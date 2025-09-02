La Mediterránea Fashion Week regresa a Valencia del 25 al 27 de septiembre

La unión entre los continentes que baña el mar Mediterráneo es la inspiración de la cuarta edición de la Mediterránea Fashion Week Valencia, que se celebrará del 26 al 27 de septiembre en el Palacio de la Exposición.

Desfile de Hannibal Laguna en el Palacio de la Exposición / Levante-EMV

La Semana de la Moda valenciana es una propuesta cultural de moda de autor y proyección internacional desde València. Una plataforma que integra los valores de la moda valenciana, destaca a los diseñadores más relevantes del panorama español y potencia la internacionalización con nuevas sinergias con países estratégicos. En esta edición, y con el apoyo de la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Fundació Visit Valencia e Invest in València, la MFWV quiere dar un paso más allá en su capacidad de proyección internacional y valorización del patrimonio valenciano con la celebración de sus desfiles en un enclave icónico de València.

El calendario de desfiles contempla la participación de firmas como Devota&Lomba, Madame Sibarita, Maison Mesa, Leticia Valera o Miguel Llopis, además de firmas internacionales como Souraya Sharoui, Anthias, Leffers, Ramelle y Duly Romero.

La internacionalización, con especial acento Mediterráneo, y su esencia de interculturalidad y unión entre los pueblos a través del arte y la moda, es la principal inspiración de la Mediterránea Fashion Week. En este sentido, recientemente Sergio Puig, director de Mediterránea Fashion Week, representó a España en el BRICS+ Fashion Summit, una de las principales plataformas internacionales que están dando forma al futuro de la industria global de la moda. Líderes de asociaciones de moda, empresas textiles y manufactureras, expertos del sector, diseñadores y compradores de más de 60 países se reunieron en el evento, que tuvo lugar en Moscú del 28 al 30 de agosto.

Junto al BRICS+ Fashion Summit, se celebró la Fashion Talents - Mercedes-Benz Fashion Week Russia, y en ella, la firma Duly Romero, presentó su colección como diseñadora representante de la Mediterránea Fashion Week.