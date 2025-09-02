La salida de Carmen Ninet precipita otras jubilaciones para evitar expedientes

El responsable del área de Cultura de la Diputación de Valencia, Francisco Teruel, tiene previsto reunirse con el director del MuVIM, Rafael Company, para tratar de estañar la crisis en la que se encuentra inmerso el museo y que puede contagiar a otras áreas. Un momento complicado que, de momento, ya ha propiciado la salida de la subdirectora del museo Carmen Ninet que, en plena investigación por su falta de titulación para la plaza que desempeñaba -plaza A1 de la función pública pese a no disponer de titulación universitaria-, se ha jubilado. Una salida que, todo apunta, no será la única ya que hay más trabajadores en las áreas de dirección que, en las últimas horas, barajan seguir este mismo camino antes de ser expedientados.

Ninet se ha jubilado y con ello renunciado a la subdirección del MuVIM / Levante-EMV

Con la amortización de la plaza de Ninet se iniciará, en el museo que depende de la diputación, un proceso interno para, por una parte, revisar todos los expedientes del personal que ocupa puestos de dirección, y por otra, un proceso de reordenaciónque se materializará en una nueva Relación de Puestos de Trabajo para finales de este año o principios de 2026.

Más de 150 funcionarios

Y es que, en este momento, son más de 150 los funcionarios abscritos al área de Cultura dentro de la diputación y, desde la institución, se pretende una redistribución para mejorar la eficiencia y potenciar al máximo posible este ámbito. Todo apunta que la plantilla del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad se va a reducir en tres o cuatro puestos por lo que ayer, en la vuelta a la normalidad, la incertimbre era evidente en el centro de la calle Quevedo. Al parecer, estos funcionario serán trasladados a la Oficina de Restauración y Difusión del Patrimonio Artístico (Ofitec) y al Museu d'Etnologia y el de Preshistòria por lo que las elucubraciones eran evidentes.

Está previsto que, tras las vacaciones, hoy acuda al centro Rafa Company, director, mientras que Amador Griñó, jefe de exposiciones, lo hará la próxima semana.