la contradicción? ¿Acaso pueden expresar resiliencia, crudeza y venganza? Para comprenderlo, como en cualquier vertiente de la cultura, se necesita una mente abierta, capaz de relacionar y materializar sentimientos con formas y figuras, texturas o colores. En ese campo se mueve a la perfección Silvia Ferrer, diseñadora valenciana seleccionada en la edición 26 de Mercedes-Benz Fashion Talent, la pasarela EGO del escaparate nacional por excelencia. Ferrer presentará allí el universo que ha creado en su colección 'Over', la primera como única diseñadora y la constatación de que la moda es una afluencia del arte.

Habla entusiasmada sobre este trabajo que es un renacimiento. Llevaba años trabajando con DiF, marca en la que fue cofundadora y directora creativa, pero abandonó el proyecto para lanzarse a la piscina con su propia firma: SLV FRR. La selección en el Mercedes-Benz Fashion Talent de Madrid le llegó en un momento idóneo, aunque la inseguridad estuvo cerca de dejarla fuera. "No tenía apenas diseños y estaba en mitad del rebranding, haciendo el dossier. Haber sido elegida fue un espaldarazo para continuar", explica.

Algunas de las prendas que componen 'Over', la colección que Silvia Ferrer lleva al concurso Mercedes-Benz Fashion Talent con su marca SLV FRR. / SLV FRR

Participar en este concurso de talentos emergentes es la forma de presentarse al mundo con su nueva firma, donde asegura que permanecen algunos valores de DiF, pero el concepto ya no es el mismo. Para el 21 de septiembre, cuando exponga su trabajo en Ifema, tendrá listos los 16 looks que ha diseñado dentro de la colección 'Over' de mujer, basados en la sencillez, en la calle, con patrones reconocibles y sin grandes fornituras, sin llegar al minimalismo pero siendo estilismos limpios y asertivos.

Efectivamente, tres valores representan esta colección: "Resiliencia, crudeza y venganza". ¿Cómo? "Estos sentimientos los expreso con estructuras exagerada, como los escotes pronunciados o grandes cuellos, con cortes en algunas zonas del cuerpo, como la baja espalda, que muestran un punto de descaro y travesura, sin olvidar la sensualidad", dice la creadora. La resiliencia, por su parte, se manifiesta a través de cuellos de quita y pon o cuellos que se mantienen replegados pero que si los despliegas se convierten en un vestido ajustado, y si lo recoges, te liberas y vuelve a su lugar de origen.

Continúa explicando que es un juego entre el encorsetamiento y la segunda piel, hechos con telas vaqueras, pieles y polipieles, además de experimentar con otros materiales como la cera, gracias a la colaboración de la artista valenciana Blanca Santos.

La influencia del 2000 y la herencia de los 90

Para llegar hasta aquí, Ferrer expone todas las influencias a las que ha estado expuesta y que le inspiran. Recuerdos básicos como la forma de vestir su madre en la década de los 90 o ella misma en la segunda década de los 2000. "Recuerdo cuando empecé a experimentar con la ropa y el miedo que sentía a ser juzgada, me gusta ese punto de autodescubrimiento y ese temor a cómo van a juzgarte los demás", explica a este diario.

De esa prueba-error y ese trabajo sobre una misma, junto con la inspiración de la sofisticación de los años 90, ha nacido esta colección influenciada también con el 'indie sleaze', la tendencia que marcó el principio del milenio basada en el underground, la música y los excesos, con el desaliño como base pero la proliferación de las redes sociales como contexto, lo que obligaba a mantener una estética algo más refinada que en las décadas anteriores. Ahí es cuando Ferrer mezcla ambas: "Para mí, el minimalismo de los 90 hace más elegante el 'indie sleaze': unos pantalones pitillo que enseñan la espalda baja hasta el trasero, jugando con tintes de feísmo, pero jugando también con el sarcasmo y la elegancia", explica.

De Judeline a Ana Mena

Ana Mena, Georgina Amorós, Judeline y Natalia Azahara, con Quevedo, todas vistiendo prendas de SLV FRR. / SLV FRR

La apuesta de Ferrer en la moda ha seducido a artistas como Ana Mena, que han usado sus tops que se visten como una segunda piel. También la gaditana Judeline. Ambas forman un tándem que representa los valores de la diseñadora valenciana, porque son "dos iconos y dos referentes; una representa la sensualidad y la otra la rareza, y eso me encanta", señala.

"Cuando una famosa se interesa por alguna de tus prendas siempre es un 'boom', aumentan las interacciones y crecen las ventas. Nada más lanzar SLV FRR se interesaron del equipo de vestuario de la serie Élite para vestir a Georgina Amorós", señala, lo que la introduce también entre la generación Z que sigue estos contenidos.

La búsqueda de una misma

Los proyectos que se emprenden siempre llevan la firma de quien los crea. En el caso de Ferrer, la colección es una reflexión sobre lo que significa ser una misma y las dualidades y contradicciones a las que nos enfrentamos. "Exploro todos los conceptos y elijo, quiero que haya conversación y colaboración, para eso he contado con muchos amigos y amigas que me han trasladado sus puntos de vista y los he acogido", señala.

Todo listo para el 21 de septiembre

Cuando su faceta de diseñadora termina, comienza la de artista visual. Para ello, Ferrer ha creado este universo que aborda el concepto 'outgrowth', un concepto del inglés que simboliza el crecimiento más allá del límite impuesto. Para generar una atmósfera que acoja toda la colección, la diseñadora ha contado con el set de Blanca Santos especializada en instalaciones y diseño y que también ha sido partícipe en prendas hechas con cera. La música ha sido seleccionada por Adrián Camáñez, los estilismos estás a cargo de Guillem Chanzá y los bolsos, de Eduardo Gimeno.

Amigos y ahora también colaboradores para que Ferrer pueda unirse al elenco de diseñadoras valencianas que han ganado este concurso que supone una plataforma para el diseño emergente. El 21 de septiembre en Ifema, Silvia Ferrer mostrará con 'Over 'que la moda también puede ser un lugar donde arte e identidad se dan la mano.