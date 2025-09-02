Goya dice 'no a la guerra' en el Museo de Bellas Artes de València

En un contexto internacional marcado por conflictos bélicos, el arte demuestra una vez más la vigencia de los temas más universales. Uno de ellos es precisamente el horror de la guerra, un drama que el pintor aragonés Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746-Burdeos, 1828) supo reflejar en su obra. Ahora, el Museo de Bellas Artes de València se convierte en un lugar donde el artista enarbolará su 'no a la guerra' tras la adquisición por parte de la Generalitat de la serie completa de 'Los desastres de la guerra', realizada a principios del siglo XIX.

'Los desastres de la guerra' es un conjunto de 80 grabados en los que Goya refleja la tragedia de la Guerra de la Independencia Española contra las tropas napoleónicas. El museo de la calle San Pío V ha comprado en subasta y por 13.000 euros la serie completa, según confirma a este diario su director, Pablo González Tornel, quien prevé que se podrán exponer en su totalidad a principios de 2027.

El grabado 'Madre infeliz'. / Paco Alcántara

Se trata de obras realizadas en aguafuerte, aguatinta, punta seca, buril y bruñidor, en papel verjurado de pasta fuerte, encuadernación en lomo y puntas en piel. Esta es la cuarta edición, editada por la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, en 1906, y cuenta con unas medidas de 23,6 x 32,5 centímetros cada hoja.

El miedo de Goya

El máximo responsable del museo explica que una de las curiosidades de esta serie es que Goya no llegó a imprimirlos en vida "ya que se asustó" ante posibles represalias por parte de Fernando VII, debido a "las críticas a la guerra a través de estas imágenes". Estos dibujos se estamparon por primera vez, recuerda González Tornel, 30 años después de la muerte del pintor.

González Tornel cuenta que algo parecido le ocurrió con la serie 'Los caprichos', "cuando los puso a la venta en la calle Desengaño de Madrid". "Goya se asustó porque esos grabados eran muy críticos con el clero y la nobleza, en un contexto marcado por la Revolución Francesa", dice González Tornel. "Goya creyó que los Borbones no lo iban a ver con buenos ojos y los retiró de la venta".

Crueldad y fanatismo

Según Javier Blas, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y exdirector de la Calcografía Nacional, "la crueldad, el fanatismo, el terror, la injusticia, la miseria, la muerte son las fatales consecuencias de la guerra y de la represión política, y su gravedad es tal que el artista no las oculta tras opciones anecdóticas y retratos heroicos de individuos particulares. La víctima de la guerra, y su responsable, es el hombre colectivo; ese hombre, tipificado y anónimo, es el sujeto de las acciones y es también el destinatario del mensaje explícito en las imágenes".

'Sanos y enfermos'. / Paco Alcántara

Con esta adquisición el museo amplía su colección de grabados de Goya, tras la donación al Bellas Artes en 2022 de la serie 'Los caprichos' por parte de Ángel López García-Molins para honrar la memoria de su abuelo, Antonio García-Molins, que, fallecido en 1955, fue quien adquirió el conjunto de aguafuertes en Múnich en la década de los veinte del siglo pasado.

Goya, 'magnífico' embajador en el extranjero

'Los caprichos', que ya se expusieron en el Bellas Artes en 2023, se encuentran actualmente en préstamo en la ciudad italiana de Monopoli con motivo de la celebración de la décima edición del PhEST Festival Internacional de Fotografía y Arte hasta el 16 de noviembre. Según González Tornel, "es una magnífico 'embajador' en el extranjero".

"Con estas dos series completas el Museo de Bellas Artes avanza en su estudio de uno de los pintores fundamentales para entender la modernidad en Europa", según la Conselleria de Cultura.

'Para eso habéis nacido', grabado de 'Los desastres de la guerra'. / Paco Alcántara

'Los caprichos' y 'Los desastres de la guerra' son dos de las series de grabados más reconocidas y extensas de Francisco de Goya, junto con 'Tauromaquia' y 'Disparates'. Francisco de Goya realizó a lo largo de su vida numerosos grabados y estampas. Dominó todas las técnicas, desde el aguafuerte al aguatinta, la punta seca o la litografía.